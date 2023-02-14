Фигурист Марк Кондратюк поранил руку во время выступления в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Сегодня Кондратюк выступил с показательным номером под композицию «Позови меня с собой».

Кадр из трансляции «Матч ТВ»: