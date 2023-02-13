Александра Бойкова снялась топлес в образе белого лебедя
Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова поделилась кадрами фотосессии в образе белого лебедя.
Фото опубликованы в соцсети фигуристки.
Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. В текущем сезоне они победили на двух этапах Гран-при России и выиграли золото на чемпионате страны.
В итоге на фото фигуру спрятали, лицо испортили.
Кмк, фотосет очень неудачный.
Вроде в нарядах, это так явственно не видно.
Жесть. Фотошоп зашкаливает. На первом фото слово год не кормили.