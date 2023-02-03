Катарина Гербольдт: «Хендрикс нужно было держать эмоции под контролем, так лидеры себя не ведут. Но я уверена, что она не хотела специально портить лед»

Бывшая российская фигуристка высказалась о поведении бельгийки после выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Эспоо.

После своего проката спортсменка несколько раз ударила зубцом об лед. После Хендрикс выступала из Грузии, которая и выиграла соревнования.

«Я не думаю, что Луна специально портила лед, это просто эмоции. Примерно такие же следы остаются после прыжков, но в любом случае на спортсменов равняются дети, поэтому нужно держать себя в руках.

Хендрикс нужно было держать свои эмоции под контролем, так лидеры себя не ведут. Бывают досадные прокаты, однако это часть нашей работы, нужно уметь справляться с эмоциями, а у Хендрикс не получилось этого сделать. Но я уверена, что она не хотела специально портить лед перед прокатом Анастасии», – сказала Гербольдт.

Луна Хендрикс трижды стукнула лезвием по льду перед прокатом Губановой – сразу теория заговора