Екатерина Боброва: «Мы все очень переживаем за Костомарова, поддерживаем его. Очень рада, что он начал приходить в себя»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде пожелала здоровья , который с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

«Писала Оксане Домниной в самом начале, когда это все только произошло. Писала слова поддержки. Но понимаю, что сейчас ее лучше лишний раз не трогать. Все же ситуация очень непростая.

Мы все очень переживаем за Рому. Мы его поддерживаем, он очень сильный.

Очень рада, что он хотя бы начал приходить в себя, это очень важно и это самое главное. Мы желаем ему здоровья и будем очень рады его видеть через время», – сказала Боброва.

«Костомарову грозит ампутация конечностей. Ведутся переговоры о продолжении лечения в Германии», – источник в больнице