Туктамышева и Алиев выступят с показательными номерами на турнире по синхронному катанию в Санкт-Петербурге
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион Европы Дмитрий Алиев выступят с показательными номерами на Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию в Санкт-Петербурге.
«Зрителей, которые в эти дни придут на турнир, ждет сюрприз: они увидят выступления Елизаветы Туктамышевой, Дмитрия Алиева, Глеб Лутфуллина, а также танцевального дуэта Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда.
Они выступят с показательными номерами, специально подготовленными к турниру», – сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
Соревнования пройдут на ледовой арене Академии фигурного катания 25 и 26 февраля.
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