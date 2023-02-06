Попова о тренировках Косторной с Куницей: «Алена такая, что ее не остановишь. Иногда приходится говорить: хватит, давай чуть поменьше нагрузок»

Хореограф и тренер рассказала, как проходят тренировки в паре с Георгием Куницей.

В январе этого года Косторная перешла в парное катание.

«Пока по поводу планов на турниры и шоу с ребятами не разговаривали. Сейчас у нас проходят достаточно интенсивные тренировки.

Алена такая, что ее не остановишь, ха-ха. Иногда приходится говорить: «Хватит, давай чуть‑чуть поменьше нагрузок». Потому что ребята прям рвутся, хотят и очень хорошо работают!» – сказала Попова.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?