Глава техкома ISU по танцам на льду: «Сколько времени надо танцевальной паре, чтобы скататься? Все зависит от химии между партнерами, качества тренировок и бэкграунда»

Глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) по танцам на льду Шон Ретстатт в интервью Sports.ru рассказал, от чего зависит, какое количество времени нужно фигуристам в дуэте, чтобы скататься.

– На ваш взгляд, сколько времени надо танцевальной паре, чтобы скататься и стать единым целым на льду? Для российских танцев это очень актуальный вопрос.

– Все зависит от конкретной пары. Например, в этом сезоне выступает дуэт, про который никогда не скажешь, что они только что встали в пару, а партнерша вообще новичок в танцах.

А для кого-то требуются годы скатывания и совместной работы. Тут все напрямую зависит от химии между партнерами, качества тренировок и того бэкграунда, с которым фигуристы пришли в танцы на льду.

А ведь партнер и партнерша могут быть из разных школ фигурного катания, им могли поставить разную технику парных элементов, они могут просто очень по-разному скользить. И соединить их в единое целое, сгладив все различия, часто оказывается самым сложным моментом, – сказал Реттстатт.

«80-е – время прекрасной музыки. Мы хотим, чтобы трибуны подпевали». Интервью главного по танцам в фигурке

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов