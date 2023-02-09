«Сегодня здесь открыли спортзал с моим портретом». Камила Валиева побывала в школе, в которой училась

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева посетила рассказала об открытии спортзала в школе, в которой она училась.

«Дорогие друзья, всем привет. Я сегодня нахожусь в своей школе, в которой училась в пятом классе.

И сегодня здесь открыли спортзал с моим портретом. Также очень много ребят, всем привет! Спасибо большое директору школы за такой прекрасный зал», – сказала Валиева. 

«Я безумно рада снова оказаться в своей школе. Также хотела бы сказать вам большое спасибо за прекрасный портрет, мне очень приятно.

Хотела бы пожелать ученикам, учителям огромного вдохновения в стенах этой школы, пусть у вас все получается, пусть сбываются ваши мечты, и помните, что чудеса бывают, нужно только в них верить и много-много работать. Просто удачи вам», – цитирует Валиеву ТАСС. 

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57 комментариев

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Альфира Смирнова
Портрет Камилы совершенно не к месту и не к случаю, будто это Камила построила спортзал на свои деньги.
Портрету место в её доме и нигде более!
К чему эта помпезность?
В школе принято весить простое фото на Доску почета,если уж хочется выделить свою бывшую ученицу.
К тому же , где фото ученицы 5-ого и почему не представили публике?
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zzz-j
Ответ azelana
Разумнее было бы, даже если наивное или услужливое руководство школы развесило портреты, не освящать сей факт своим присутствием или не освещать его на своей страничке.
Ждём, что скажет Дюамель))) может спортс ей позвонит...)))
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ AllaS
Комментарий удален модератором
А вы эту отмашку видели лично? И какая-такая была волна недоумения? Причем тут Гришин с Траньковым? Смешали все в кучу, чтобы захейтить Ками. Баннеры вешали в поддержку Камилы и не только баннеры. Потому что всех возмутила та несправедливость и ужас с которым столкнулся 15 летний ребенок. Устроили травлю. Как они были на западе нацистами, так и остались и история с Ками это подтвердила. Жалкие лицемерные ничтожества, которые тронули Камилу только потому что она перед Путиным выступила. И не надо думать, что мы им простим Камилу. На Украине уже думали, что мы блефуем.
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Ir_rish
Ответ azelana
Разумнее было бы, даже если наивное или услужливое руководство школы развесило портреты, не освящать сей факт своим присутствием или не освещать его на своей страничке.
С чего бы это?
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azelana
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Она то космос. О ней ведущий музыкальный журнал написал. А ты кто?!
А я та, для которой спортс публикует всякое разное, в том числе "кружочки" от спортсменов. Реагирую. Как и остальные комментирующие. Общаемся.
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Ir_rish
Ответ Olgacher
А радостный пост в соцсети обязательно было выкладывать? Подождать до окончания расследования никак?
A какая здесь связь? Ни школа, ни сам спортсмен не обязан подгонять свои планы под результаты расследования. Отстранят от соревнований- не будет участвовать. На деятельность в соцсетях ЭТО расследование повлиять никак не может.
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zzz-j
Что-то как-то мелковато, без масштаба... Надо было сразу в каждой школе страны иконостас КВ устроить))) чтобы так сказать с детства прививать детям допинг толерантность)))
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Sat397
Ответ Тайга86
Это инициатива школы. Может там Ками единственная знаменитая личность такого уровня. Так же сугубо личное желание повесить ее портрет сейчас, а не дождаться окончания тянущегося уже год процесса. Пригласили Ками. Ками пришла, ей понятно приятно. В чём она здесь виновата? Ну наверное, должна была прийти с хмурым видом, закрывшись капюшоном и приказать сейчас же снять все портреты, и вообще не упоминать в школе ее имя. Рановато, да, никто не спорит. Но что-то мне подсказывает, что портрет ее повесили там при любом раскладе, назвав сие, как минимум, поддержкой. Такие у нас люди...если уничтожать, то в пепел...Если любить, то до маразма...Ками при чём?
Olgacher.
Камила ничего не должна ждать, она не чувствует себя виновной, так как она не виновна. И официально она уже оправдана РУСАДА.
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Тайга86
Ответ Olgacher
А радостный пост в соцсети обязательно было выкладывать? Подождать до окончания расследования никак?
Не обязательно. Но и линчевать ее за это тоже не обязательно. А вы ее первый раз что ли улыбающуюся увидели? Вроде это ее обычное состояние последнее время. Тоже нельзя?
+3
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-2
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ azelana
... и теплоход назвать. Или нет, самолёт - космос же.
Она то космос. О ней ведущий музыкальный журнал написал. А ты кто?!
+1
-4
-3
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Olgacher
Ответ Тайга86
Это инициатива школы. Может там Ками единственная знаменитая личность такого уровня. Так же сугубо личное желание повесить ее портрет сейчас, а не дождаться окончания тянущегося уже год процесса. Пригласили Ками. Ками пришла, ей понятно приятно. В чём она здесь виновата? Ну наверное, должна была прийти с хмурым видом, закрывшись капюшоном и приказать сейчас же снять все портреты, и вообще не упоминать в школе ее имя. Рановато, да, никто не спорит. Но что-то мне подсказывает, что портрет ее повесили там при любом раскладе, назвав сие, как минимум, поддержкой. Такие у нас люди...если уничтожать, то в пепел...Если любить, то до маразма...Ками при чём?
А радостный пост в соцсети обязательно было выкладывать? Подождать до окончания расследования никак?
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ AllaS
Ну если Вы считаете, что номер пробы слила западу наша РУСАДА, так обоснуйте! Номер пробы известен только РУСАДА и ФИО. У Лабы только номер и все. Что писать бессмыслицу , это точно бесполезно. Вам аргументы и факты, а Вы в ответ пустоту.
По северным потокам, всё уже известно и здесь станет известно, когда будет нужно.
+1
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Sat397
Ответ AllaS
Комментарий удален модератором
Не секрет, что плакаты по отмашке сверху вешали, готовясь к СВО, чтобы выставить плохим запад. Но такие мелочи как портреты в спортзале никто сверху приказывать вешать не будет, это инициатива директора школы, который горд своей ученицей.
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-4
-4
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Тайга86
Это инициатива школы. Может там Ками единственная знаменитая личность такого уровня. Так же сугубо личное желание повесить ее портрет сейчас, а не дождаться окончания тянущегося уже год процесса. Пригласили Ками. Ками пришла, ей понятно приятно. В чём она здесь виновата? Ну наверное, должна была прийти с хмурым видом, закрывшись капюшоном и приказать сейчас же снять все портреты, и вообще не упоминать в школе ее имя. Рановато, да, никто не спорит. Но что-то мне подсказывает, что портрет ее повесили там при любом раскладе, назвав сие, как минимум, поддержкой. Такие у нас люди...если уничтожать, то в пепел...Если любить, то до маразма...Ками при чём?
+3
-11
-8
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ asusp527
Позорище.
Да не вопрос. Мы никого не держим. Чемодан, вокзал, Эстония! Там быстро место укажут
+1
-6
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azelana
Ответ LoRa
Не смешно даже... Осталось статую в золоте поставить...
... и теплоход назвать. Или нет, самолёт - космос же.
+6
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AllaS
Ответ Sat397
Вы настолько неадекватны, что думаете что Камила сама пришла в школу и заставила там повесить свой портрет? В школе из любви к Камиле, так как она самая знаменитая их ученица, повесили её портрет, и пригласили туда Камилу. В чем тут вина Камилы вообще? Что её любят, что хотят видеть её портрет, что школа гордится своей ученицей?
Комментарий удален
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azelana
Ответ chespo
Комментарий удален модератором
Разумнее было бы, даже если наивное или услужливое руководство школы развесило портреты, не освящать сей факт своим присутствием или не освещать его на своей страничке.
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+6
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Sat397
Я не пойму, что тут такого удивительного, что в спортзале школы, захотели повесить портрет их знаменитой, талантливой, известной ученицы? Я бы тоже так сделал, повесил портрет известных учеников школы. Где здесь вина Камилы? И причем тут её пиар?
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ AllaS
Школе бы воздержаться. Сейчас такой момент, когда Ками лишили золота ЧР. А они с портретом. Надо разрешить вопросы с допингом на международном уровне; Но у нас все наоборот.В других странах фигуристы без медалей и поэтому без поощрений от своих государств и бьются, чтобы им свои медали отдали серебро и бронзу. Дабы потом о них не забыли. Наши то уже при орденах.Ками дважды и от Татарстана еще.
Мы не будем решать никакие вопросы с допингом на международном уровне. Нам в России глубоко плевать, что там будет на международном уровне. Кто эту кашу в других странах заварил, пускай и расхлебывают. Международный уровень уже себя не раз показал за этот год, да и раньше тоже.
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Акакий Акакиевич
–Здесь меня закрыли, – сказала Загитова, посетив каток Милана, где она провалила ФГП.
+3
-9
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Сейлем Сэйберхеген
Комментарий скрыт
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-14
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AllaS
Ответ Йоу)
Вы похожи на робота, твердящего заложенную в него программу. С такими разговаривать бессмысленно.
Ну если Вы считаете, что номер пробы слила западу наша РУСАДА, так обоснуйте!
Номер пробы известен только РУСАДА и ФИО. У Лабы только номер и все.
Что писать бессмыслицу , это точно бесполезно.
Вам аргументы и факты, а Вы в ответ пустоту.
+4
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Black&White
Ответ Скелет_Полишинеля
Это уже не смешно. А если КАС признает виновной, зарисуют иконостас? Или оставят?
Мне кажется, ничего не изменится, эксперты будут вопить, заявят что решение РУСАДА на территории России остается в силе, и что она останется ОИ чемпионкой в команде и ЧЕ. Ну может, кому-то это зайдет.
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РИ-Ната
Ответ Sat397
А чего разнылись? Почему это Камила должна стыдиться того, что какая то завистница типа вас, подсыпала ей запрещенное вещество. Сами стыдитесь, своего нечеловеческого поведения, своей черной зависти, своей подлости, а Камила все правильно делает, что ходит с гордо поднятой головой, невиновный человек так и должен поступать.
А кто ей подсыпал? Она САМА сказала на весь мир, что пила из дедушкиного стакана. Это первая и единственная официальная версия, больше нет.
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