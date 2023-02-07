Лутфуллин – на вопрос о любимых фигуристах: «Туктамышева – пример для меня. Ягудин очень запомнился, у него есть олимпийский стержень – такой же, как у Плющенко»

Российский фигурист Глеб Лутфуллин ответил на вопросы о своих любимых спортсменах.

– У тебя есть кумир в фигурном катании, на которого ты равняешься?

– Правильнее будет сказать «пример». И это Лиза Туктамышева. Нравится в ней трудолюбие и любовь к спорту. А вообще, все наши девочки молодцы, все работают, все пашут, стараются показать максимум.

– В детстве тебе кто-то нравился?

– Алексей Ягудин очень запомнился. У него есть олимпийский стержень. Такой же, как у Евгения Плющенко. Но больше я следил за Ягудиным.

– Как ты считаешь, какое качество должен иметь спортсмен, чтобы в конечном итоге получить максимальный результат?

– Главное – слушать тренера, потому что он говорит то, что правильно для спортсмена. Не будешь слушать – будет сложнее, – сказал Лутфуллин.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала