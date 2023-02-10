Валиева о съемках в клипе Подольской: «У Натальи были съемки на льду – это моя стихия. Я каталась, прыгала, вращалась – все было по-домашнему»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от съемок в клипе певицы Натальи Подольской.

– Ты снималась в клипе у Вани Дмитриенко. Как так произошло?

– Ваня мне просто написал: не хочешь ли ты сняться в моем клипе. Я ответила: да, с удовольствием.

– Но не только у него ты в клипе снялась?

– Да, еще у Натальи Подольской совсем недавно. Тут уже не через меня это было, мне не было прямого сообщения.

У Натальи были съемки на льду – это моя стихия, мне было очень комфортно. Я каталась, прыгала, вращалась – все было по-домашнему.

– Ты показывала то, что хотела, или что-то готовила?

– То, что хотела, – сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vendetta4111323
Я так любила атмосферу фк году в 2013, переживалки за дебюты Аделины и Лизы, доброжелательность на ветках, робкие надежды на победы на самых крупных стартах
Да даже в феврале 2017, когда в Юбилейном на Первенстве России катались уже Загитова и Трусова, а билеты были по 200 рублей и садиться можно было хоть на какую трибуну

В разы меньше было левых людей, оголтелых фанатиков, да - заработка тоже, но не было этой жуткой попсы в спорте, когда вместо спорта начинается все, что угодно

Точно так же когда-то в 2007 обожала биатлон, но пришли популяризаторы Губерниев и Ко, большие деньги, и все загнулось, смотреть там уже давно не на что
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
Ждем клип с участием Камилы, будет очень интересно увидеть катание Камилы под песню Подольской.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina Kistler
а когда клип ждать?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камаз Арбузов
Очаровательная фигуристка! Пусть все мечты Камилы сбудуться, а поклонники её невероятного таланта будут любоваться шикарными прокатами милой россияночки.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kovfun-barrios
Вообще не хотела прекращать съёмки, как там было классно, вообще, всё было так душевно, по-домашнему))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий