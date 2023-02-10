Валиева о настрое перед выходом на лед: «Обычно это полное погружение в себя, внутри себя и прыгаю, и катаю. Нельзя думать, что на тебя смотрит весь мир»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как настраивается перед выходом на лед.

«Я только один раз слушала музыку. Обычно это полное погружение в себя, я внутри себя и прыгаю, и катаю. Вдох-выдох, поехала кататься.

Когда встаю, нельзя думать, что сейчас на тебя смотрит весь мир. Есть я, лед и зрители, для которых я катаюсь и рассказываю смысл… не смысл, а свою программу.

Когда идет сам номер, думаю только об этом: сейчас прыжок, крюк, выкрюк…» – сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».