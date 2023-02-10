Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Стеллато-Дудек и Дешам, Плазас и Фернандес выступят с короткими программами
10 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.
Чемпионат четырех континентов
Колорадо-Спрингс, США
Мужчины
Короткая программа
Начало – 21:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай)
2. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)
3. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
Вторая разминка
4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
Третья разминка
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
8. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
9. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
10. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс
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