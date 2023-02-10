Валиева о съемках в клипе Подольской: «У Натальи были съемки на льду – это моя стихия. Я каталась, прыгала, вращалась – все было по-домашнему»
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от съемок в клипе певицы Натальи Подольской.
– Ты снималась в клипе у Вани Дмитриенко. Как так произошло?
– Ваня мне просто написал: не хочешь ли ты сняться в моем клипе. Я ответила: да, с удовольствием.
– Но не только у него ты в клипе снялась?
– Да, еще у Натальи Подольской совсем недавно. Тут уже не через меня это было, мне не было прямого сообщения.
У Натальи были съемки на льду – это моя стихия, мне было очень комфортно. Я каталась, прыгала, вращалась – все было по-домашнему.
– Ты показывала то, что хотела, или что-то готовила?
– То, что хотела, – сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».
Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской
Да даже в феврале 2017, когда в Юбилейном на Первенстве России катались уже Загитова и Трусова, а билеты были по 200 рублей и садиться можно было хоть на какую трибуну
В разы меньше было левых людей, оголтелых фанатиков, да - заработка тоже, но не было этой жуткой попсы в спорте, когда вместо спорта начинается все, что угодно
Точно так же когда-то в 2007 обожала биатлон, но пришли популяризаторы Губерниев и Ко, большие деньги, и все загнулось, смотреть там уже давно не на что