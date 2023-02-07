Глава техкома ISU по танцам на льду: «В ритм-танец фактически вернется тот паттерн, к которому все привыкли. Единственное – он необязательно будет оцениваться уровнями»

Глава технического комитета Международного союза конькобежцев ( ) по танцам на льду Шон Ретстатт рассказал Sports.ru об изменениях в правилах в будущем сезоне.

– Есть ли шанс, что в ритм-танец вернется паттерн, исчезнувший в этом сезоне?

– Скорее всего, он останется у юниоров и новисов, потому что он напрямую связан с уровнем катания. Но последние пару лет мы и в юниорах экспериментировали с паттерном.

Например, в следующем сезоне один из элементов паттерн танца у юниоров – первая секция паттерна (в оригинале Sequence 1 – Sports.ru) – останется традиционной дорожкой, где партнерша делает «женские» шаги, а партнер – «мужские».

А вот вторую секцию паттерна (Sequence 2) мы поменяем. Теперь в ней будет все наоборот: партнер должен выполнять «женские» шаги, а партнерша – «мужские», при этом позиции будут открытыми, чтобы дать фигуристам больше творческой свободы.

То есть мы немножко освежим правила ритм-танца для юниоров, хотя не сильно затронем сам паттерн.

– У взрослых танцоров такого не будет?

– Нет. Хотя для них мы тоже приготовили кое-что новое – хореографический элемент паттерн танца (в оригинале Pattern Dance Choreographic Element – Sports.ru).

Я еще раз подчеркну: пока это только предложения, официально это не утверждено, но фактически у нас в ритм-танец вернется тот паттерн, к которому все привыкли.

Единственное – он совсем необязательно будет оцениваться уровнями. Скажем так: скорее всего он должен будет восприниматься судьями как хорео-элемент. Так что готовим что-то новенькое; посмотрим, как это будет на практике.

То есть в этом сезоне в ритм-танце у нас хорео-дорожка, в следующем будет что-то типа хорео-паттерна, а потом мы сможем решить, что из этого оставить.

У нас будет опыт двух сезонов – и мы получим реакцию непосредственно танцоров и их тренеров. Нам важно услышать их мнение: что им было интереснее делать с хореографической точки зрения.

До этого мы неоднократно слышали, что юниорам (и их тренерам) нравится паттерн и они хотели бы его оставить – потому что он помогает развитию мастерства, а вот взрослые фигуристы...

Не скажу, что они против, но им не нравилась система уровней на паттерне, потому что она ограничивала их креативность и фантазию, – сказал Реттстатт.

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