Катарина Гербольдт: «Хендрикс нужно было держать эмоции под контролем, так лидеры себя не ведут. Но я уверена, что она не хотела специально портить лед»
Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о поведении бельгийки Луны Хендрикс после выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Эспоо.
После своего проката спортсменка несколько раз ударила зубцом об лед. После Хендрикс выступала Анастасия Губанова из Грузии, которая и выиграла соревнования.
«Я не думаю, что Луна специально портила лед, это просто эмоции. Примерно такие же следы остаются после прыжков, но в любом случае на спортсменов равняются дети, поэтому нужно держать себя в руках.
Хендрикс нужно было держать свои эмоции под контролем, так лидеры себя не ведут. Бывают досадные прокаты, однако это часть нашей работы, нужно уметь справляться с эмоциями, а у Хендрикс не получилось этого сделать. Но я уверена, что она не хотела специально портить лед перед прокатом Анастасии», – сказала Гербольдт.
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