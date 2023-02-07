Трусова и Плющенко выступят на церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кемерове
Фигуристы Александра Трусова, Евгений Плющенко и Александр Плющенко выступят на церемонии открытия зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».
Церемония открытия пройдет 25 февраля в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове.
«Стартовала продажа билетов на торжественную церемонию открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе!
В программе – парад делегаций спортсменов и внесение флагов стран-участниц, невероятные вокальные и хореографические номера, а также выступления хедлайнеров шоу-программы – двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и восходящей звезды российского фигурного катания Александра Плющенко, серебряного призера зимних Олимпийских игр Александры Трусовой.
Ведущие церемонии открытия – олимпийский чемпион Алексей Ягудин и телеведущая канала «Россия 24» Наталья Литовка», – сообщается в телеграм-канале мероприятия.
А порядок написания имен мы переживем. Вот что всю квадовую ркволюцию в женском катании "отменили", дабы не портить видимость приличия "побед" Щербы, вот это трудно пережить, да.
Ясно, что Трусова не восходящая звезда, а угасающая звезда, которая ушла на пенсию, хотя и не объявляла об этом.
Нужно ли это Рудковским?
Или теперь только футбол и шоу?