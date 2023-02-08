Туктамышева и Алиев выступят с показательными номерами на турнире по синхронному катанию в Санкт-Петербурге

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание синхронное катание Павел Дрозд Дмитрий Алиев Елизавета Шанаева Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион Европы Дмитрий Алиев выступят с показательными номерами на Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию в Санкт-Петербурге.

«Зрителей, которые в эти дни придут на турнир, ждет сюрприз: они увидят выступления Елизаветы Туктамышевой, Дмитрия Алиева, Глеб Лутфуллина, а также танцевального дуэта Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда.

Они выступят с показательными номерами, специально подготовленными к турниру», – сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Соревнования пройдут на ледовой арене Академии фигурного катания 25 и 26 февраля.

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3 комментария

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Валерий Петров
Ответ Gemma157
а что такое синхронное катание?
Как синхронное плавание, командное, только на льду
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
а что такое синхронное катание?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Дрозд и с командой синхронисток работает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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