«Шоу в традициях русского сценического искусства». Плющенко анонсировал новый «Союз чемпионов» с Трусовой, Кондратюком и Алиевым

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию анонсировал новый сезон шоу «Союз чемпионов».

«Мы представляем новый сезон шоу «Союз Чемпионов» – «Русские Сезоны»! Объединяя на льду лучших фигуристов и артистов балета, наше шоу находит продолжение в традициях русского сценического искусства, соединяя постановку на льду и классический и современный балет в одном пространстве.

В шоу будет звучать музыка великих русских композиторов (Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков и другие), перенося зрителя в самый настоящий спектакль на льду, отдавая должное уважение создателям вечной музыки, известной во всем мире, и самым известным балетным и оперным постановкам.

В шоу принимают участие и , , и Марк Игнатов, Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Александр Плющенко и другие чемпионы! Наше шоу дополнят балет на сцене и синхронное катание на льду. Лед и балет!

Обязательно будут сюрпризы, анонсы и премьеры с невероятными костюмами и трюками! Ждем всех любителей фигурного катания и балета!» – написал Плющенко.

Шоу пройдет 30 марта в Санкт-Петербурге и 9 апреля а Москве.

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