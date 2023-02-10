Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Стеллато-Дудек и Дешам, Плазас и Фернандес выступят с короткими программами

10 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Мужчины

Короткая программа

Начало – 21:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай)

2. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)

3. Изабелла Гамес – (Филиппины)

Вторая разминка

4. – Трент Мишо (Канада)

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Третья разминка

7. -Дудек – Максим Дешам (Канада)

8. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

9. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

10. – (Япония)

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс