Кацалапов о «Ледниковом периоде»: «Иногда очень переживал за Вику Синицину, хоть и доверял ее партнеру. Невольно хотелось подбежать и подстраховать их на поддержке»

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал о соперничестве с Викторией Синициной в «Ледниковом периоде».

В этом сезоне ледового шоу Кацалапов выступал в дуэте с актрисой Елизаветой Арзамасовой, а Синицина – вместе с конькобежцем Иваном Скобревым.

«Для меня это был совершенно новый опыт, ведь уже восемь лет я катаюсь только в паре с Викой. А в этом проекте мы с ней стали своего рода конкурентами. Но как такового соперничества между нами не было: мы поддерживали друг друга, спрашивали совета и мнения относительно номеров.

А иногда я ловил себя на том, что очень переживал за Вику, хоть и доверял ее партнеру Ване Скобреву. Каждый раз, когда у них была какая-то поддержка, мне невольно хотелось подбежать и подстраховать их. Но чем больше проходило времени, тем спокойнее мне становилось», – рассказал Кацалапов.

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»