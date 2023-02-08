Туктамышева и Алиев выступят с показательными номерами на турнире по синхронному катанию в Санкт-Петербурге

Чемпионка мира и чемпион Европы Дмитрий Алиев выступят с показательными номерами на Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию в Санкт-Петербурге.

«Зрителей, которые в эти дни придут на турнир, ждет сюрприз: они увидят выступления Елизаветы Туктамышевой, , , а также танцевального дуэта и Павла Дрозда.

Они выступят с показательными номерами, специально подготовленными к турниру», – сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Соревнования пройдут на ледовой арене Академии фигурного катания 25 и 26 февраля.