Трусова и Плющенко выступят на церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кемерове

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин Александра Трусова Гном Гномыч Дети Азии Фигурное катание

Фигуристы Александра Трусова, Евгений Плющенко и Александр Плющенко выступят на церемонии открытия зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». 

Церемония открытия пройдет 25 февраля в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове.

«Стартовала продажа билетов на торжественную церемонию открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе!

В программе – парад делегаций спортсменов и внесение флагов стран-участниц, невероятные вокальные и хореографические номера, а также выступления хедлайнеров шоу-программы – двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и восходящей звезды российского фигурного катания Александра Плющенко, серебряного призера зимних Олимпийских игр Александры Трусовой.

Ведущие церемонии открытия – олимпийский чемпион Алексей Ягудин и телеведущая канала «Россия 24» Наталья Литовка», – сообщается в телеграм-канале мероприятия. 

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65 комментариев

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Пользователь Гугла
Ответ Этери горячая
Девушкам не разрешается заниматься спортом в Афганистане.
но сборная детей афганистана будет, и девочки тоже
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Ольга Ольгина
Ответ vanessa2021
Вообщето Сашу Трусову как раз дети, подростки и молодежь знают хорошо. Даже далекие от фк. А Мура совсем неизвестна никому, кроме взрослых любителей фк. . Логично что приглашают кумира подростков Сашу Трусову на детские соревнования.
Далёкие от ФК не знают ни трусову, ни муру..
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И это все о нем
Опять хрустоботам бедолагам Плющенко и Трусова покоя не дают ,вот уж озабоченные по всей программе ,ни одной ветки с ними не пропускают и главное ни одной новой мысли , вот уж времени свободного полно ,есть на что потратить. Хедлайнерам удачных выступлений!
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As per
Ответ missis-Zima
Зато никак не отклониться ваша бесцеремонная манера называть людей по прозвищам ,выдает вас под любыми никами))
А кем юзер был раньше?
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Ekoplane
Ответ missis-Zima
Кого будет Яна рекламировать через несколько лет,когда Саша превратиться в подростка с неуклюжими прыжками? Вопрос риторический.
Плющенко младшему только 10 лет, имейте совесть. А я Вам недавно плюсики ставила на другой ветке, видимо зря?
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Пользователь Гугла
кстати, из зарубежных приехали только кто не входит в ису, ни китайцев, ни саудитов, ни эмиратов которые недавно вступили в ису, а еще и египет и индия, новые члены ису
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Ekoplane
Ответ missis-Zima
Господи,кто это минусит) Неправда,что-ли про то,что впереди Саши звезда Гномыч.Ну это ненадолго звездить ,пока он интересен,как маленький)
Я "минушу" 😂 Этот тип всегда прибегает с негативом на ветки Саши, заслужил.
А порядок написания имен мы переживем. Вот что всю квадовую ркволюцию в женском катании "отменили", дабы не портить видимость приличия "побед" Щербы, вот это трудно пережить, да.
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missis-Zima
Ответ Ольга Ольгина
Да кстати.. Ягудин будет вести . Требования папыславы по индивидуальным ведущим и комментаторам для ракетки отклонены . 😅😅
Зато никак не отклониться ваша бесцеремонная манера называть людей по прозвищам ,выдает вас под любыми никами))
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Валерий Петров
Ответ Этери горячая
Девушкам не разрешается заниматься спортом в Афганистане.
Просто туда американская демократия не сумела пробиться своими бомбежками, пришлось драпать
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Пользователь Гугла
Ответ vanessa2021
Вообщето Сашу Трусову как раз дети, подростки и молодежь знают хорошо. Даже далекие от фк. А Мура совсем неизвестна никому, кроме взрослых любителей фк. . Логично что приглашают кумира подростков Сашу Трусову на детские соревнования.
и что в Непале знают или в Афганистане, Ливане, да им плевать кто будет, они далеки от этого, их привезли поглазеть на нас, так и вижу афганских и непальских фигуристок, которые следят за российским фк, там и интернет у едениц есть
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missis-Zima
Кого будет Яна рекламировать через несколько лет,когда Саша превратиться в подростка с неуклюжими прыжками? Вопрос риторический.
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Ekoplane
Ответ vanessa2021
Вообщето Сашу Трусову как раз дети, подростки и молодежь знают хорошо. Даже далекие от фк. А Мура совсем неизвестна никому, кроме взрослых любителей фк. . Логично что приглашают кумира подростков Сашу Трусову на детские соревнования.
Это они хорошо придумали, дети будут счастливы. Большие дети тоже ))
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Этери горячая
Ответ Лека-Лека
А Трусова тренироваться вообще собирается? Или теперь только футбол и шоу?
Она откажется от участия в финале Гран-при, но не раньше, чем в последний момент, чтобы дать всем понять, что она все еще участвует в соревнованиях.
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Ольга Ольгина
Да кстати.. Ягудин будет вести . Требования папыславы по индивидуальным ведущим и комментаторам для ракетки отклонены . 😅😅
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Ekoplane
Ответ vanessa2021
После видео из Катара никаким фигуристам ни за что не должно быть стыдно))) А так, все фигуристы сейчас зарабатывают где и как могут. Никто ни от чего не отказывается. У них другой профессии нет, чем они еще заработать могут.
Отвечу Вам, потому что другая дама у меня в ЧС. Я написала, что это хорошая новость )) Так она действительно хорошая, позитивная со всех сторон. Не вижу ни капельки негатива. Вы тоже не видите, Lapo Elkann, поэтому прибежали с коллегами придумать что-нибудь плохое. Не делайте так ))
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Sat397
Да уж, что называется залечь на дно в Кемерово.
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Этери горячая
Ответ Лека-Лека
Текст явно Яна писала. Кто еще может в здравом уме назвать маленького Сашу восходящей звездой?
Я подумал, что это было довольно щедро со стороны Бабы Яны.

Ясно, что Трусова не восходящая звезда, а угасающая звезда, которая ушла на пенсию, хотя и не объявляла об этом.
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vanessa2021
Ответ Ольга Ольгина
Восходящая звезда ФК ГГ 🤣🤣🤣🤣 кто нить видел хоть, где эта звязда отсвечивала? Верно подмечено, что анекдоты рождаются из жизни. Ладно хоть ракетке там место нашлось. А Муру опять прокатили. Шапито.
Вообщето Сашу Трусову как раз дети, подростки и молодежь знают хорошо. Даже далекие от фк. А Мура совсем неизвестна никому, кроме взрослых любителей фк. . Логично что приглашают кумира подростков Сашу Трусову на детские соревнования.
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Пользователь Гугла
слава богу хоть Загитову оставили в покое, полно новых героев, пусть и катаются
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missis-Zima
Ответ ретроградный меркурий
"Дети Азии?" Для этого мероприятия есть другое название из классики - "Отверженные" Гномыч в качестве хедлайнера - это зашквар по полной программе. Его уже впереди Саши Трусовой пишут, Яна вконец с катушек слетела
Господи,кто это минусит) Неправда,что-ли про то,что впереди Саши звезда Гномыч.Ну это ненадолго звездить ,пока он интересен,как маленький)
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Лека-Лека
Ответ Diana60388
Тогда и Саша должна быть с собаками! Ну или с Марком.
На поводках и в намордниках.
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Oleandra
Ответ Лека-Лека
А Трусова тренироваться вообще собирается? Или теперь только футбол и шоу?
а зачем? она для того и сбежала к СС, чтобы не тренироваться.. если мир откроют, она вернётся к тем, кто действительно тренирует..
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Этери горячая
Ответ Пользователь Гугла
в принципе плюс тоже есть от этих санкций, будем развивать фигурное катание на востоке, в афганистане, непале, леване, кувейте, страны где не видели снега и льда, приедут на праздник спорта и узнают про великих плющенко и трусову, ближний восток, азия наше все и я рад что девочка с афганистана будет брать пример с саши трусовой и выучит квад, наверно
Девушкам не разрешается заниматься спортом в Афганистане.
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Лека-Лека
Ответ Lennuci
Не пойму, а Саше зачем это нужно? Меньше чем за неделю до ФГП в Сибирь лететь?
А будет ли она на ФГП?
Нужно ли это Рудковским?
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Лека-Лека
А Трусова тренироваться вообще собирается?
Или теперь только футбол и шоу?
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