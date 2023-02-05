«Чистый кайф». Туктамышева опубликовала фотографии с отдыха в горах

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как отдыхает в горах. 

«Чистый кайф», – написала Туктамышева.

«На самом деле я так и не поняла, что мне нравится больше. Лыжи показались мне чуть более безопасными, чем сноуборд. А это для меня суперважно.

Видимо, из-за страха я не смогла прочувствовать весь спектр крутых эмоций, которые можно испытывать (учитывая, что я каталась впервые) но все равно мне безумно понравилось и я точно это повторю!

По крайней мере, надо наконец разобраться, в каком я лагере – сноуборд или лыжи. А вы в каком?» – добавила фигуристка.

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16 комментариев

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Ольга Ольгина
А эта все кайфует. И выздоровела ведь аккурат после Питерского чемпионата. Как все удачненько, и не надо думать как жить дальше.
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Лилибет
Фотки классные,как с пинтереста,горы—это просто любовь!❤️‍🔥
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Пахра
Обожаю отдых в горах, гораздо больше, чем на пляже, каталась только на лыжах, так что сравнивать не могу. На лыжах, конечно, больше контроль и безопасность, если смотреть чисто визуально. По- доброму завидую Лизе и рада за неё, незабываемые впечатления!
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Maria L
Ответ Wiley Fox
Конечно, чистый кайф (пропаганды наркотиков тут нет?) Это же не участие в чемпионате города, который она якобы любит
мне нравится ваша логика 🌚
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Lapo Elkann
Никакой красоты в этих горах нет. Что за курорт ?
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Maria L
Ответ Тайга86
Фотки шикарные, Лиза красотка, и горы ей несомненно идут) Единственное, после болезни, из-за которой пришлось пропустить соревнование в Питере, все-таки поберечься не мешало бы, а не на холоде без шапки время проводить. Ну да ладно, надеюсь Лиза знает что делает, и всё это ей пойдет на пользу. Удачи на фгп.
так Татьяна Николаевна сказала что Лиза здорова просто изначально не планировала выступление
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Даша Лавренова
Я тоже очень долго не могла выбрать. Сейчас перевес в сторону сноуборда, потому что сложнее было научиться хотя бы просто съезжать со склона на нормальной скорости и не ёлочкой, нужно было уделить тренировкам. На лыжах легко слетать с горы на скорости или спускаться враскорячку, но технику тоже надо ставить
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Девушка Безимени
а и правда... сво какая-то.. жизнь одна
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Wiley Fox
Конечно, чистый кайф (пропаганды наркотиков тут нет?)

Это же не участие в чемпионате города, который она якобы любит
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Маргарита В Сафронова
Императрица и в заснеженных горах зажгла. Вот энергия у человека!
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Додик Аксель
Я был в лыжном лагере, тогда сноуборда не было. Теперь уже давно в диванном лагере... ))) Природа в горах, что зимой, что летом неописуемая красота, сплошной позитив и удовольствие !
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asusp527
Лиза, ты в лагере трикселисток, и очень бы хотелось чтоб посетила лагерь квадисток по возможности...
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supepper
Фотки красивые. Спасибо горному пейзажу.
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supepper
Туктамышь, а вот Шумахер тоже думал, что лыжи безопаснее. Будь осторожна.
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Тайга86
Фотки шикарные, Лиза красотка, и горы ей несомненно идут) Единственное, после болезни, из-за которой пришлось пропустить соревнование в Питере, все-таки поберечься не мешало бы, а не на холоде без шапки время проводить. Ну да ладно, надеюсь Лиза знает что делает, и всё это ей пойдет на пользу. Удачи на фгп.
+7
-5
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tanya_1111
Сложно с Лизой не согласиться - горы это очень круто.
+13
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