Трусова и Плющенко выступят на церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кемерове

Фигуристы Александра Трусова, и выступят на церемонии открытия зимних Международных спортивных игр « ».

Церемония открытия пройдет 25 февраля в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове.

«Стартовала продажа билетов на торжественную церемонию открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе!

В программе – парад делегаций спортсменов и внесение флагов стран-участниц, невероятные вокальные и хореографические номера, а также выступления хедлайнеров шоу-программы – двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и восходящей звезды российского фигурного катания Александра Плющенко, серебряного призера зимних Олимпийских игр Александры Трусовой.

Ведущие церемонии открытия – олимпийский чемпион и телеведущая канала «Россия 24» Наталья Литовка», – сообщается в телеграм-канале мероприятия.