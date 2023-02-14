«В этой медали все: наша жизнь, взлеты, падения, слезы, боль и радость». Синицина и Кацалапов о серебре Олимпиады-2022

Российские фигуристы и вспомнили, как завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Этот день останется в наших сердцах навсегда!

Все наши эмоции хочется передать и рассказать, но это невозможно! Мы шли к этому дню, к своей мечте 8 лет. Плечо к плечу, рука об руку. Не жалели себя, выкладывались больше, чем на максимум.

В этой медали все: наша жизнь, взлеты, падения, слезы, боль и радость, но самое главное – это огромная и безграничная любовь к нашему делу.

Спасибо всем, кто был тогда с нами и остается до сих пор», – написала Синицина и Кацалапов.