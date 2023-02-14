Кондратюк поранил руку во время выступления в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

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Фигурист Марк Кондратюк поранил руку во время выступления в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Сегодня Кондратюк выступил с показательным номером под композицию «Позови меня с собой».

Кадр из трансляции «Матч ТВ»:

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8 комментариев

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vanessa2021
Марк очень эффектно выступил. Номер хороший, эмоциональный, с фишечками.

Квады по моему только он прыгал на этом шоу. Не побоялся.
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UserFreud
Кондратюк уже летом катал летом номер в этой футболке, но там площадка поменьше была, и разогнался он не так сильно. А тут скорость набрал больше, и вот результат.
В общем, к подобным элементам лучше делать костюм с закрытыми рукавами. А то это почти как голой рукой по асфальту проехаться несколько метров.
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Natali D
Любовь всё вылечит.
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Vikki_07
Новость просто 🔥
+4
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Iuasamotu
Главное, чтобы не было раны на влюблённом сердце..
+1
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alison0
Очень важная новость
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
Бывает. До свадьбы заживёт)
+14
0
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Olicha Kobina
Журналисты, вы тупые ?:)))
0
-3
-3
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