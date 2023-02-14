«В этой медали все: наша жизнь, взлеты, падения, слезы, боль и радость». Синицина и Кацалапов о серебре Олимпиады-2022

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов вспомнили, как завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Этот день останется в наших сердцах навсегда!

Все наши эмоции хочется передать и рассказать, но это невозможно! Мы шли к этому дню, к своей мечте 8 лет. Плечо к плечу, рука об руку. Не жалели себя, выкладывались больше, чем на максимум.

В этой медали все: наша жизнь, взлеты, падения, слезы, боль и радость, но самое главное – это огромная и безграничная любовь к нашему делу.

Спасибо всем, кто был тогда с нами и остается до сих пор», – написала Синицина и Кацалапов.

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9 комментариев

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juliaft@yandex.ru
Счастья и любви Вике с Никитой! Очень гармонично смотрятся, всегда приятно посмотреть. Раньше не болела за них, сейчас прямо выросли.
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Anna Leonova
Докатался Никита! После Японии эта фраза казалась гвоздем в гроб,а оказалась - гвоздем для медалей!
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Mary Ion
Я была рада за ребят) это достойное, счастливое второе место.
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Анна Лисина
Вика и Никита, как же радостно было тогда за вас. И как же будет обидно, если вы не получите командное золото.
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Светлана Дрягилева
Прекрасная пара!
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Princess23
О да! Это самый шикарный день в истории танцев, когда настоящий талант и красота ПС раскатали в лепешку весь блат СК
С золотом ОИ Габриелла и Гийом!
+5
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Евгений Румкин
Это Великий День Который Навсегда В Моём Сердце! Вика Никита Спасибо За То Что Вы Есть🥰
+12
-3
+9
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ДИАНА
Мы ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!!!!!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
+13
-2
+11
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olvl
Замечательный ролик. Такие Вика с Никитой счастливые.
+16
-3
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