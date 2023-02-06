Татьяна Тарасова: «Малинин – это не русская школа. Он американский спортсмен, у которого русские родители»

Теги Татьяна Тарасова сборная США мужское катание Илья Малинин ISU Skating Awards Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что американец Илья Малинин не имеет отношения к русской школе фигурного катания.

Накануне в Цюрихе состоялась церемония вручения премии ISU Skating Awards. Малинин получил награду в номинации «За особые достижения» – он первым в мире прыгнул четверной аксель на соревнованиях

«Илья Малинин – это не русская школа. Он американский спортсмен, у которого русские родители, но живут они в Америке. Единственное отношение к русской школе он имеет через родителей, которые в России выросли и воспитывались в русской школе», – сказала Тарасова.

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17 комментариев

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Irina037
Ответ Viks
Он американский спортсмен, которого тренируют родители: русский отец и узбечка мать (так кажется). Это не похоже на американскую школу.
Губанова тоже стала грузинской теперь?
Малинин фамилия по матери,у отца Скорняков
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Oleandra
Русская школа скорей у Левито.. они тщательно хрустальный стиль копируют..
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Ir_rish
Ответ Viks
Он американский спортсмен, которого тренируют родители: русский отец и узбечка мать (так кажется). Это не похоже на американскую школу.
Естественно, мать- узбечка. И фамилия типично узбекская, и внешность никаких сомнений не оставляет. ))
https://www.youtube.com/watch?v=7JVObL4gn98
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Belima
Ответ Viks
Он американский спортсмен, которого тренируют родители: русский отец и узбечка мать (так кажется). Это не похоже на американскую школу.
Мать тоже русская, из Новосибирска, выступала в СССР, потом перешла под флаг Узбекистана
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Anna Stefan
Ответ Ir_rish
Так Чен-тоже спортсмен русской школы?
Да)) А какой же ещё?
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Ir_rish
Ответ Anna Stefan
Тарасова совсем берега попутала? Его тренеры - его родители. А теперь вроде ещё Рафик присоседился. И к какой, получается, школе имеет отношение Малинин??? К омериканской? Так что ли, Анатольна?🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Так Чен-тоже спортсмен русской школы?
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PakSonOk
Ответ Viks
Он американский спортсмен, которого тренируют родители: русский отец и узбечка мать (так кажется). Это не похоже на американскую школу.
Русская мать, Татьяна Малинина. Из Новосибирска родом. Выступала за Узбекистан, узбекистанская спортсменка. Тренировалась у Игоря Ксенофонтова, и в России, и в США.
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Anna Stefan
И да, Татьяна Анатольевна, вы очень удивитесь, но Чен - это тоже русская школа. Американская умерла, наверное, вместе с уходом на пенсию Кэрролла))) Нет теперь такой школы, как бы вы ни убеждали нас (кстати, интересно, с какой целью?)) в обратном🤷‍♀️
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AAPolyansky
Ответ Viks
Он американский спортсмен, которого тренируют родители: русский отец и узбечка мать (так кажется). Это не похоже на американскую школу.
она не узбечка а русская
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AAPolyansky
она в общем права. элементы русской школы - да, но скорее это американская школа
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Зоя Кудряшова
Ответ Зоя Кудряшова
ТАТ, конечно лучше знает кто, где, когда??? Тут кто-то сказал, что мама Малинина узбечка .
Проминусовавший, ты видно лучше знаешь, кто,где, когда???
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Viks
Он американский спортсмен, которого тренируют родители: русский отец и узбечка мать (так кажется). Это не похоже на американскую школу.
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Orange carrot
А тренирует его кто, пардон?

ТАТ с возрастом все больше перлов выдает🤦‍♀️
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Iuliia Timofeyeva
Еще его Арутюнян тренерует, а он, вроде, сам говорил, что Малинин это русская школа, потому что, видимо, себя, как тренера, все же, считает представителем русской школы ФК, а не американской. ТАТ сейчас, походу, Арутюняну в праве на самоопределение отказала😀
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Anna Stefan
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JL JL
Скажем, в 1975 году я и представить не могла, что почти полвека спустя, Тарасова с Чайковской будут тут мозги накручивать.
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Зоя Кудряшова
ТАТ, конечно лучше знает кто, где, когда??? Тут кто-то сказал, что мама Малинина узбечка .
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