Дедушка Малинина: «Русские черты у Ильи – целеустремленность, желание добавить результата во что бы то ни стало. Это у русских в крови»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Валерий Малинин, дедушка американского фигуриста Ильи Малинина, рассказал о различиях в воспитании детей в США и России. 

– Илья выбрал себе прозвище «Бог четверных». Даже шапку с такой надписью носит. Некоторые болельщики в России считают, что это перебор.

– Американцы воспитаны по-другому. Русский перед стартом крестится, американец – жвачку жует. Понимаете?

В США спортсмены больше на расслабоне, у наших – больше волнения. По себе помню, после выступления на Спартакиаде собирали – награждали, хвалили, ругали. Ругали без подбора слов.

Психологическое давление было большое. А представляете, какое давление на уровне сборной? Хотя, может, сейчас все поменялось.

– Выходит, Илья по своему характеру больше американец, чем русский?

– Да. Они же воспитываются совершенно в других ипостасях. У нас обычно ребенок где воспитывается? Детский сад, школа – это коллектив. Во двор пришел – тоже коллектив. Там все по своим законам. А там другой коллектив, приоритеты совершенно другие.

В США я не видел во дворе болтающихся, играющих детей. Они вообще все время заняты. Автобус их утром увозит, вечером привозит, очевидно, там у них что-то вроде кружков.

Илюшка уходил пораньше, потому что спортсмен. Но ими всеми занимаются. На каком уровне, какого качества, я не знаю. Но дети там все время заняты. Я не видел там детей, предоставленных самих себе.

А выходные – смотришь, они занимаются спортом, на велосипеде катаются. Там очень много беговых дорожек, теннисных кортов – приходи, играй. Много там чем можно заняться, поэтому там они и воспитываются в этой среде, поэтому у них отношение немножко другое.

– А русские черты в нем есть?

– Целеустремленность, желание добавить результата, во что бы то ни стало. Это у русских в крови. Не зря же в юниорской сборной США на одном из ЧМ трое человек были с русскими корнями.

Туда очень много переезжает русских семей, устраиваются, и дети многие там занимаются фигурным катанием.

Конечно, его успехи – благодаря родителям. Таня – настолько целеустремленный человек, что она, если захотела, обязательно добьется. Захотела, чтобы он стал хорошим спортсменом – приложила максимум усилий.

Был бы у Татьяны другой характер, менее сильный, более слабый, значит и ничего, наверное, не было бы. Пошла бы на поводу у Ильи, когда он захотел вместо фигурного катания футболом заниматься, – сказал Малинин. 

Дедушка Малинина о его подготовке: «Работаем так, как нас учили в Советском Союзе. Родители перенесли на воспитание Ильи знания, которые получили сами»

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6 комментариев

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ЮИ
Ответ Акселек давай
Интересный у Малинина дедушка, приятно было почитать интервью.
Потому что новенький ;)
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Nastya163
У Ильи классный дедушка, нужно читать все интервью. Спасибо Лесику за интересный материал.
+1
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Alla Belova
Теперь понятно, почему ЕП всё время со жвачкой, просто косит под американца))))
+1
0
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Lapo Elkann
Жвачку жуют , а потом антидепрессанты. А в России добился успеха, монетизируешь свой успех на первом канале, поешь, танцуешь и живешь счастливо.
+7
-4
+3
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Iuasamotu
Нет, дедушка Малинина, там ничего не поменялось. Там, даже скакалками подопечных бьют, потому что у них не получается четверной. Вот маленькие российские детки и крестятся, чтобы Всевышний защитил их от гнева тренера.
+5
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-2
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Акселек давай
Интересный у Малинина дедушка, приятно было почитать интервью.
+10
-1
+9
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