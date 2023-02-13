Стеллато-Дудек о чемпионате четырех континентов: «Из-за высоты восстанавливаться было очень тяжело. Видела, как люди практически умирали в конце произвольной»

Канадские фигуристы и Максим Дешам рассказали, что из-за большой высоты испытывали трудности во время выступления на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс.

Пара завоевала на турнире бронзу.

– Многие действительно отмечали проблемы из-за высоты. Правда ли были серьезные проблемы из-за этого?

Дешам: Это было ужасно, ха-ха. Все горело, а восстанавливаться тут очень сложно. Особенно тяжело пришлось не в начале программы, а ближе к концу. Все зависело от головы, потому что физические силы были на нуле.

Стеллато-Дудек: Что касается меня, я видела, как люди практически умирали в конце произвольной. Но для меня все было неплохо. Когда мы только приехали в Колорадо-Спрингс, я чувствовала себя отлично. Тренировки проходили хорошо.

А вот восстановление проходило очень тяжело – с каждым днем я чувствовала себя все хуже и хуже. Но это нормально – это не просто я так думаю, это наука. С той физической нагрузкой, которая у нас была, нужно тридцать дней, чтобы акклиматизироваться.

Никто полностью не адаптировался к высоте. Было сложно, но в прошлые три месяца я болела, так что мне уже ничего не страшно. Привыкла к тому, чтобы не быть готовой на 100 процентов к соревнованиям, ха-ха.

– Раньше в вашей карьере был похожий опыт выступлений на высоте?

Стеллато-Дудек: Только на небольшой, такой, которую ты даже не чувствуешь. А здесь высота как будто была в пять раз больше.

Так что я понимаю, почему фигуристы ощущали себя очень уставшими в конце программы. Для меня проблема была скорее в восстановлении.

«Люблю, когда меня поднимают и подбрасывают». Американка вернулась в фигурку после 15 лет перерыва – и прекрасна в 39!