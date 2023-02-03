Катарина Гербольдт: «Хендрикс нужно было держать эмоции под контролем, так лидеры себя не ведут. Но я уверена, что она не хотела специально портить лед»

Теги Катарина Гербольдт чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о поведении бельгийки Луны Хендрикс после выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Эспоо.

После своего проката спортсменка несколько раз ударила зубцом об лед. После Хендрикс выступала Анастасия Губанова из Грузии, которая и выиграла соревнования.

«Я не думаю, что Луна специально портила лед, это просто эмоции. Примерно такие же следы остаются после прыжков, но в любом случае на спортсменов равняются дети, поэтому нужно держать себя в руках.

Хендрикс нужно было держать свои эмоции под контролем, так лидеры себя не ведут. Бывают досадные прокаты, однако это часть нашей работы, нужно уметь справляться с эмоциями, а у Хендрикс не получилось этого сделать. Но я уверена, что она не хотела специально портить лед перед прокатом Анастасии», – сказала Гербольдт.

Луна Хендрикс трижды стукнула лезвием по льду перед прокатом Губановой – сразу теория заговора

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10 комментариев

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Gemma157
Ответ Савосмна Лидия
Вам виднее мадам, ваша кумирша не даст соврать
Моя кумирша в Турине-19 оказавшись на последнем месте не убежала из КиКа в подтрибунку, бросив там своих тренеров и поставив их в неудобное положение
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AilinAlex
Ответ Gemma157
А что она такого сделала? Проигравшие фигуристки, бывало, и более неприятно себя вели
Если бы было наоборот, шуму бы было на всю Европу. А так ничего не сделала, только лед попортила со злости.
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Савосмна Лидия
Ответ Gemma157
А что она такого сделала? Проигравшие фигуристки, бывало, и более неприятно себя вели
Вам виднее мадам, ваша кумирша не даст соврать
+1
0
+1
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Gemma157
А что она такого сделала? Проигравшие фигуристки, бывало, и более неприятно себя вели
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Да пусть Хендрикс что угодно делает против Губановой.. нам-то что?
0
-2
-2
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Sv Sv
Сколько можно?! Кого еще не успели спросить? Есть еще желающие высказаться?
+8
-1
+7
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Пахра
Эмоции на то и эмоции, а по второму кругу и обсуждать нечего
+4
-1
+3
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Этери горячая
Она была как темная туча над событием с ее постоянным хмурым взглядом и детской истерикой.

Если взламывание льда не наказуемо, то что может помешать кому-то ударить по льду 10 раз, чтобы получить преимущество?
+1
-8
-7
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Angry Dude
Мне интересно, журналисты специально раздувают эту историю, пытаясь создать скандал на ровном месте? То что в результате именно мы будем выглядеть как мелочные идиоты их не волнует? Не надоест же ерундой заниматься. На олимпиаде дурачьё несло чепуху, мол Мозалёв нарочно упал, чтоб повредить лёд из-за чего у Ханю не получился сальхов. Бред сумасшедшего, нам то зачем уподобляться кликушам?
+16
-4
+12
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Савосмна Лидия
Один сказал глупость, другие третий день комментируют, может ей надо было босиком пойти
+20
-2
+18
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