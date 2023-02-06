Попова о премии ISU: «Оценивать между собой деятельность из разных видов катания – бесполезное занятие. Не стоит относиться к этой премии так уж серьезно»

Теги танцы на льду сборная США Эван Бейтс мужское катание женское катание Мэдисон Чок Бетина Попова ISU Skating Awards Фигурное катание

Хореограф и тренер Бетина Попова оценила итоги премии ISU Skating Awards-2023.

«Фигурное катание само по себе – субъективный вид спорта, а сравнивать и оценивать между собой деятельность из разных видов фигурного катания – это и вовсе бесполезное занятие. Все номинанты были достойны, каждый по-своему – как можно сравнить танцы на льду и одиночное катание? Каждый номинант в своем виде привнес максимум того, что мог, продвинул свой вид вперед.

По моему мнению, [Мэдисон] Чок и [Эван] Бейтс – безоговорочные победители в номинации «Лучший костюм», но многие не согласны – это вопрос вкуса, так что не стоит относиться к этой премии так уж серьезно.

Я думаю, она создана для того, чтобы привлечь внимание к фигурному катанию, ведь стоит быть честным – наверное, только в России и Японии наш вид спорта так популярен, за рубежом топовые фигуристы не так известны и не имеют такого спроса. Поэтому это лишняя возможность создать ажиотаж вокруг фигурного катания, тем более нужно учитывать, что церемония впервые проводилась вживую.

Думаю, спустя годы, когда формат ее устаканится, это действительно будет можно считать престижной премией и переживать, кому же она достанется, а пока надо радоваться, что в мировом фигурном катании появилось мероприятие, поднимающее рейтинги и интерес к фигурному катанию», – отметила Попова.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

Опрос

Как вам премия ISU в фигурке?
233 голосa
Круто, уже жду следующую!
10%
Джонни Вейр
Да кому она вообще нужна?
40%
Анна Щербакова
Задумка хорошая, исполнение – так себе
50%
Татьяна Тарасова

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bona ulo
Чуть ли не впервые согласен с Поповой. И даже без всяких "но".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
"Я думаю, она создана для того, чтобы привлечь внимание к фигурному катанию".

Закарян ее создал, чтобы срубить бабла, а не повысить интерес к ФК. Но пока только на аренду подсобки хватает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дудабот Уно
Премия задумывалась по итогам сезона и должна была проходить во время гала на ЧМ, там и зритель был бы "поспортивней". А теперь не понять - захотелось поскорее дать Малинину приз (заслуженно!), а он - бац! - не подходит под новичка. Ок, придумаем новую категорию, без голосований и списков, расширим период премирования до конца календарного года - и нате вам. Но праздника всё равно не получилось, как-то скомканно и с Ильёй, и с Пападакисами. Больше чем на закулисье Закаряну не удалось партнёра уговорить. Зрители в зале вообще не поняли, что это было. Разве что на Катарину Витт живо отреагировали)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Премии нужны. Дополнительная поддержка спортсменам не помешает.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Престижная премия, мероприятие, поднимающее рейтинги и интерес к ФК. Чтобы ИСУ делало без Закаряна 🤦
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роза Чернова
Вот-вот. Самое здравое мнение. Невозможно объективно сравнивать разные виды.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий