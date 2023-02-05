«Чистый кайф». Туктамышева опубликовала фотографии с отдыха в горах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как отдыхает в горах.

«Чистый кайф», – написала Туктамышева.

«На самом деле я так и не поняла, что мне нравится больше. Лыжи показались мне чуть более безопасными, чем сноуборд. А это для меня суперважно.

Видимо, из-за страха я не смогла прочувствовать весь спектр крутых эмоций, которые можно испытывать (учитывая, что я каталась впервые) но все равно мне безумно понравилось и я точно это повторю!

По крайней мере, надо наконец разобраться, в каком я лагере – сноуборд или лыжи. А вы в каком?» – добавила фигуристка.