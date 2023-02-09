Дедушка Малинина: «Русские черты у Ильи – целеустремленность, желание добавить результата во что бы то ни стало. Это у русских в крови»
Валерий Малинин, дедушка американского фигуриста Ильи Малинина, рассказал о различиях в воспитании детей в США и России.
– Илья выбрал себе прозвище «Бог четверных». Даже шапку с такой надписью носит. Некоторые болельщики в России считают, что это перебор.
– Американцы воспитаны по-другому. Русский перед стартом крестится, американец – жвачку жует. Понимаете?
В США спортсмены больше на расслабоне, у наших – больше волнения. По себе помню, после выступления на Спартакиаде собирали – награждали, хвалили, ругали. Ругали без подбора слов.
Психологическое давление было большое. А представляете, какое давление на уровне сборной? Хотя, может, сейчас все поменялось.
– Выходит, Илья по своему характеру больше американец, чем русский?
– Да. Они же воспитываются совершенно в других ипостасях. У нас обычно ребенок где воспитывается? Детский сад, школа – это коллектив. Во двор пришел – тоже коллектив. Там все по своим законам. А там другой коллектив, приоритеты совершенно другие.
В США я не видел во дворе болтающихся, играющих детей. Они вообще все время заняты. Автобус их утром увозит, вечером привозит, очевидно, там у них что-то вроде кружков.
Илюшка уходил пораньше, потому что спортсмен. Но ими всеми занимаются. На каком уровне, какого качества, я не знаю. Но дети там все время заняты. Я не видел там детей, предоставленных самих себе.
А выходные – смотришь, они занимаются спортом, на велосипеде катаются. Там очень много беговых дорожек, теннисных кортов – приходи, играй. Много там чем можно заняться, поэтому там они и воспитываются в этой среде, поэтому у них отношение немножко другое.
– А русские черты в нем есть?
– Целеустремленность, желание добавить результата, во что бы то ни стало. Это у русских в крови. Не зря же в юниорской сборной США на одном из ЧМ трое человек были с русскими корнями.
Туда очень много переезжает русских семей, устраиваются, и дети многие там занимаются фигурным катанием.
Конечно, его успехи – благодаря родителям. Таня – настолько целеустремленный человек, что она, если захотела, обязательно добьется. Захотела, чтобы он стал хорошим спортсменом – приложила максимум усилий.
Был бы у Татьяны другой характер, менее сильный, более слабый, значит и ничего, наверное, не было бы. Пошла бы на поводу у Ильи, когда он захотел вместо фигурного катания футболом заниматься, – сказал Малинин.
Дедушка Малинина о его подготовке: «Работаем так, как нас учили в Советском Союзе. Родители перенесли на воспитание Ильи знания, которые получили сами»
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