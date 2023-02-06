Попова о премии ISU: «Оценивать между собой деятельность из разных видов катания – бесполезное занятие. Не стоит относиться к этой премии так уж серьезно»

Хореограф и тренер Бетина Попова оценила итоги премии ISU Skating Awards-2023.

«Фигурное катание само по себе – субъективный вид спорта, а сравнивать и оценивать между собой деятельность из разных видов фигурного катания – это и вовсе бесполезное занятие. Все номинанты были достойны, каждый по-своему – как можно сравнить танцы на льду и одиночное катание? Каждый номинант в своем виде привнес максимум того, что мог, продвинул свой вид вперед.

По моему мнению, [Мэдисон] Чок и [Эван] Бейтс – безоговорочные победители в номинации «Лучший костюм», но многие не согласны – это вопрос вкуса, так что не стоит относиться к этой премии так уж серьезно.

Я думаю, она создана для того, чтобы привлечь внимание к фигурному катанию, ведь стоит быть честным – наверное, только в России и Японии наш вид спорта так популярен, за рубежом топовые фигуристы не так известны и не имеют такого спроса. Поэтому это лишняя возможность создать ажиотаж вокруг фигурного катания, тем более нужно учитывать, что церемония впервые проводилась вживую.

Думаю, спустя годы, когда формат ее устаканится, это действительно будет можно считать престижной премией и переживать, кому же она достанется, а пока надо радоваться, что в мировом фигурном катании появилось мероприятие, поднимающее рейтинги и интерес к фигурному катанию», – отметила Попова.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?