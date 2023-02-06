Попова о тренировках Косторной с Куницей: «Алена такая, что ее не остановишь. Иногда приходится говорить: хватит, давай чуть поменьше нагрузок»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Хореограф и тренер Бетина Попова рассказала, как проходят тренировки Алены Косторной в паре с Георгием Куницей.

В январе этого года Косторная перешла в парное катание.

«Пока по поводу планов на турниры и шоу с ребятами не разговаривали. Сейчас у нас проходят достаточно интенсивные тренировки.

Алена такая, что ее не остановишь, ха-ха. Иногда приходится говорить: «Хватит, давай чуть‑чуть поменьше нагрузок». Потому что ребята прям рвутся, хотят и очень хорошо работают!» – сказала Попова. 

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24 комментария

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Anneta28
Ответ Оксана Иванова
Вам подобные ее и портят. Человек убежден, что у нее какие-то сверх способности, благодаря которым она может вернуться на высокий уровень без особого труда. Последние 3 года показывают, что, возможно, у нее есть способности, но без обычного каторжного труда нет ни прыжков, ни дорожек, ни вращений. Одного таланта мало. Пример Косторной тому доказательство. Поэтому, никто ее не хейтит, она сама не знает чего хочет
Зато, я смотрю, вы все знаете.🤡
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egrina
Ответ AlexFed
В сумасшедшем доме еще больше ярких личностей, которые не вписываются в шаблоны, пора идти на повышение 🤡
Вас недавно выписали? Хотите поделиться опытом? Понравилось?
0
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Fellina
Ответ Тайга86
Ну если вы не будете получать информацию о каждом тренировочном дне, как же вы узнаете когда ей надоест и что она будет делать?😁 С такой жаждой знаний думаю надо даже онлайн отслеживать)
Вы правы)))
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Тайга86
Ответ Fellina
Писать не о чем, поэтому мы будем получать информацию о каждом тренировочном дне Косторной. Интересно, когда ей надоест парное катание, что она будет делать?!
Ну если вы не будете получать информацию о каждом тренировочном дне, как же вы узнаете когда ей надоест и что она будет делать?😁 С такой жаждой знаний думаю надо даже онлайн отслеживать)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fellina
Она сама остановится, когда надоест.
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Fellina
Ответ Sivl
У нас нет соревнований? Странный вопрос.
Имела в виду в каком году)
0
0
0
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S Olga
Набежали хейтеры. Не нравится вам Алёнка - не заходите на её ветки. Читайте про своих любимок и радуйтесь. Нет, надо зайти на ветку нелюбимой Алёны и пнуть.
+6
-1
+5
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Sivl
Ответ Fellina
На каких?
У нас нет соревнований? Странный вопрос.
+2
-1
+1
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Doctor of Philosophy
Ребят, а кто-нибудь помнит, как Георгий начинал в юниорах? Тогда он тренировался у Александра Шубина, в бытность фигуристом известного своими катательными навыками, и своего ученика тот вёл с уклоном в эту же сторону, благодаря чему маленький Гоша как раз выделялся.

Я не знаю, как у них дело продвинется в элементах, подойдут ли антропометрически и так далее, но если с кем Косторной и стоило попробовать встать в пару с перспективой использовать свои коньковые и хореографические преимущества в новом виде, так это с ним. Не так велик выбор партнёров в парном, у которых была бы в детстве подготовка с выраженным компонентным уклоном.
+9
0
+9
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Fellina
Ответ Валерий Петров
Пойдет в нейрохирургию или в конный спорт
Пусть тогда идёт в конный спорт, только не в хирургию, впрочем там столько нужно учиться - ей не осилить 😉😂😂
+3
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+2
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Fellina
Ответ Anneta28
А она действительно гениальна. Лучшая катальщица последних 10 лет точно. Или с этим тоже будете спорить? С переломами рук и ног за 1 год, тоже поспорите? Или поспорите с тем, что покаяние на первом канале не было унижением? Или может быть не было этих мерзких набросов Глейха? Покажите мне хоть одного тренера, который так публично отзывался о своем ученике? А Железняков? Позорники просто. Недомужики и недотренеры.
Недостаточно быть только лучшей катальщицей. О здоровье я не писала ничего. Каяться на 1ом канале ее не силой заставили (я бы отказалась - это действительно унижение). А все остальное - это уже ее поведение и недисциплинированность.
+2
-2
0
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Валерий Петров
Ответ Fellina
Писать не о чем, поэтому мы будем получать информацию о каждом тренировочном дне Косторной. Интересно, когда ей надоест парное катание, что она будет делать?!
Пойдет в нейрохирургию или в конный спорт
+4
-4
0
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Оксана Иванова
Ответ Anneta28
А она действительно гениальна. Лучшая катальщица последних 10 лет точно. Или с этим тоже будете спорить? С переломами рук и ног за 1 год, тоже поспорите? Или поспорите с тем, что покаяние на первом канале не было унижением? Или может быть не было этих мерзких набросов Глейха? Покажите мне хоть одного тренера, который так публично отзывался о своем ученике? А Железняков? Позорники просто. Недомужики и недотренеры.
Вам подобные ее и портят. Человек убежден, что у нее какие-то сверх способности, благодаря которым она может вернуться на высокий уровень без особого труда. Последние 3 года показывают, что, возможно, у нее есть способности, но без обычного каторжного труда нет ни прыжков, ни дорожек, ни вращений. Одного таланта мало.
Пример Косторной тому доказательство. Поэтому, никто ее не хейтит, она сама не знает чего хочет
+7
-2
+5
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Валерий Петров
Ответ Anneta28
Запал у Алены всегда был. Чего стоит выученный за 2 недели триксель - между ОП и бэшкой в Финляндии. Другое дело, что эту ее природную энергию постоянно пытались загнать в какие-то шаблоны, в которые такая яркая личность как Алена просто не вписывалась. Плюс ко всему эти "публичные порки". Тут у кого угодно руки опустятся. Еще и со здоровьем проблемы прстоянные были. Так что запала я ей не желаю, он у нее был всегда. Желаю только здоровья, остальное все у нее есть.
Не выученный триксель, а восстановленный
+3
-3
0
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AlexFed
Ответ Anneta28
Запал у Алены всегда был. Чего стоит выученный за 2 недели триксель - между ОП и бэшкой в Финляндии. Другое дело, что эту ее природную энергию постоянно пытались загнать в какие-то шаблоны, в которые такая яркая личность как Алена просто не вписывалась. Плюс ко всему эти "публичные порки". Тут у кого угодно руки опустятся. Еще и со здоровьем проблемы прстоянные были. Так что запала я ей не желаю, он у нее был всегда. Желаю только здоровья, остальное все у нее есть.
В сумасшедшем доме еще больше ярких личностей, которые не вписываются в шаблоны, пора идти на повышение 🤡
0
-5
-5
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Anneta28
Ответ Fellina
Короче, виноваты все вокруг, только не сама она. Обычно так родители «защищают» своего избалованного ребёнка. Тут виноваты тоже все - плохие садики, миллион поменянных школ, учителя, дети, да вообще все. Ребенка-гения никак разглядеть не могут…
А она действительно гениальна. Лучшая катальщица последних 10 лет точно. Или с этим тоже будете спорить? С переломами рук и ног за 1 год, тоже поспорите? Или поспорите с тем, что покаяние на первом канале не было унижением? Или может быть не было этих мерзких набросов Глейха? Покажите мне хоть одного тренера, который так публично отзывался о своем ученике? А Железняков? Позорники просто. Недомужики и недотренеры.
+8
-5
+3
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Ирина С
Очень хочется снова увидеть Алёнку на льду. Надеюсь, у неё серьёзный настрой, а не сиюминутное увлечение. Пусть у Алёны и Георгия всё сложится самым лучшим образом!
+6
0
+6
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Fellina
Ответ Anneta28
Запал у Алены всегда был. Чего стоит выученный за 2 недели триксель - между ОП и бэшкой в Финляндии. Другое дело, что эту ее природную энергию постоянно пытались загнать в какие-то шаблоны, в которые такая яркая личность как Алена просто не вписывалась. Плюс ко всему эти "публичные порки". Тут у кого угодно руки опустятся. Еще и со здоровьем проблемы прстоянные были. Так что запала я ей не желаю, он у нее был всегда. Желаю только здоровья, остальное все у нее есть.
Короче, виноваты все вокруг, только не сама она. Обычно так родители «защищают» своего избалованного ребёнка. Тут виноваты тоже все - плохие садики, миллион поменянных школ, учителя, дети, да вообще все. Ребенка-гения никак разглядеть не могут…
+20
-4
+16
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Fellina
Ответ Sivl
Бывает проснешься как птица — крылатой пружиной на взводе! И хочется жить и трудиться, Но к завтраку это проходит! А если серьёзно, очень хочется увидеть эту пару на соревнованиях.
На каких?
0
-6
-6
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Anneta28
Ответ N-fox
Несколько дней работы прошло, рановато делать выводы. Конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы к следующей осени запал не пропал и мы увидели бы пару на соревнованиях.
Запал у Алены всегда был. Чего стоит выученный за 2 недели триксель - между ОП и бэшкой в Финляндии. Другое дело, что эту ее природную энергию постоянно пытались загнать в какие-то шаблоны, в которые такая яркая личность как Алена просто не вписывалась. Плюс ко всему эти "публичные порки". Тут у кого угодно руки опустятся. Еще и со здоровьем проблемы прстоянные были. Так что запала я ей не желаю, он у нее был всегда. Желаю только здоровья, остальное все у нее есть.
+7
-14
-7
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Fellina
Писать не о чем, поэтому мы будем получать информацию о каждом тренировочном дне Косторной. Интересно, когда ей надоест парное катание, что она будет делать?!
+4
-5
-1
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Sivl
Бывает проснешься как птица —
крылатой пружиной на взводе!
И хочется жить и трудиться,
Но к завтраку это проходит!

А если серьёзно, очень хочется увидеть эту пару на соревнованиях.
+15
0
+15
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N-fox
Несколько дней работы прошло, рановато делать выводы. Конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы к следующей осени запал не пропал и мы увидели бы пару на соревнованиях.
+8
0
+8
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Лемур
А Попова может без Ха-ха?
+3
-3
0
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