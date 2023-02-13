Александра Бойкова снялась топлес в образе белого лебедя

Чемпионка Европы в парном катании поделилась кадрами фотосессии в образе белого лебедя.

Фото опубликованы в соцсети фигуристки.

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. В текущем сезоне они победили на двух этапах Гран-при России и выиграли золото на чемпионате страны.