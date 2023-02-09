Виктория Синицина: «Завидую людям, которые спокойно в любое время года могут путешествовать. Вы вообще кем работаете?»

Теги сборная России танцы на льду Виктория Синицина Фигурное катание

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала об эмоциях после отпуска в Таиланде.

«Прилетев из отпуска обратно в Москву, ощущение, что я прямо с трапа ступила в какой-то вихрь совершенно разных событий. 

Пересмотрела свой альбом в телефоне и поняла, что не все показала и рассказала вам, что хотела.

Например, я совсем не поделилась своими эмоциями от поездки. А ведь она для меня была действительно особенная. Потому что я впервые оказалась в южной стране зимой.

Раньше в это время мы всегда готовились к соревнованиям, и об отпуске я даже не могла мечтать.

Такое странное ощущение возникает, когда выезжаешь из снега, вдруг резко перед тобой океан, теплый песок, пальмы, а потом возвращаешься обратно, выходишь из аэропорта и снова кругом снег и холод. А дома до сих пор стоит новогодняя елка. Вообще, волшебство какое-то.

Завидую людям, которые спокойно в любое время года могут путешествовать, вы вообще кем работаете?» – написала Синицина. 

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40 комментариев

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Додик Аксель
Тот случай, когда молчание золото. А слово не воробей, вылетит... и по всему свету.
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Sat397
Ответ Princess23
это вы квадрат Синицыной с бомбической фигурой Саши сравниваете?
Сейчас посмотрел Степанову еще раз специально, так как за ними обеими не очень и слежу, но слегка знаю. Так вот Синицина женственнее выглядит и по фигуре и на лицо, она породистее девушка в моем представление, если так вообще корректно говорить про людей. Синицина ещё и похаризматичнее.
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Соль.
Это свежий пост? Март скоро, а у Вики всё ещё НГ ёлка дома?😄
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Princess23
Ответ Sat397
Для меня фигуры у них плюс-минус на уровне, а на лицо Синицина значительно милее, женственнее.
это вы квадрат Синицыной с бомбической фигурой Саши сравниваете?
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Princess23
Ответ private dancer
А вы Степанову без макияжа видели ?
Очень красивая и юная Саша без макияжа...
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Princess23
В голове ее опилки - да-да-да
Все же то что Синицина пустышка пробивается даже сквозь строчки смммщика
+7
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Lennuci
Ответ Fellina
Она работает Викторией Синициной, разве не заметно 😉😂😂
Нет, тут не заметно 😅
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Lennuci
"А куда вы деваете прочитанные книги?"- был девиз прошлого отпуска. В этот раз книга не поехала. Чтобы куда-нибудь не дели после прочтения.
Щас еще губы уточкой перед зеркалом сфоткаю, и пост готов. Делов-то.
Хотя, о чем то я? Сейчас напишут, что я завидую и вопче мне в Тайланд не на что сьездить.
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Fellina
И открыла Вика ротик…
+4
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Fellina
Ответ Девушка Безимени
уработалась вся
Точно, посмотрите на ее фотки - измученная и уставшая от количества шоу)))
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Девушка Безимени
Ответ Fellina
Она работает Викторией Синициной, разве не заметно 😉😂😂
уработалась вся
+4
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Fellina
Бедняга, как она вообще существует, толком не работая?! 🙄😂😂
+2
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Fellina
Ответ Девушка Безимени
а вы? вы вообще кем работаете?
Она работает Викторией Синициной, разве не заметно 😉😂😂
+5
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private dancer
Ответ Jessi
Вика высокая и стройная блондинка , но не Саша Степанова, конечно…
А вы Степанову без макияжа видели ?
+3
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Девушка Безимени
а вы? вы вообще кем работаете?
+4
0
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Gemma157
это она жалуется? да уж, бедняжка..сердце кровью обливается читая все это.. наконец-то этот кошмар закончился и она теперь может отдыхать в тайландах и на бали..
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singer1
Ответ oldparakhod
Если бы не было написано, что это Синицина, даже в голову не пришло бы, что это она. Вот что грим животворящий делает)))
Если фотку перепутало пиар агентство, то ладно, эта какая-то страшная женщина
+4
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Sat397
Ответ Jessi
Ну неееет. Раньше я умудрялась их путать, но быстро поняла -красивая и с офигительными ногами это Степанова , другая-Синицына. Их ещё с Навкой сравнивают, но в молодости Навка была ярче
Для меня фигуры у них плюс-минус на уровне, а на лицо Синицина значительно милее, женственнее.
+3
-4
-1
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Jessi
Ответ Sat397
Синицина красивее Степановой как по мне. Но фото Синицина выложила неудачные.
Ну неееет. Раньше я умудрялась их путать, но быстро поняла -красивая и с офигительными ногами это Степанова , другая-Синицына.
Их ещё с Навкой сравнивают, но в молодости Навка была ярче
+8
-2
+6
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Morveena Bum
как известно, на тех, кто ниже по статусу (читай - достатку), человеку смотреть не свойственно. особенно тупому. Вика для самой себя не иначе как жертва какой-то несправедливости, по которой она может поехать в отпуск только один раз в год, а не двенадцать.
надеюсь, как-нибудь она да преодолеет это сложное для нее время ...
сил тебе, Вика.
+9
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sabina_katarina
Ответ Lilia Sadykova
Давно известно, что страницы Вики и Никиты ведет пиар агентство. Так что не факт, что это вообще Синицина писала
Тогда всё ещё хуже.) Но, думаю, это её творчество.
+13
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Sat397
Ответ Jessi
Вика высокая и стройная блондинка , но не Саша Степанова, конечно…
Синицина красивее Степановой как по мне. Но фото Синицина выложила неудачные.
+4
-11
-7
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grey9610212
Красота...а я вот работаю врачом...35 лет, стою у операционного стола.... и восхищаюсь Вами ,но "nessuno può servire due dio", как писали римляне, и поэтому "suum cuique"...
+10
-1
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Lilia Sadykova
Ответ sabina_katarina
Видимо, чеховская фраза "подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа" прошла мимо Синициной. Ну не умеешь правильно употреблять деепричастия - пиши проще.
Давно известно, что страницы Вики и Никиты ведет пиар агентство. Так что не факт, что это вообще Синицина писала
+1
-5
-4
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Светлана Дрягилева
Ответ Jessi
Ну Вы так считаете , Вика себя считает красоткой
Она и есть красотка. В ничьих одобрениях не нуждается. Пишет в соц. сетях для своих поклонников, зачем спортс выкладывает, не понятно
+2
-6
-4
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