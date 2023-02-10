Валиева о съемках в клипе Подольской: «У Натальи были съемки на льду – это моя стихия. Я каталась, прыгала, вращалась – все было по-домашнему»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от съемок в клипе певицы Натальи Подольской.

– Ты снималась в клипе у Вани Дмитриенко. Как так произошло?

– Ваня мне просто написал: не хочешь ли ты сняться в моем клипе. Я ответила: да, с удовольствием.

– Но не только у него ты в клипе снялась?

– Да, еще у Натальи Подольской совсем недавно. Тут уже не через меня это было, мне не было прямого сообщения.

У Натальи были съемки на льду – это моя стихия, мне было очень комфортно. Я каталась, прыгала, вращалась – все было по-домашнему.

– Ты показывала то, что хотела, или что-то готовила?

– То, что хотела, – сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской