Кондратюк поранил руку во время выступления в шоу «Влюбленные в фигурное катание»
Фигурист Марк Кондратюк поранил руку во время выступления в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.
Сегодня Кондратюк выступил с показательным номером под композицию «Позови меня с собой».
Кадр из трансляции «Матч ТВ»:
Квады по моему только он прыгал на этом шоу. Не побоялся.
В общем, к подобным элементам лучше делать костюм с закрытыми рукавами. А то это почти как голой рукой по асфальту проехаться несколько метров.