Виктория Синицина: «Завидую людям, которые спокойно в любое время года могут путешествовать. Вы вообще кем работаете?»

Чемпионка мира в танцах на льду рассказала об эмоциях после отпуска в Таиланде.

«Прилетев из отпуска обратно в Москву, ощущение, что я прямо с трапа ступила в какой-то вихрь совершенно разных событий.

Пересмотрела свой альбом в телефоне и поняла, что не все показала и рассказала вам, что хотела.

Например, я совсем не поделилась своими эмоциями от поездки. А ведь она для меня была действительно особенная. Потому что я впервые оказалась в южной стране зимой.

Раньше в это время мы всегда готовились к соревнованиям, и об отпуске я даже не могла мечтать.

Такое странное ощущение возникает, когда выезжаешь из снега, вдруг резко перед тобой океан, теплый песок, пальмы, а потом возвращаешься обратно, выходишь из аэропорта и снова кругом снег и холод. А дома до сих пор стоит новогодняя елка. Вообще, волшебство какое-то.

Завидую людям, которые спокойно в любое время года могут путешествовать, вы вообще кем работаете?» – написала Синицина.