Виктория Синицина: «Завидую людям, которые спокойно в любое время года могут путешествовать. Вы вообще кем работаете?»
Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала об эмоциях после отпуска в Таиланде.
«Прилетев из отпуска обратно в Москву, ощущение, что я прямо с трапа ступила в какой-то вихрь совершенно разных событий.
Пересмотрела свой альбом в телефоне и поняла, что не все показала и рассказала вам, что хотела.
Например, я совсем не поделилась своими эмоциями от поездки. А ведь она для меня была действительно особенная. Потому что я впервые оказалась в южной стране зимой.
Раньше в это время мы всегда готовились к соревнованиям, и об отпуске я даже не могла мечтать.
Такое странное ощущение возникает, когда выезжаешь из снега, вдруг резко перед тобой океан, теплый песок, пальмы, а потом возвращаешься обратно, выходишь из аэропорта и снова кругом снег и холод. А дома до сих пор стоит новогодняя елка. Вообще, волшебство какое-то.
Завидую людям, которые спокойно в любое время года могут путешествовать, вы вообще кем работаете?» – написала Синицина.
Все же то что Синицина пустышка пробивается даже сквозь строчки смммщика
Щас еще губы уточкой перед зеркалом сфоткаю, и пост готов. Делов-то.
Хотя, о чем то я? Сейчас напишут, что я завидую и вопче мне в Тайланд не на что сьездить.
🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Их ещё с Навкой сравнивают, но в молодости Навка была ярче
надеюсь, как-нибудь она да преодолеет это сложное для нее время ...
сил тебе, Вика.