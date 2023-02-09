Inside the Games о публикации инсайда о допинге у Валиевой: «Наблюдать, как увеличивается количество лайков в соцсетях, было завораживающе»
Автор портала Inside the Games Данкан Маккей поделился воспоминаниями о публикации инсайда про российскую фигуристку Камилу Валиеву.
«Ровно год назад мы опубликовали самую громкую историю о допинге на Олимпийских играх со времен Бена Джонсона в Сеуле-1988.
Сенсация была преподнесена нашим журналистом Майклом Пэвиттом, который находился тогда в Пекине. Он получил информацию о том, что церемония награждения откладывается по «юридическим причинам», и начал копать. Он правильно определил, что проблема была связана с членом команды ОКР.
Мы обрывали телефоны, задействовали все связи, а затем, будучи на 100 процентов уверенными в своей правоте, озвучили фамилию Валиевой.
За всю свою карьеру я никогда не видел подобную реакцию: наблюдать, как количество лайков в соцсетях каждую секунду увеличивается на тысячи, было странным образом завораживающе», – написал Маккей.
Это не журналистское расследование, а преступление.
Возраст в ФК подняли до 17 лет. Это автоматически убирает спортсмена из списка защищённых лиц, но совершеннолетним или взрослым его не делает.