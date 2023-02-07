Глава техкома ISU по танцам на льду: «Темой следующего ритм-танца думаем объявить музыку 80-х. Это целое десятилетие классной музыки – веселой и танцевальной»

Глава технического комитета Международного союза конькобежцев ( ) по танцам на льду Шон Ретстатт рассказал Sports.ru, какая тема для ритм-танца планируется в следующем сезоне.

– Есть ощущение, что, выбирая тему для ритм-танца, вы все больше ориентируетесь на публику: мюзиклы и уличные танцы зрителям куда понятнее вальсов и пасодоблей.

– Да, конечно. Мы должны сделать так, чтобы ритм-танец и произвольный танец были непохожими друг на друга. То есть первый должен быть построен вокруг технических требований, и у него должна быть четко задана тема.

В этом году это латина, в прошлом сезоне у нас были уличные танцы. А вот в произвольном танце вы свободны делать то, что хотите – от песен Леди Гаги до классических композиций.

Темой следующего ритм-танца мы думаем объявить музыку 80-х. Это целое десятилетие классной музыки – веселой и танцевальной, публике должно это особенно понравиться.

– То есть чтобы трибуны подпевали, да?

– Да, именно, хаха. В общем, мы постараемся сделать так, чтобы у ритм-танца было лицо – и чтобы зрители не чувствовали себя чужими на этом празднике.

– А какая ваша любимая песня из 80-х?

– Все! Я вырос в то время, соревновался и внутри страны, и на международном уровне (Реттстатт выступал за США в танцах на льду – Sports.ru). Это была невероятная эпоха, которая подарила нам столько музыки – выбирай не хочу.

Более того, мы же не задаем жестких рамок: пусть это будет Мадонна, Майкл Джексон, Синди Лаупер или дуэт «Wham!». В разных странах была своя популярная музыка в то время – и это прекрасно.

Ведь главное, чтобы получилась по-настоящему танцевальная программа. Если фигуристы выбрали композицию, которую судьи или публика не воспринимают как танцевальную, – значит, они ошиблись с выбором.

Поэтому даже если мы впервые услышим какую-то песню, но она из 80-х и она танцевальная (потому что мы же говорим с вами о ритм-танце, давайте об этом не забывать) – ее поймут и прочувствуют везде, я в этом уверен. Так что выбор музыки огромен, и нас с вами ждет веселье, – сказал Ретстатт.

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