Туктамышева, Коляда, Кондратюк, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха «Ледниковый период»

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Хореограф и продюсер Илья Авербух представит в Санкт-Петербурге ледовое шоу «Ледниковый период. Снова вместе». 

В шоу выступят Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Артем Федорченко, Иван Букин, Татьяна Волосожар. 

Также вместе с фигуристами выступят участники телепроекта «Ледниковый период» Иван Колесников, Алла Михеева, Иван Скобрев, Федор Федотов и другие. 

«Участие Евгении Медведевой в гала-шоу пока остается интригой», – заявили представители организаторов. 

Шоу пройдет 8 марта в СК «Юбилейный». 

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10 комментариев

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Дружба11
ох Лиза, не хочу,чтобы ты связывалась с авером.только под полной энергетической защитой, что хочешь делай-но убереги себя на период этого выступления...((
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Linda
Ответ AllaS
У СК сезон заработков , чес по шоу. И это не взирая, на членство в сборной.
Известно же, что в сборную попадают за достижения предыдущего сезона. И коли так принято, не первые Вика с Никитой этим "пользуются", и не они последние. Вспомнить еще нашего 2-кратного ОЧ можно - он так долгие годы "крутился".
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Nad73
Ответ На Пекин
Интрига? Может, Женя будет петь? Извините, прикольнулась) Всем хорошего настроения.
бас-профундо)
0
-1
-1
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AllaS
Ответ Лариса Шевкун
Для Синициной- Косолапова сейчас основной жизненный принцип: "Наш пострел везде поспел". Практически ни одного шоу не пропускают.Клонировались, что ли?
У СК сезон заработков , чес по шоу. И это не взирая, на членство в сборной.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лариса Шевкун
Для Синициной- Косолапова сейчас основной жизненный принцип: "Наш пострел везде поспел". Практически ни одного шоу не пропускают.Клонировались, что ли?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
На Пекин
Интрига? Может, Женя будет петь? Извините, прикольнулась) Всем хорошего настроения.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Румкин
Ответ Oleandra
Надеюсь, не на открытом катке..
В Юбилейном
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
elole
Волосожар без партнёра??
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Надеюсь, не на открытом катке..
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Румкин
Очень здорово что Вика и Никита востребованы в самых престижных шоу!
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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