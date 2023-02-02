Алена Косторная: «Надеюсь, мы с Куницей сможем быть конкурентоспособными и интересными – и выйдем на соревнования»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная назвала свои любимые места в Москве.

«Мне очень нравится на ВДНХ – безумно люблю этот парк. Красная площадь очень красивая. Не помню, как называется, но рядом есть красивый навесной мост – он парит над рекой, это тоже очень красивое место. Люблю гулять на Арбате.

Нелюбимых районов нет, просто есть те места, где мне немного скучно – на всякие выставки в галереи я не очень люблю ходить.

А так гулять по Москве мне нравится. Особенно в летние солнечные дни: город действительно очень красивый.

Все города очень разные – каждый неповторим, но, наверное, Москва для меня самая удобная: все под рукой, все есть, везде работает интернет, все на связи», – сказала Косторная.

Также фигуристка поделилась своими планами на будущее.

«Особо их нет: ничего нового – тренироваться. Начала пробовать себя в парном катании: надеюсь, мы с моим партнером Георгием (Куницей) сможем быть конкурентоспособными и интересными – и выйдем на соревнования», – добавила она.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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24 комментария

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AlexFed
Ответ Тайга86
Таких как она хочется ждать и надеяться на возвращение. Таких очень мало, но их всегда ждут.
Таких как она, прикрывающиеся травмами хватает и их не мало, чего ждать то? Идите на шоу, там травмы испаряются))
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Большое Путешествие Рузика
Зачем эти сказки про парное катание, не пойму.
Алёна уже никогда не вернётся к такому тренировчному процессу, который поможет им места на пьедестале занимать. Не будет она с утра до вечера на льду пахать.
В общем, пустая болтовня на публику.
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Syndycate
Ответ Ольга Ольгина
Меньше слов и больше дела Алёна. Возможно тогда и получится. А пока одно бла-бла.
Типичная Алена, напомню летом она так же пела когда к Буяновой перешла, о том что тренируется и восстанавливается и бла бла бла)
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Савосмна Лидия
Быть на слуху она хочет, если бы хотела соревноваться она в жо могла, но нет
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RS97
Ответ Defender64
Аленка Пустозвонка
Дефендр - х...ндр)))
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RS97
Ответ AlexFed
У неё планы каждый день меняются, какие "сезоны"? Это просто болтовня для привлечения внимания и раскрутки шоу.
А тебя это задевает?
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verdad
Уже надоела эта пиар компания Косторной. Теперь спортс каждый ее пук освещать будет?
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Tan Tan
Это очень интересно) хочется верить в чудо)
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Тайга86
Ответ AlexFed
Уже пожили и увидели чего стоят её слова и планы. Но как говорится, лох - не мамонт, через год Аленка новых невыдуманных историй подвезет и найдутся те кто разинув рты будут ждать.
Таких как она хочется ждать и надеяться на возвращение. Таких очень мало, но их всегда ждут.
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Ольга Ольгина
Меньше слов и больше дела Алёна. Возможно тогда и получится. А пока одно бла-бла.
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AlexFed
Ответ Тайга86
Поживем - увидим. Сдюжат - пойдет дело, даже если в уме пока шоу.
Уже пожили и увидели чего стоят её слова и планы. Но как говорится, лох - не мамонт, через год Аленка новых невыдуманных историй подвезет и найдутся те кто разинув рты будут ждать.
+3
-3
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Ekoplane
Жду Алену Косторную с Георгием Куницей на соревнованиях )) Можно одну программу с вальсом, пожалуйста? 😊
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Тайга86
Ответ AlexFed
У неё планы каждый день меняются, какие "сезоны"? Это просто болтовня для привлечения внимания и раскрутки шоу.
Поживем - увидим. Сдюжат - пойдет дело, даже если в уме пока шоу.
+3
-3
0
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Кошка Матраскина
И мы надеемся. Почти что мечтаю увидеть конкурентоспособную Алёну на льду, пусть в парах.
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Залина Малина
Надеюсь, что они действительно появятся на хоть каких-нибудь соревнованиях. И затея с парным катанием не будет очередным мимолетным увлечением Алены.
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Defender64
Ответ AlexFed
У неё планы каждый день меняются, какие "сезоны"? Это просто болтовня для привлечения внимания и раскрутки шоу.
Аленка Пустозвонка
+6
-8
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Алё? Алёна
Ну то есть перешла таки?
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-3
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Нурсултан Хамзаев
Мы тоже надеемся что все получиться у тебя.
+1
-4
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AlexFed
Ответ Тайга86
Ну вот, это уже намного интереснее просто "я пробую себя в парном". И пусть это пока только слова, но теперь понятны хотя бы планы на предстоящие сезоны. Остается только пожелать здоровья, скатанности, настроения, мотивации и уверенности в своих силах. Удачи. Пусть не все получится сразу, и может не все получится потом, главное они оба знают, для чего они сегодня на льду.
У неё планы каждый день меняются, какие "сезоны"? Это просто болтовня для привлечения внимания и раскрутки шоу.
+15
-4
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Eva2426
Не важно быть, умей прослыть в действии. Но, в случае с Аленой хотелось бы ошибиться.
0
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supepper
Алён, давай, ждем тебя на международных соревнованиях.
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LoRa
Алёна говорит о соревнованиях, значит желание такое есть!! Очень хочется увидеть её снова на льду! Успехов паре! 😊
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Тайга86
Ну вот, это уже намного интереснее просто "я пробую себя в парном". И пусть это пока только слова, но теперь понятны хотя бы планы на предстоящие сезоны. Остается только пожелать здоровья, скатанности, настроения, мотивации и уверенности в своих силах. Удачи. Пусть не все получится сразу, и может не все получится потом, главное они оба знают, для чего они сегодня на льду.
+4
-6
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alison0
Надеюсь все цели Аленки наконец-то воплотятся! Очень бы хотелось увидеть ее на соревнованиях
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