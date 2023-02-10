Валиева о настрое перед выходом на лед: «Обычно это полное погружение в себя, внутри себя и прыгаю, и катаю. Нельзя думать, что на тебя смотрит весь мир»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как настраивается перед выходом на лед.

«Я только один раз слушала музыку. Обычно это полное погружение в себя, я внутри себя и прыгаю, и катаю. Вдох-выдох, поехала кататься.

Когда встаю, нельзя думать, что сейчас на тебя смотрит весь мир. Есть я, лед и зрители, для которых я катаюсь и рассказываю смысл… не смысл, а свою программу.

Когда идет сам номер, думаю только об этом: сейчас прыжок, крюк, выкрюк…» – сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

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6 комментариев

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expertmer2020
Ответ asusp527
Какая, если не секрет?
Фарму ФМБА бесплатно раздаёт - загрязнённый препарат.

Но эту версию не стали разрабатывать - в любом варианте это дисква и потеря медалей.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
"Не надо прогибаться под изменчивый мир.
Однажды он прогнётся под нас!"
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-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Ответ expertmer2020
У меня своя версия - но она непопулярна.
Какая, если не секрет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Ответ asusp527
Прямо с неба несчастье упало...
У меня своя версия - но она непопулярна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Ответ expertmer2020
Ками спортсменка до мозга костей - жаль, что так вышло.
Прямо с неба несчастье упало...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Ками спортсменка до мозга костей - жаль, что так вышло.
0
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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