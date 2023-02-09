«Сегодня здесь открыли спортзал с моим портретом». Камила Валиева побывала в школе, в которой училась

Фигуристка посетила рассказала об открытии спортзала в школе, в которой она училась.

«Дорогие друзья, всем привет. Я сегодня нахожусь в своей школе, в которой училась в пятом классе.

И сегодня здесь открыли спортзал с моим портретом. Также очень много ребят, всем привет! Спасибо большое директору школы за такой прекрасный зал», – сказала Валиева.

«Я безумно рада снова оказаться в своей школе. Также хотела бы сказать вам большое спасибо за прекрасный портрет, мне очень приятно.

Хотела бы пожелать ученикам, учителям огромного вдохновения в стенах этой школы, пусть у вас все получается, пусть сбываются ваши мечты, и помните, что чудеса бывают, нужно только в них верить и много-много работать. Просто удачи вам», – цитирует Валиеву ТАСС.

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