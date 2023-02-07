Глава техкома ISU по танцам на льду: «Сколько времени надо танцевальной паре, чтобы скататься? Все зависит от химии между партнерами, качества тренировок и бэкграунда»

Теги ISU танцы на льду Шон Реттстатт Фигурное катание

Глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) по танцам на льду Шон Ретстатт в интервью Sports.ru рассказал, от чего зависит, какое количество времени нужно фигуристам в дуэте, чтобы скататься.  

– На ваш взгляд, сколько времени надо танцевальной паре, чтобы скататься и стать единым целым на льду? Для российских танцев это очень актуальный вопрос.

– Все зависит от конкретной пары. Например, в этом сезоне выступает дуэт, про который никогда не скажешь, что они только что встали в пару, а партнерша вообще новичок в танцах.

А для кого-то требуются годы скатывания и совместной работы. Тут все напрямую зависит от химии между партнерами, качества тренировок и того бэкграунда, с которым фигуристы пришли в танцы на льду.

А ведь партнер и партнерша могут быть из разных школ фигурного катания, им могли поставить разную технику парных элементов, они могут просто очень по-разному скользить. И соединить их в единое целое, сгладив все различия, часто оказывается самым сложным моментом, – сказал Реттстатт.

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3 комментария

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Про какую стремительно скатавшуюся пару пару намекнул глава интересно было бы узнать.
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Kareglazaya
Нужно ввести в протоколы с оценками новый критерий - химия))
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Katerina Sunny
Химии достаточно только, когда нужен кратковременный результат. Всё- таки скатанные годами пары при прочих равных выделяются.
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