Лутфуллин – на вопрос о любимых фигуристах: «Туктамышева – пример для меня. Ягудин очень запомнился, у него есть олимпийский стержень – такой же, как у Плющенко»
Российский фигурист Глеб Лутфуллин ответил на вопросы о своих любимых спортсменах.
– У тебя есть кумир в фигурном катании, на которого ты равняешься?
– Правильнее будет сказать «пример». И это Лиза Туктамышева. Нравится в ней трудолюбие и любовь к спорту. А вообще, все наши девочки молодцы, все работают, все пашут, стараются показать максимум.
– В детстве тебе кто-то нравился?
– Алексей Ягудин очень запомнился. У него есть олимпийский стержень. Такой же, как у Евгения Плющенко. Но больше я следил за Ягудиным.
– Как ты считаешь, какое качество должен иметь спортсмен, чтобы в конечном итоге получить максимальный результат?
– Главное – слушать тренера, потому что он говорит то, что правильно для спортсмена. Не будешь слушать – будет сложнее, – сказал Лутфуллин.
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Ягудин хорошо сказал про это:
« По сути, оба тренера были гуру и отлично тренировали, но почему же я решил сменить первую на вторую? Я всегда был очень активным и любил задавать вопросы. Я привык все переспрашивать, мне хотелось понимать причинно-следственные связи во всех действиях тренера. Но у него было любимое шуточное выражение: «Я начальник, ты дурак». На все мои вопросы он говорил мне: «Леш, вот ты померяй свой мозг», — и предлагал измерить высоту лба. Лоб у меня низкий. Я показывал этот размер пальцами, а он брал это расстояние — и эдак раз 6 проходил им по своей голове. Дело в том, что он был лысым. Он говорил: «Ну вот смотри, я в 6 раз умнее тебя, так что просто делай то, что говорю».
Ну раз мы посмеялись, два, но ответов все так же не было. В итоге я просто понял, что не могу так работать. В команде номер два, к которой я присоединился, было совсем иначе. В ней имелась и есть великая сила педагога — признавать свои ошибки и работать над ними. Я ни разу не слышал от нее фраз типа: «Я так сказала, поэтому так и делаем». Мы всегда обсуждали программу, все процессы происходили сообща. Тарасова при всех своих знаниях в ответ на какой-то вопрос могла сказать: «Леш, я не знаю, но у меня есть человек, к которому мы можем обратиться и спросить». Она могла признаться в своих слабостях и никогда не боялась спросить совета у другого человека. В команде № 1 это напрочь отсутствовало. »