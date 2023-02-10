Чемпионат четырех континентов. Чок и Бейтс, Мурамото и Такахаси, Каррейра и Пономаренко, Грин и Парсонс представят ритм-танцы
В ночь с 10 на 11 февраля на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс дуэты представят ритм-танцы.
Колорадо-Спрингс, США
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 0:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)
2. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия)
3. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
4. Шарлотта Лафон-Фурнье – Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия)
Вторая разминка
5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
6. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
7. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
8. Кана Мурамото – Дайсукэ Такахаси (Япония)
Третья разминка
9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
11. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
12. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
13. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс
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