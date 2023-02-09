Туктамышева, Коляда, Кондратюк, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха «Ледниковый период»
Хореограф и продюсер Илья Авербух представит в Санкт-Петербурге ледовое шоу «Ледниковый период. Снова вместе».
В шоу выступят Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Артем Федорченко, Иван Букин, Татьяна Волосожар.
Также вместе с фигуристами выступят участники телепроекта «Ледниковый период» Иван Колесников, Алла Михеева, Иван Скобрев, Федор Федотов и другие.
«Участие Евгении Медведевой в гала-шоу пока остается интригой», – заявили представители организаторов.
Шоу пройдет 8 марта в СК «Юбилейный».
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