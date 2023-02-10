Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Стеллато-Дудек и Дешам, Плазас и Фернандес выступят с короткими программами

Теги результаты сборная Канады чемпионат четырех континентов сборная США сборная Японии сборная Китая пары Рюичи Кихара Дэнни О’Ши Александр Коровин сборная Филиппин Максим Дешам Максимилиано Фернандес Ян Юнчао Деанна Стеллато-Дудек Трент Мишо Цзя Цзыги Рику Миура Ван Хуэйди Изабелла Гамес Лиа Перейра Эмили Чан Спенсер Акира Хоу Валентина Плазас Келли-Энн Лорин Лукас Этьер Элли Кам Фигурное катание

10 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Мужчины

Короткая программа

Начало – 21:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай)

2. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)

3. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

Вторая разминка

4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Третья разминка

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

8. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

9. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

10. Рику МиураРюичи Кихара (Япония)

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий