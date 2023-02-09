Дедушка Малинина: «Американцы – очень дружелюбный народ: здороваются, извиняются за какие-то мелочи. Мы очень политизированы, а они – наоборот»

Дедушка фигуриста Ильи Малинина Валерий Малинин рассказал, чем отличается жизнь в США от жизни в России, а также психология американцев от россиян.

– Илья сейчас стал популярен. О нем говорят и в Америке, и в России. Как относитесь к повышенному вниманию СМИ?

– Меня всегда тревожит, когда эти «медные трубы» звучат. Говорю дочери: «Тань, меня это беспокоит. Захвалят ребенка и все, так же часто бывает». А она отвечает: «Ты знаешь, пап, ему все равно». Ему правда все равно, что где-то там звучит. Он живет в своем мире, занят собой.

Психология американцев заключается в чем? Главное, чтобы был хороший достаток, семья дружная, дом, машина, спорт. Ничего не отвлекает, никаких сложностей. Американцев больше волнует то, что у них во дворе, а не где-то в мире. Они занятые собой, интроверты.

– Вам по душе такой подход?

– Каждому человеку хочется жить хорошо, иметь достаток, развиваться. Когда меньше проблем – это же хорошо. Тогда ты можешь всецело настроиться на что-то серьезное. А когда кругом проблемы...

Однажды Таня приехала ко мне в гости, пробыла тут, посмотрела и говорит: «Ой, пап, вот как вы живете?» Ну, как мы живем? Вот ты так же жила раньше.

Она на следующий день уже мужу звонит и говорит: «Рома, забери меня отсюда, я хочу домой в Америку». Тут надо было встать на учет, с нее взяли отпечатки пальцев, какие-то трудности начались. Она сразу на себе почувствовала большое давление.

– Если посмотреть новости, часто можно услышать, что американцы не любят русских, есть русофобия. Не сталкивались с таким?

– Нет. Наоборот, там очень дружелюбный народ. Допустим, я пошел на пробежку или просто иду в спортивном костюме – все идут навстречу, все здороваются. Как в большой деревне! Не знают друг друга, но здороваются.

– Вроде как это все неискреннее...

– Это неважно. Человеку все равно приятно. Я их не знаю, а они утром здороваются. Пытаются сочувствовать – они спортсмены, я спортсмен.

Или возьмем какие-то публичные места, чуть столкнулся – сразу извиняются. Ну, пусть напыщенно, но это по-человечески приятно, когда с тобой здороваются и извиняются за какие-то мелочи.

И да, они живут в своем мире. Мы очень политизированы. Очень. А они, наоборот, аполитизированы. Кто там президент? Не важно. Главное, чтобы была работа, был достойный уровень жизни, – сказал Малинин.