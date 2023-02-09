София Захарова: «Туктамышева в таком дзене с фигурным катанием! Человек все делает в удовольствие, хочется добиться такого же ощущения»

Петербургская фигуристка рассказала о совместных тренировках с чемпионкой мира .

«Я слежу за ней давно, болею за нее уже с года 2014-го, наверное. Она в таком дзене находится с фигурным катанием!

Когда она катается, ты видишь, что человек в удовольствие все делает. Хочется добиться такого же ощущения.

Процесс тренировки – то же самое. Она не убивается на тренировках, но выполняет свою норму, все делает в полную силу, но с удовольствием и с позитивом.

У нее есть своя изюминка в катании, в прыжках. И, конечно, такая стабильность в спорте – это тоже пример», – сказала Захарова.

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