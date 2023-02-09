Дедушка Малинина о его подготовке: «Работаем так, как нас учили в Советском Союзе. Родители перенесли на воспитание Ильи знания, которые получили сами»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Валерий Малинин, дедушка американского фигуриста Ильи Малинина, рассказал о характере внука и технике его подготовки. 

– Что помогло Илье спрогрессировать?

– У него есть интересная черта характера. Помню, мы его стращали, что он недостаточно хорошо работает, тренируется. Говорили ему: «Илья, вот ты, когда поедешь на свои соревнования, будет вас пять мальчишек, выиграет же тот, кто хорошо работает, тренируется, а ты будешь последним».

Он говорит: «Нет, я не буду последним». Мы говорим: «Ну как?», он – «Вот увидите!». И самое интересное, что он приезжал все время победителем или призером. Даже возразить нечего.

На следующие соревнования подготовка снова проходит сложно, а он: «Да не буду я последним, вот увидите!» Эта черта у него от мамы – если хочу, то сделаю.

Он с отцом как-то работал на лонже над тройным акселем, и Илья уже тогда говорил: «Четверной прыгну». Нравится мне эта целеустремленность у него, добиваться всего, несмотря ни на что. Горжусь им.

– И прыгнул в итоге! Первым в истории. Что за техника подготовки такая секретная?

– Нет никаких секретов. Был у нас разговор с Таней на эту тему. Ей пишут, звонят коллеги, спрашивают, что они делают такого особенного. Она отвечает просто – работаем так, как нас учили в Советском Союзе.

Вот как Игорь Борисович (Ксенофонтов), как я давал технику – все то же самое, ничего тут особенного. Плюс характер Ильи, который достался от мамы. А, когда он стал добиваться успехов, это только усилило его стремление к новым достижениям.

Получается, знания, которые получили Рома и Таня, они перенесли на воспитание Ильи. И там ничего такого сверхъестественного не было – все, как учили в СССР. Илья прошел через все это.

Тренеры используют разные методики. Понятно, что правильная техника – она всегда одна. Во многом, в ее основе лежит работа нашего Профессора Алексея Мишина. Позже, может, что-то привнесла Этери Тутберидзе, но немногое, – сказал Малинин. 

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9 комментариев

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AllaS
Значит Основа успехов Малинина Ильи, это школа ФК СССР. Значит далеко пойдет. Фундамент крепкий. Успехов, удачи !
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zzz-j
Главное дедушке стаканы с тмз нигде не оставлять... а то внуки/-чки бывают такие любители допивать тмз из дедушкиного стакана)))
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Iuliia Timofeyeva
Ахахахахахахах, капец сколько тут под комментом ТАТ комментаторш на изошло просто на сопли и слюни, что Малинрн это американская школа...аххахахахахахахахахаххаха. представляю их лица сейчас
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Ekoplane
Эх, где же он, где же он. Исчез как Атландита под волнами времени 😶
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Кот по кличке Кот
Ответ Ayla
В этой истории остается не у дел Арутюнян - как он в прошлом году и так и этак заходил к ним, и в тренеры записывался. В итоге прокатили и даже упоминания не удостоился.
Вот эти его подкаты выглядят так себе. Нейтана, значит, пинками на пенсию, на Стивена, судя по всему, вообще наплевать. А тут удачная была возможность пристроиться на готовое) надеюсь, родители будут идти своей дорогой.
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Anna Stefan
"Илья Малинин – это не русская школа." (ТАТ))))
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ДИАНА
Шах и мат!!!! 🤗🤗🤗
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Ayla
В этой истории остается не у дел Арутюнян - как он в прошлом году и так и этак заходил к ним, и в тренеры записывался. В итоге прокатили и даже упоминания не удостоился.
+17
-2
+15
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Маргарита В Сафронова
Комсомольская закалка у паренька. Всех скаутов сделал.
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