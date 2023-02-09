Дедушка Малинина: «Американцы – очень дружелюбный народ: здороваются, извиняются за какие-то мелочи. Мы очень политизированы, а они – наоборот»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Дедушка фигуриста Ильи Малинина Валерий Малинин рассказал, чем отличается жизнь в США от жизни в России, а также психология американцев от россиян. 

– Илья сейчас стал популярен. О нем говорят и в Америке, и в России. Как относитесь к повышенному вниманию СМИ?

– Меня всегда тревожит, когда эти «медные трубы» звучат. Говорю дочери: «Тань, меня это беспокоит. Захвалят ребенка и все, так же часто бывает». А она отвечает: «Ты знаешь, пап, ему все равно». Ему правда все равно, что где-то там звучит. Он живет в своем мире, занят собой.

Психология американцев заключается в чем? Главное, чтобы был хороший достаток, семья дружная, дом, машина, спорт. Ничего не отвлекает, никаких сложностей. Американцев больше волнует то, что у них во дворе, а не где-то в мире. Они занятые собой, интроверты.

– Вам по душе такой подход?

– Каждому человеку хочется жить хорошо, иметь достаток, развиваться. Когда меньше проблем – это же хорошо. Тогда ты можешь всецело настроиться на что-то серьезное. А когда кругом проблемы...

Однажды Таня приехала ко мне в гости, пробыла тут, посмотрела и говорит: «Ой, пап, вот как вы живете?» Ну, как мы живем? Вот ты так же жила раньше.

Она на следующий день уже мужу звонит и говорит: «Рома, забери меня отсюда, я хочу домой в Америку». Тут надо было встать на учет, с нее взяли отпечатки пальцев, какие-то трудности начались. Она сразу на себе почувствовала большое давление.

– Если посмотреть новости, часто можно услышать, что американцы не любят русских, есть русофобия. Не сталкивались с таким?

– Нет. Наоборот, там очень дружелюбный народ. Допустим, я пошел на пробежку или просто иду в спортивном костюме – все идут навстречу, все здороваются. Как в большой деревне! Не знают друг друга, но здороваются.

– Вроде как это все неискреннее...

– Это неважно. Человеку все равно приятно. Я их не знаю, а они утром здороваются. Пытаются сочувствовать – они спортсмены, я спортсмен.

Или возьмем какие-то публичные места, чуть столкнулся – сразу извиняются. Ну, пусть напыщенно, но это по-человечески приятно, когда с тобой здороваются и извиняются за какие-то мелочи.

И да, они живут в своем мире. Мы очень политизированы. Очень. А они, наоборот, аполитизированы. Кто там президент? Не важно. Главное, чтобы была работа, был достойный уровень жизни, – сказал Малинин.

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22 комментария

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filippa
Ответ Wayne Gretzky 99
Дед, а че Байден у нас в подъездах ссыт тогда?
как же бацден? у нас во всем вап виноват. он окоянный довел страну
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Идеальный шторм
Ответ карабашка
Какое не соответствующее повестке дня мнение!Безобразие!
А про какой учет с отпечатками пальцев он говорит??
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генгбенг
сибо за инфу. Я подозревал что они классные а мы г,но. Самобичуемся. Еще Гогль об этом писал в "Мертвых душах
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#nikon
А ещё там все улыбаются каждому встречному. Особенно ночью.
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Savarona25
По-моему большинство комментаторов по теме берут свои знания про США из фильма Брат-2, ставшего постоянно демонстрируемом хитом на ТВ в последнее время.
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ЮИ
Они не интроверты, они не рефлексируют. Сыто, тепло - и хорошо. У нас сейчас таких людей тоже много. Им легче.
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Дядя Гор
Зато в РФ можно не боятся,что если ты скажешь что любишь женщину,а не оно тебя не отменят.
+2
0
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карабашка
Какое не соответствующее повестке дня мнение!Безобразие!
+4
-2
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Роман Волков
Когда все друг другу, всем вокруг улыбаются, поддерживают друг друга, это либо Рай Земной, либо просто привыкли Врать, Лицемерить друг другу в лицо.
И там, действительно, такой стиль общения.
Ложь во всём.
+3
-5
-2
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juliamart
Почему у таких хороших людей такая власть, спрашивается? Откровенно претендующая на мировое господство, развязывающее войны,революции. Может, потому, что народу все равно и они живут в своем ограниченном мирке и таком же сознании...
+4
-4
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gornkb
"Американцев больше волнует то, что у них во дворе, а не где-то в мире"(с)

Особенно их правителей. Нет ни одного чиха в мире, по которому Госдеп не выразил бы свою обеспокоенность и не наложил на чихнувшего санкции
+11
-7
+4
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verdad
Ответ Alla Belova
Вообще - то воспитанные люди и у нас всегда извиняются))про политику и интерес лучше не начинать, так - то можно много было бы сказать. А то, что люди там добрые в основном и взаимопомощь развита - все говорят, и родичи тоже. Наверное, как у нас в советские времена было. Они же нас победили и взяли всё лучшее в поведенческом смысле, а мы проиграли и взяли всё худшее, жизнь слишком жёсткая была после проигрыша а холодной войне.
Нет там никакой взаимопомощи, каждый сам за себя. Да, здороваются, как дела спрашивают, а на самом деле им на тебя и твои дела плевать. Жила некоторое время в Англии сталкивалась с их равнодушием и безразличием, зато все ооооочень вежливые. Хотя нет, не все, негры и в Лондоне негры...бегают кучками, орут, как дикари.
+8
-10
-2
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шампион
Ответ Акакий Акакиевич
Я не ботаю по фене, товарищ.
То есть какой-никакой уровень культуры присутствует. Торгуете?
+1
0
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Лизавета Анна -Мария
А ещё американцы- слабохарактерные!
"Точно, слабохарактерный… Стырил общие деньги — и на таксиста свалил!"©
Газопровод взорвали- а на Россию свалили.
+13
-5
+8
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Alla Belova
Вообще - то воспитанные люди и у нас всегда извиняются))про политику и интерес лучше не начинать, так - то можно много было бы сказать.
А то, что люди там добрые в основном и взаимопомощь развита - все говорят, и родичи тоже. Наверное, как у нас в советские времена было. Они же нас победили и взяли всё лучшее в поведенческом смысле, а мы проиграли и взяли всё худшее, жизнь слишком жёсткая была после проигрыша а холодной войне.
+5
-8
-3
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Акакий Акакиевич
Ответ Wayne Gretzky 99
То есть ты свои пороки не скрываешь?
У меня нет пороков, только достоинства)
+4
-8
-4
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Wayne Gretzky 99
Ответ Акакий Акакиевич
Дедушка Малинина, стыдно не знать, что вежливость скрывает пороки. Ведь не от души вежливы, а по привычке скрывать жадное нутро торгаша.
То есть ты свои пороки не скрываешь?
+4
-3
+1
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Katerina Sunny
Илья когда валит прыжки, сам прекрасно опускается на землю. И по нему видно, что он пока сильно не грузится неудачами.
+7
-2
+5
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Wayne Gretzky 99
Дед, а че Байден у нас в подъездах ссыт тогда?
+30
-9
+21
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Акакий Акакиевич
Ответ шампион
культур-мультур?
Я не ботаю по фене, товарищ.
+2
-4
-2
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шампион
Ответ Акакий Акакиевич
Дедушка Малинина, стыдно не знать, что вежливость скрывает пороки. Ведь не от души вежливы, а по привычке скрывать жадное нутро торгаша.
культур-мультур?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акакий Акакиевич
Дедушка Малинина, стыдно не знать, что вежливость скрывает пороки. Ведь не от души вежливы, а по привычке скрывать жадное нутро торгаша.
+12
-18
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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