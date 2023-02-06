Попова о тренировках Косторной с Куницей: «Алена такая, что ее не остановишь. Иногда приходится говорить: хватит, давай чуть поменьше нагрузок»
Хореограф и тренер Бетина Попова рассказала, как проходят тренировки Алены Косторной в паре с Георгием Куницей.
В январе этого года Косторная перешла в парное катание.
«Пока по поводу планов на турниры и шоу с ребятами не разговаривали. Сейчас у нас проходят достаточно интенсивные тренировки.
Алена такая, что ее не остановишь, ха-ха. Иногда приходится говорить: «Хватит, давай чуть‑чуть поменьше нагрузок». Потому что ребята прям рвутся, хотят и очень хорошо работают!» – сказала Попова.
Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?
Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?
Я не знаю, как у них дело продвинется в элементах, подойдут ли антропометрически и так далее, но если с кем Косторной и стоило попробовать встать в пару с перспективой использовать свои коньковые и хореографические преимущества в новом виде, так это с ним. Не так велик выбор партнёров в парном, у которых была бы в детстве подготовка с выраженным компонентным уклоном.
Пример Косторной тому доказательство. Поэтому, никто ее не хейтит, она сама не знает чего хочет
крылатой пружиной на взводе!
И хочется жить и трудиться,
Но к завтраку это проходит!
А если серьёзно, очень хочется увидеть эту пару на соревнованиях.