Екатерина Боброва: «Мы все очень переживаем за Костомарова, поддерживаем его. Очень рада, что он начал приходить в себя»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Екатерина Боброва Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва пожелала здоровья Роману Костомарову, который с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

«Писала Оксане Домниной в самом начале, когда это все только произошло. Писала слова поддержки. Но понимаю, что сейчас ее лучше лишний раз не трогать. Все же ситуация очень непростая.

Мы все очень переживаем за Рому. Мы его поддерживаем, он очень сильный.

Очень рада, что он хотя бы начал приходить в себя, это очень важно и это самое главное. Мы желаем ему здоровья и будем очень рады его видеть через время», – сказала Боброва. 

«Костомарову грозит ампутация конечностей. Ведутся переговоры о продолжении лечения в Германии», – источник в больнице

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2 комментария

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Fellina
Прошел месяц, а он так и не пришел полностью в сознание, это очень печально.
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CrazyAboutFS
Что тут сказать. Просто молюсь за Рому и Оксану.
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