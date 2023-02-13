Александра Бойкова снялась топлес в образе белого лебедя

Теги сборная России фото пары Александра Бойкова Фигурное катание

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова поделилась кадрами фотосессии в образе белого лебедя. 

Фото опубликованы в соцсети фигуристки. 

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. В текущем сезоне они победили на двух этапах Гран-при России и выиграли золото на чемпионате страны. 

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21 комментарий

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76yjgh98tr675dyt45
Сильная и нежная одновременно.
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orlitza
Ответ Назар Игорь
Сейчас набегут восторженные поклонницы ФК, и я хочу их спросить - уважаемые дамы, какое отношение эта фотосессия имеет к спорту?
Вопрос напрашивается.
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Самасебезвезда
Там не только топлес, но и с голой ж...ой
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Olga.t
У Саши отличная фигура, при этом своеобразное необычное лицо.
В итоге на фото фигуру спрятали, лицо испортили.
Кмк, фотосет очень неудачный.
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Noname No
Бойкова красотка, но ракурсы и дешёвый фон фотосессии совсем её не красят. Фотографа на кол
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orlitza
Зачем? Складывается впечатление, что у фигуристок (почти всех) была мечта попасть в фотомодели, но по критериям не прошли, поэтому приходится выбирать долгий путь через известность в спорте.
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Лакс
зачем тащить сюда всякое ню из инсты?
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Gemma157
это могло бы быть красиво. но увы на этот раз не получилось..
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Смех Буданова_
Ну снялась и снялась, но зачем же экономить на фотоателье?
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Екатерина Ивановская
Словно год не кормили. Не понравилось.
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Lubas
Ну ничего красивого в этой фотосессии.
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rs110
Ответ Lilia Sadykova
фотки не айс. На первой фото лицо у Саши неудачно вышло, вторая косо- криво, ну и в целом задумка для меня не понятная. Да и красный фон с какими то ветками дешевый. Фотографу минус!
Лицо там как раз вышло удачно. Просто такое лицо. Не всем с лицом повезло как Загитовой.
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Ирина Ларина
Люблю Сашу, но фотосет неудачный(
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AlexFed
На ночь такое лучше не выкладывать, а то кошмары могут присниться.
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Додик Аксель
Так и до кахексии недалеко.
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Lilia Sadykova
фотки не айс. На первой фото лицо у Саши неудачно вышло, вторая косо- криво, ну и в целом задумка для меня не понятная. Да и красный фон с какими то ветками дешевый. Фотографу минус!
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AllaS
Как-то дистрофично Саша выглядит.
Вроде в нарядах, это так явственно не видно.
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Назар Игорь
Сейчас набегут восторженные поклонницы ФК, и я хочу их спросить - уважаемые дамы, какое отношение эта фотосессия имеет к спорту?
+1
-6
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Lennuci
"Бедная синяя птица!"
Жесть. Фотошоп зашкаливает. На первом фото слово год не кормили.
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мистер бин
Антисекс
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akschweyan
Что за дешёвый кликбейт? Тут даже не технически непонятно, есть ли какая-то одежда под руками - может там лиф бандо.
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