«Сегодня здесь открыли спортзал с моим портретом». Камила Валиева побывала в школе, в которой училась
Фигуристка Камила Валиева посетила рассказала об открытии спортзала в школе, в которой она училась.
«Дорогие друзья, всем привет. Я сегодня нахожусь в своей школе, в которой училась в пятом классе.
И сегодня здесь открыли спортзал с моим портретом. Также очень много ребят, всем привет! Спасибо большое директору школы за такой прекрасный зал», – сказала Валиева.
«Я безумно рада снова оказаться в своей школе. Также хотела бы сказать вам большое спасибо за прекрасный портрет, мне очень приятно.
Хотела бы пожелать ученикам, учителям огромного вдохновения в стенах этой школы, пусть у вас все получается, пусть сбываются ваши мечты, и помните, что чудеса бывают, нужно только в них верить и много-много работать. Просто удачи вам», – цитирует Валиеву ТАСС.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
Портрету место в её доме и нигде более!
К чему эта помпезность?
В школе принято весить простое фото на Доску почета,если уж хочется выделить свою бывшую ученицу.
К тому же , где фото ученицы 5-ого и почему не представили публике?
Камила ничего не должна ждать, она не чувствует себя виновной, так как она не виновна. И официально она уже оправдана РУСАДА.
Номер пробы известен только РУСАДА и ФИО. У Лабы только номер и все.
Что писать бессмыслицу , это точно бесполезно.
Вам аргументы и факты, а Вы в ответ пустоту.