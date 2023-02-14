«С Днем всех влюбленных❤️». Трусова опубликовала слайд-шоу из совместных фотографий с Кондратюком

Теги сборная России светская хроника видео мужское катание женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поделилась слайд-шоу из совместных фотографий с олимпийским чемпионом в команде Марком Кондратюком.

«С Днем всех влюбленных❤️», – написала Трусова.

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29 комментариев

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Оксана Иванова
Ответ Товарищ Майор.
день влюблённых гомосуществ
День всех влюбленных, не для душнил, типа вас, а для молодых и не очень, влюбленных друг в друга. Повод подарить и получить подарок от возлюбленного. А ваши басни про мужеложцев вообще никто не может подтвердить. Так что выпейте валерьянки и перетерпите уж как-нибудь один день
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tanya_1111
Ответ HoratioH
Опять эта показуха… Ребята осознанно выжимают максимум публичности, чтобы безбожно хайпить
Это же их соц сети)))) или там тоже нельзя?
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sport-forever
Ответ vanessa2021
Ну вот, первый пошел))) щас десант на ветку Саши высадится)))
У Марка и свои хейтеры имеются))) Но и Сашины заодно суетят. Это такое альтернативное проявление сильной любви - куда без него❤
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Trenik1216
Ответ Furyus
Всех католиков с праздником! В Русской Церкви этот день праздничным не считается.
Справедливости ради, святой Валентин действовал до разделения христианской церкви на католическую и православную.
Это если позанудствовать. А так - ну ведь здорово же быть молодыми и влюблёнными, все через это проходили
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Игорь Замаруев
Ответ Этери горячая
Я надеюсь, что они смогут сэкономить немного энергии для спальни сегодня вечером после шоу.
С такими изречениями Вам, видимо, самой надо в спальню;)
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Игорь Замаруев
Ответ Furyus
Если так дело пойдёт, скоро День Благодарения отмечать будем. Вон полстраны уже Хэлуиничает. .
Может, люди сами решат какие праздники им отмечать, а какие нет? Какого буя кто-то вообще в личную жизнь других лезет?
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хрустальный шар
Ответ HoratioH
Опять эта показуха… Ребята осознанно выжимают максимум публичности, чтобы безбожно хайпить
Ребята влюблены и светятся, чем хотят поделиться со всем миром, так как счастливы.
Но каждый судит в меру своей испорченности
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Товарищ Майор.
день влюблённых гомосуществ
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vanessa2021
Ответ HoratioH
Опять эта показуха… Ребята осознанно выжимают максимум публичности, чтобы безбожно хайпить
Ну вот, первый пошел))) щас десант на ветку Саши высадится)))
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Сережа-молодец!
Ответ xlegend
ага, в русской церкви придумали альтернативу в виде праздника Петра и Февронии, у которых не было детей, а после смерти они ещё зомбячили, другу другу в гроб ложась:))
Там про Петра и Февронью история достойная приличного ужастика. История любви фактически построена на обмане
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HoratioH
Опять эта показуха… Ребята осознанно выжимают максимум публичности, чтобы безбожно хайпить
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Лека-Лека
Прелестно.
Но от Саши хочется еще слайд-шоу о фигурном катании. ФГП не за горами. Хочется звенящей формы.
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Маргарита В Сафронова
https://www.tiktok.com/@andreilunev72/video/7064556932085894402?_r=1&_d=secCgYIASAHKAESPgo8oEkSP0FKo%2B7A2nblG1szAwkAm%2FJV41or8teeGRL2%2FKGi3uX7VtuWl5pumQU89Ym5p5v2lTmRj1ujKGJJGgA%3D&language=ru&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAKonhjY_SA_Pp7puUbcghVw_mklpGeDTcI5qvBpqNu7AN4j0TWFoN8GCdcRs9Btl-&share_app_name=musically&share_item_id=7064556932085894402&share_link_id=dc54ad2b-2fac-46b2-8b7e-55da3c873212&source=h5_m×tamp=1676350335&u_code=dlleld9mi2ag8h&user_id=7033307670585148421&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp
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xQcoW
Всех с праздником кроме ЛГБТ! ❤️
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Этери горячая
Я надеюсь, что они смогут сэкономить немного энергии для спальни сегодня вечером после шоу.
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Sat397
Я тоже не понимаю этот праздник, и хэллоуин. Были в России свои праздники, зачем сюда ещё тащить чужие? Скоро все праздники мира сюда притащат, и будут парни на износ каждый день бегать за подарками, для своих зазноб, ведь у нас в традиции должны только мужчины, как правило.
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-3
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Furyus
Ответ Мария Сорока
так мало поводов для радости - давайте себя еще и такого безобидного лишим, ага) скрепы аж трещат
Если так дело пойдёт, скоро День Благодарения отмечать будем. Вон полстраны уже Хэлуиничает. .
+3
-3
0
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xlegend
Ответ Furyus
Всех католиков с праздником! В Русской Церкви этот день праздничным не считается.
ага, в русской церкви придумали альтернативу в виде праздника Петра и Февронии, у которых не было детей, а после смерти они ещё зомбячили, другу другу в гроб ложась:))
+8
-5
+3
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Мария Сорока
Ответ Furyus
Всех католиков с праздником! В Русской Церкви этот день праздничным не считается.
так мало поводов для радости - давайте себя еще и такого безобидного лишим, ага) скрепы аж трещат
+14
0
+14
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Furyus
Всех католиков с праздником! В Русской Церкви этот день праздничным не считается.
+4
-6
-2
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vanessa2021
Ответ Natali D
Счастье - любить и быть любимым! Берегите друг друга!
Ктото вам поставил 2 минуса))) вот за такое милое и нейтральное пожелание.
+10
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Morveena Bum
все-таки влюбилась Сашок... зря
+2
-2
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vanessa2021
Счастья и любви всем влюбленным! Саше с Марком особенно)))
+7
-5
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Vladimir Arutin
Любите друг друга! Счастья вам !.
+5
-3
+2
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Natali D
Счастье - любить и быть любимым!
Берегите друг друга!
+18
-5
+13
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