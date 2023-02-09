Туктамышева, Коляда, Кондратюк, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха «Ледниковый период»

Хореограф и продюсер представит в Санкт-Петербурге ледовое шоу «Ледниковый период. Снова вместе».

В шоу выступят , и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, , и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Артем Федорченко, Иван Букин, Татьяна Волосожар.

Также вместе с фигуристами выступят участники телепроекта «Ледниковый период» Иван Колесников, Алла Михеева, Иван Скобрев, Федор Федотов и другие.

«Участие Евгении Медведевой в гала-шоу пока остается интригой», – заявили представители организаторов.

Шоу пройдет 8 марта в СК «Юбилейный».