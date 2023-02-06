Татьяна Тарасова: «Малинин – это не русская школа. Он американский спортсмен, у которого русские родители»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что американец Илья Малинин не имеет отношения к русской школе фигурного катания.
Накануне в Цюрихе состоялась церемония вручения премии ISU Skating Awards. Малинин получил награду в номинации «За особые достижения» – он первым в мире прыгнул четверной аксель на соревнованиях
«Илья Малинин – это не русская школа. Он американский спортсмен, у которого русские родители, но живут они в Америке. Единственное отношение к русской школе он имеет через родителей, которые в России выросли и воспитывались в русской школе», – сказала Тарасова.
Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо
Малинин фамилия по матери,у отца Скорняков
https://www.youtube.com/watch?v=7JVObL4gn98
ТАТ с возрастом все больше перлов выдает🤦♀️