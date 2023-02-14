«С Днем всех влюбленных❤️». Трусова опубликовала слайд-шоу из совместных фотографий с Кондратюком
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поделилась слайд-шоу из совместных фотографий с олимпийским чемпионом в команде Марком Кондратюком.
«С Днем всех влюбленных❤️», – написала Трусова.
Это если позанудствовать. А так - ну ведь здорово же быть молодыми и влюблёнными, все через это проходили
Но каждый судит в меру своей испорченности
Но от Саши хочется еще слайд-шоу о фигурном катании. ФГП не за горами. Хочется звенящей формы.
Берегите друг друга!