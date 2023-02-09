Автор портала Inside the Games Данкан Маккей поделился воспоминаниями о публикации инсайда про российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Ровно год назад мы опубликовали самую громкую историю о допинге на Олимпийских играх со времен Бена Джонсона в Сеуле-1988.

Сенсация была преподнесена нашим журналистом Майклом Пэвиттом, который находился тогда в Пекине. Он получил информацию о том, что церемония награждения откладывается по «юридическим причинам», и начал копать. Он правильно определил, что проблема была связана с членом команды ОКР.

Мы обрывали телефоны, задействовали все связи, а затем, будучи на 100 процентов уверенными в своей правоте, озвучили фамилию .

За всю свою карьеру я никогда не видел подобную реакцию: наблюдать, как количество лайков в соцсетях каждую секунду увеличивается на тысячи, было странным образом завораживающе», – написал Маккей.