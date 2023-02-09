Inside the Games о публикации инсайда о допинге у Валиевой: «Наблюдать, как увеличивается количество лайков в соцсетях, было завораживающе»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Автор портала Inside the Games Данкан Маккей поделился воспоминаниями о публикации инсайда про российскую фигуристку Камилу Валиеву. 

«Ровно год назад мы опубликовали самую громкую историю о допинге на Олимпийских играх со времен Бена Джонсона в Сеуле-1988. 

Сенсация была преподнесена нашим журналистом Майклом Пэвиттом, который находился тогда в Пекине. Он получил информацию о том, что церемония награждения откладывается по «юридическим причинам», и начал копать. Он правильно определил, что проблема была связана с членом команды ОКР. 

Мы обрывали телефоны, задействовали все связи, а затем, будучи на 100 процентов уверенными в своей правоте, озвучили фамилию Валиевой

За всю свою карьеру я никогда не видел подобную реакцию: наблюдать, как количество лайков в соцсетях каждую секунду увеличивается на тысячи, было странным образом завораживающе», – написал Маккей. 

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75 комментариев

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Lotte Fischbach
Ответ Sonyas
Они обнародавали незаконно кем-то слитую информацию и гордяться этим… А где тогда расследование и наказание для того, кто нарушил права защищенного лица? Это не журналистское расследование, а преступление.
А теперь попробуй догадатся кем была слита инфа. Это непросто а очень просто.;)
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Йоу)
Ответ Pentrak
Они делали свою работу, работали на своё портфолио, чего это они виноваты, если попалась именно Валиева?
У любого человека независимо от его профессиональной деятельности на первом месте должны стоять человеческие качества, в том числе у журналистов. Вам видимо неведомы эти прописные истины. То, что устроили сми вместе с мок во время Игр в отношении Камилы - это за гранью добра и зла.
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АринкаВесна
Ответ Йоу)
По законам того же западного общества слившее инфу о защищённом лице издание должно быть предано суду, который выпишет ему многомиллионные штрафы, заставит принести публичные извинения, а конкретные персонажи сядут за решётку. Но мы давно и прекрасно знаем, что нет никого более лицемерного и двуличного, с двойными стандартами, чем западное общество.
Ничего подобного. Защищенное лицо она для WADA, а журналисты не WADA.
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Pentrak
Ответ Мордовский Узор
Какая шикарная работа? Так говорите, как будто они вскрыли какую-то преступную коррупционную схему. Вообще-то эту информацию от общественности скрывали как бы официальные лица. И делали это не без причины и полностью в соответствии с кодексом. То, что сделали эти журналисты - это максимально неэтичный, абсолютно подлый поступок. Официальные лица, которые были в курсе всего, сами бы раскрыли информацию, если бы посчитали нужным.
С чего это? Журналисты услышали мутную причину отказа от награждения командника и стали выяснять причину. Если бы, например, медали украли, то они бы об этом точно так же написали бы.
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Ирина С
Ответ Sky Smoker
Да, с лабой очень гладко всё совпало. Но и наши раззявы тоже хороши - не хватились отсутствующей пробы.
Согласна.
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Sky Smoker
Ответ Ирина С
И такой же вопрос относительно стокгольмской лаборатории. Лично я убеждена, что информацию придержали специально, потому как по иному выиграть командник у России возможности не было.
Да, с лабой очень гладко всё совпало. Но и наши раззявы тоже хороши - не хватились отсутствующей пробы.
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Pentrak
Ответ Мария Курникова
Проверьте, пожалуйста, пробу Алиначки тоже! Ни до, ни после Олимпиады она и близко не показывала такой уровень... А спустя два года и вовсе сбежала... Зато операция по краже олимпийского золота Евгении Медведевой была завершена успешно...
Ути-пути. Не переживай, проверяли её. Неоднократно.
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Anna Stefan
Ответ Princess23
Ну раз не она виновата что в 15 лет считает себя очень взрослой то и не журналисты виноваты что раскопали имя того из-за кого люди без медалей остались
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Sonyas
Они обнародавали незаконно кем-то слитую информацию и гордяться этим… А где тогда расследование и наказание для того, кто нарушил права защищенного лица?
Это не журналистское расследование, а преступление.
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Jessi
Эти-то будут радоваться, чужие, что с них взять ? А свой штаб зачем бросил ребёнка на растерзание журналистов ? Тутберидзе ботоксной физией светить может только на победах спортсменов , а как защитить свою ученицу, так сидела и не высовывалась
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Sky Smoker
Ответ Pentrak
Они делали свою работу, работали на своё портфолио, чего это они виноваты, если попалась именно Валиева?
Потому что Валиева - защищённое лицо.
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Sky Smoker
Ответ supepper
#онажеребенок
Да, Камила на ОИ была ребёнком. И если будет вынесено наказание, то мама и ТШТ ответят по строгости. Ибо дело не внутри страны.
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Pentrak
Ответ Sky Smoker
Удовлетворение от шикарной работы ItG быстро улетучивается, если вспомнить о том, что обвиняемое лицо - девушка 15 лет, которая как бы является защищённым от этих шакалов лицом.
Они делали свою работу, работали на своё портфолио, чего это они виноваты, если попалась именно Валиева?
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supepper
Какой нехороший журналист. Он хотел, чтобы весь мир узнал, что у спортсменки нашли допинг. Нельзя о таких вещах рассказывать любителям спорта, пусть думают, что спортсменка побеждает честно. Определенно очень непорядочный журналист.
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Sky Smoker
Ответ Princess23
Зато больше никто не будет прятаться за онажеребенок Давно надо было так сделать
Мсье, вы в приюте выросли или в магической Британии, раз возраст 17 лет для вас - это возраст совершеннолетия?
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Pentrak
Ответ smoky eyes
Удивительна все-таки природа человека. Восхищаться Лайками, разрушая чью-то жизнь…
Её жизнь разрушил дедов стакан, а журналисты делали свою работу.
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Sky Smoker
Ответ Princess23
Это не я придумала, это вид так называется - дети - идите в новисы или юниоры. Вышла во взрослые соревнования, считаешь что можешь получать медали как взрослая так и отвечай как взрослая за свои проступки
Как человек 15 лет может ответить КАК ВЗРОСЛЫЙ за свои поступки, если это не предусмотрено возрастом? Он не несёт полную административную или уголовную ответственность. Головой-то думать начните плиз.
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Princess23
Ответ Sky Smoker
Понятно, разумных аргументов не будет. Возраст в ФК подняли до 17 лет. Это автоматически убирает спортсмена из списка защищённых лиц, но совершеннолетним или взрослым его не делает.
Зато больше никто не будет прятаться за онажеребенок Давно надо было так сделать
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Lala M
Ответ Princess23
Это не я придумала, это вид так называется - дети - идите в новисы или юниоры. Вышла во взрослые соревнования, считаешь что можешь получать медали как взрослая так и отвечай как взрослая за свои проступки
Господи, при чем тут поступки и спортивные нормативы? Вы от злости разума лишились.
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Pentrak
Ответ Рустем Галеев
Главное,как подгадали с временем выдачи информации о допинге,перед самым награждением,чтобы больнее было,почему придержали результаты пробы?
Это не они подгадывали. Они только узнали, что награждение откладывается и начали выяснять причину.
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Princess23
Ответ Anna Stefan
Вы себя слышите вообще? Почему она должна сидеть дома, если по правилам ИСУ имеет право выступать на ОИ? И по правилам же считается защищённым лицом? Вообще берега потеряли некоторые🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ - правила устанавливает не она, но виновата во всём она просто потому что следовала им.
Ну раз не она виновата что в 15 лет считает себя очень взрослой то и не журналисты виноваты что раскопали имя того из-за кого люди без медалей остались
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Jessi
Ответ Katerina Sunny
Пока копали, кого только не обвинили в употреблении допинга в сборной России.
Специально подданые Тутберидзе пустили слух про Кондратюка . От Валиевой отводили внимание
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supepper
Ответ Sky Smoker
Удовлетворение от шикарной работы ItG быстро улетучивается, если вспомнить о том, что обвиняемое лицо - девушка 15 лет, которая как бы является защищённым от этих шакалов лицом.
#онажеребенок
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-1
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Йоу)
По законам того же западного общества слившее инфу о защищённом лице издание должно быть предано суду, который выпишет ему многомиллионные штрафы, заставит принести публичные извинения, а конкретные персонажи сядут за решётку. Но мы давно и прекрасно знаем, что нет никого более лицемерного и двуличного, с двойными стандартами, чем западное общество.
+5
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Sky Smoker
Ответ Princess23
Значит правильно все это время требовали поднять возраст, а то любят Ж на 2х стульях сидеть, как медальки получать так они взрослые, как отвечать за свои поступки так "онажеребенок
Понятно, разумных аргументов не будет.
Возраст в ФК подняли до 17 лет. Это автоматически убирает спортсмена из списка защищённых лиц, но совершеннолетним или взрослым его не делает.
+3
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