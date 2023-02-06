Татьяна Тарасова: «Малинин – это не русская школа. Он американский спортсмен, у которого русские родители»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что американец Илья Малинин не имеет отношения к русской школе фигурного катания.

Накануне в Цюрихе состоялась церемония вручения премии . Малинин получил награду в номинации «За особые достижения» – он первым в мире прыгнул четверной аксель на соревнованиях

« – это не русская школа. Он американский спортсмен, у которого русские родители, но живут они в Америке. Единственное отношение к русской школе он имеет через родителей, которые в России выросли и воспитывались в русской школе», – сказала Тарасова.

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