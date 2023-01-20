«Шоу в традициях русского сценического искусства». Плющенко анонсировал новый «Союз чемпионов» с Трусовой, Кондратюком и Алиевым

Теги Евгений Плющенко Александр Самарин Дмитрий Алиев Макар Игнатов Александра Трусова Гном Гномыч Софья Титова Вероника Жилина Софья Муравьева Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал новый сезон шоу «Союз чемпионов».

«Мы представляем новый сезон шоу «Союз Чемпионов» – «Русские Сезоны»! Объединяя на льду лучших фигуристов и артистов балета, наше шоу находит продолжение в традициях русского сценического искусства, соединяя постановку на льду и классический и современный балет в одном пространстве.

В шоу будет звучать музыка великих русских композиторов (Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков и другие), перенося зрителя в самый настоящий спектакль на льду, отдавая должное уважение создателям вечной музыки, известной во всем мире, и самым известным балетным и оперным постановкам.

В шоу принимают участие Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Марк Игнатов, Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Александр Плющенко и другие чемпионы! Наше шоу дополнят балет на сцене и синхронное катание на льду. Лед и балет!

Обязательно будут сюрпризы, анонсы и премьеры с невероятными костюмами и трюками! Ждем всех любителей фигурного катания и балета!» – написал Плющенко.

Шоу пройдет 30 марта в Санкт-Петербурге и 9 апреля а Москве.

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42 комментария

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Eva2426
Ответ Irina29
1. Как хорошо быть чемпионом - Признаться, даже не ожидал! Пустячным, можно сказать, обманом Такого страху на всех нагнал! Припев: Неважно быть, сумей прослыть. Не беда. Неважно быть, сумей прослыть - И тогда Повсюду ждет тебя почет, А забот - Никаких и никогда. 2 Как хорошо слыть чемпионом. Работа эта мне по плечу. Не вынимая рук из карманов, Я побеждаю, кого хочу.😅
Про неважнобыть, умей прослыть прям очень в точку. Прям можно сделать девизом академии им Рудковской
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Tania09**
Ответ Додик Аксель
Так много чемпионов из всех перечисленных... Но радует, что вместе с Макаром Игнатовым будет выступать и его брат-близнец Марк. А кто из балетных, Волочкова будет ?
Её заменит Собчак.
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Алё? Алёна
Ответ Oleandra
И опять отпрыска чемпионом объявляет.. что ж он не участвовал в соревнованиях новисов?.. дааа.. Трусова, Кондратюк и Самарин.. все как один балеруны.. )
Полина Тихонова выступает, Добрин младший выступает, пускай и не так успешно, но Александр Плющенко пока ни в одном соревновании не появился, папкины не в счет.
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Свет19
Ну зрителей много смотрит, людям нравится. Но главное, чтобы все сюрпризы были с соблюдением мер безопасности.
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Алё? Алёна
Опять балет? Дайте догадаюсь кто на этот раз примерит пуанты, Самарин?
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Gella Moon
Бессмысленный конец карьеры Трусовой в ярмарочном представлении. Аминь.
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Oleandra
Ответ Vladimir Arutin
Кого там брать ? Такие у него свои Муравьева, Титова ,Жилина .
ой да.. даже Майя и Даша лучше лебеди например, чем все три плющенковские.. вместе взятые..
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Оксана Иванова
С трюками
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Вероника Гаряева
Ответ Darth_Pershman
А по срокам это, случаем, не почти в одно время с ФГПР?
Нет, ФГПР раньше.
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kate_ko
Ответ Джефф Лебовски
Хорошо бы кровать Романовых из дворца выкатили 🤔 Можно и скелеты Полишинеля выпустить на лёд.
Тогда к кровати Романовых неплохо бы и шкаф Романовых прикупить. Во-первых, для гарнитура, так сказать. Ну и чтобы скелетам Полишинеля было откуда выходить
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Alexxa
Ответ Findevents
Прочитала "синхронное плавание на льду", Поняла, вот чего не хватает в шоу! Евгений, не упустите возможность быть первым! Можно масштабно расширить рамки шоу! Фигурное катание, синхронное плавание, прыжки с лонжи в воду, балет, танцующие фонтаны. Феерия!
Открытое пространство, большая прорубь посередине катка на озере. Вот тебе и симбиоз синхронного плавания и фигурного катания... И из воды на лонже, подвешенной на кране, вылетают Трусова с Кондратюком. Из шпагата в воде...
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Alexxa
Ответ HoratioH
Если шоу называется Союз чемпионов, то почему большинство участников никогда не становились чемпионами?
Я тоже задалась этим вопросом.
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Alexxa
Союз каких чемпионов? Чемпионов чего именно? Сам Плющенко да. Остальные на мировом уровне чемпионами не были. Если считать Европу, тогда можно Алиева и Кондратюка приплюсовать. А так.... Но все равно название явно не оправдано.
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Джефф Лебовски
Ответ Александр Шульгин
Александр Плющенко вот несомненно чемпион только пока не понятно чего.
По осваиванию госбюджета в своей возрастной категории.
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Джефф Лебовски
Ответ Ёжик_в_тумане
"В традициях русского сценического искусства", так балет был, ждём медведей в ушанках с балалайками.
Хорошо бы кровать Романовых из дворца выкатили 🤔
Можно и скелеты Полишинеля выпустить на лёд.
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Vladimir Arutin
Ответ Oleandra
он бы кого угодно оттуда взял.. не только Камилу.
Кого там брать ? Такие у него свои Муравьева, Титова ,Жилина .
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-5
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Светлана Менова
Алиева ещё не забудьте на пуанты поставить и нарядить в трико. Клоуны.
+5
-2
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Ирина Чернявская
Младший Саша Плющенко где то выступает на соревнованиях? Или только профессионал по шоу?
+3
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Darth_Pershman
А по срокам это, случаем, не почти в одно время с ФГПР?
+1
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Додик Аксель
Так много чемпионов из всех перечисленных... Но радует, что вместе с Макаром Игнатовым будет выступать и его брат-близнец Марк. А кто из балетных, Волочкова будет ?
+8
0
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HoratioH
Если шоу называется Союз чемпионов, то почему большинство участников никогда не становились чемпионами?
+18
-1
+17
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Findevents
Ответ Ёжик_в_тумане
"В традициях русского сценического искусства", так балет был, ждём медведей в ушанках с балалайками.
Прочитала "синхронное плавание на льду", Поняла, вот чего не хватает в шоу! Евгений, не упустите возможность быть первым! Можно масштабно расширить рамки шоу! Фигурное катание, синхронное плавание, прыжки с лонжи в воду, балет, танцующие фонтаны. Феерия!
+8
0
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rtun
Отличное шоу было в прошлом году, душевное! Классные выступления, естественно фантастический номер Саши и Димы Михайлова - несомненный топ. Да вообще всё было на высоте, все фигуристы, очень запомнились Дима Алиев и Саша Самарин, отличная пара Мартюшева-Гаврин с невероятными поддержками, Аделина Сотникова прекрасно выступила, и да олимпийская Фрида Саши - невероятная эстетика, номер под Шамана вообще до слёз пробирает, а Билан неплохо поёт в живую, как выяснилось. Жду новое шоу!
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-2
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Большое Путешествие Рузика
Я думаю, надо Самарина на пуанты поставить.
+13
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Oleandra
Ответ Jessi
Из действующих у Тутберидзе медийная только Валиева , но ее Навка застолбила, а Этери была бы не против, больше шоу-больше денег .
он бы кого угодно оттуда взял.. не только Камилу.
+8
0
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