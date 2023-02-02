Алена Косторная: «Надеюсь, мы с Куницей сможем быть конкурентоспособными и интересными – и выйдем на соревнования»

Чемпионка Европы по фигурному катанию назвала свои любимые места в Москве.

«Мне очень нравится на ВДНХ – безумно люблю этот парк. Красная площадь очень красивая. Не помню, как называется, но рядом есть красивый навесной мост – он парит над рекой, это тоже очень красивое место. Люблю гулять на Арбате.

Нелюбимых районов нет, просто есть те места, где мне немного скучно – на всякие выставки в галереи я не очень люблю ходить.

А так гулять по Москве мне нравится. Особенно в летние солнечные дни: город действительно очень красивый.

Все города очень разные – каждый неповторим, но, наверное, Москва для меня самая удобная: все под рукой, все есть, везде работает интернет, все на связи», – сказала Косторная.

Также фигуристка поделилась своими планами на будущее.

«Особо их нет: ничего нового – тренироваться. Начала пробовать себя в парном катании: надеюсь, мы с моим партнером (Куницей) сможем быть конкурентоспособными и интересными – и выйдем на соревнования», – добавила она.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?