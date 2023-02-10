Чемпионат четырех континентов. Чок и Бейтс, Мурамото и Такахаси, Каррейра и Пономаренко, Грин и Парсонс представят ритм-танцы

В ночь с 10 на 11 февраля на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс дуэты представят ритм-танцы.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 0:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)

2. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия)

3. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

4. Шарлотта Лафон-Фурнье – Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия)

Вторая разминка

5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

6. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

7. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

8. Кана Мурамото – Дайсукэ Такахаси (Япония)

Третья разминка

9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

11. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

12. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

13. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс