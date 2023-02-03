Дюамель о словах главы НОК Канады про допуск россиян: «Извините, но нет. Конфликт на Украине и допинговая программа идут вразрез с олимпийскими ценностями»

Теги МОК Дэвид Шумэйкер Меган Дюамель Париж-2024 Политика НОК Канады Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель отреагировала на заявление Олимпийского комитета Канады по поводу возможного допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе. 

Глава НОК Канады Дэвид Шумэйкер заявил: «Мы признаем, что решение отстранить спортсменов только из-за их гражданства также противоречит основным принципам олимпийского движения.

Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января 2023 года». 

«Извините, но нет. Я думаю, что конфликт на Украине идет вразрез с олимпийскими ценностями. И допинговая программа идет вразрез с олимпийскими ценностями.

Не будем забывать, что ЧИСТЫЕ спортсмены ВСЕ ЕЩЕ ждут свои олимпийские медали Пекина», – написала Дюамель.

Олимпийский комитет Канады: «Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют условиям МОК»

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36 комментариев

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22somebody22
Ответ SofiaSkating
Да, про Канаду я как-то забыла))Все намеки в адрес наших фигуристок со стороны Дюамель-это откровенная мерзость.Камила, так вообще ребенок и "защищенная персона",но для Меган этических норм не существует, права Тарасова.
Согласен,Камилла ничего не должна говорить.Вина за то,что с ней произошло лежит на тренерах и маме.
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Anna Leonova
Думаю, необходимо рассмотреть вопрос о лишении Дюхамели всех медалей ОИ из-за ее неоднократных высказываний , порочащих идею и дух олимпизма.
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Alsu89sha
Она сошла с ума на фоне русофобии??
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Juliajulia
Не извиним 🤦‍♀️
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Евгений Огий
У вас то Меган, системы нет допинговой. У вас есть отлаженная система отмазок и обходов в случае если поймают. Закрадывается даже мысль, что вещества подбираются так, чтобы точно существовали источники, из которых их можно употребить случайно (если не сработает, то всегда есть друг качок и обмен жидкостями), вроде БАДов, гомеопатии (той что травки, а не разбавления), лекарств простудных, где случайно в составе не указан стероид, косметика и т.д. Приятель из Норвегии судился несколько раз там (по контракту в клубе гандбольном, потом по бизнесу. Первое выиграл, второе проиграл), познакомится с парой юристов. С одним обсуждал уже после дел за барбекю типа вот тут бы закон поменять, тут подкрутить, ну чтобы справедливее было, честнее. На него юрист как на дурака посмотрел. Ты, чего говорит? Ничего не надо менять. Законам многим 100+ лет, мы это всё учим, ищем лазейки, обходы, как в свою сторону повернуть, а тут поменять - всё пойдет по известному месту, заново изучать. Вот, думаю в Канаде история похожая. Наверняка есть фирмы, которые специализируются на допинговых делах. Там наверняка целые каталоги препаратов, которыми можно прикрыться. При этом там же договор с клиентом, по которому ты не расскажешь СМИ правду иначе клиенту дадут 4 года дисквы, но тебя он засудит на сотню тысяч и разрушит репутацию за нарушение соглашения. Раз в 10 лет потом "сдают ферзя" вроде Джонс, Армстронга, Йохауг, которые потом будет лекции читать, книги напишут бестселлеры - все довольны.
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просто болельщица
Зимняя сборная Канады на ОИ. В 1988 в Калгари - 0 золотых (13 место), 1992 году в Альбервиле - 2 золота (9 место), 1994 году в Лиллехаммере - 3 золотых ( 7 место), 1998 в Нагано - 6 золотых ( 4 место), в 2002 в Солт Лейк Сити - 7 ( 4 место), в 2006 в Турине - 7 ( 5 место), в 2010 в Ванкувере - 14 ( 1 место), в 2014 в Сочи - 10 ( 3 место), в 2018 в Пхьенчхане - 11 ( 3 место), в 2022 в Пекине - 4 ( 11 место). Может, мадам Дюамель расскажет, как это у канадской сборной такой взлет в золотых результатах произошел аккурат к Ванкуверу, и куда он к Пекину делся?! И, конечно, всякие легализованные допинги в виде всяких там ТИ тут совсем не при чем. Кстати, глядя на мощнейшую фигуру самой Дюамель в пору ее выступлений, у всякого адекватного закрадывались разного рода подозрения - не сестра ли она Сирены Уильямс и не на одних ли препаратах они сидели.))
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Gau
Ответ Vedved
Ну, Дюамель уже давно участвует в конкурсе - напиши гадость про РФ спортсменов, а чем комментаторы спортса хуже?😅
И где гадость про рф спортсменов? У себя на странице пишет свое скромное мнение, основанное на официальной информации.
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Zbra
Ответ Lennuci
Если б только в своем, это она настрочила в твиттере Канадского НОК.
Ну, имеет право :) Пусть их НОК с ней и разбирается, заодно расскажет ей, насколько им интересно ее мнение.
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SofiaSkating
Может Меган самой избраться в качестве главы Нок Канады, а лучше сразу в Польшу и Прибалтику обратиться, там сразу
оценят и к работе привлекут, может и игры организуют польско-прибалтийские, так сказать для своих и от всех остальных отстанут и от Мок и от остальных федераций.
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SofiaSkating
Ответ 22somebody22
Такое впечатление,что в Пекине она сама выступала)))Канадская команда на каком месте оказалась?4-м? И до неё ещё не дошёл коммент ТАТ про то,что она уродка?)
Да, про Канаду я как-то забыла))Все намеки в адрес наших фигуристок со стороны Дюамель-это откровенная мерзость.Камила, так вообще ребенок и "защищенная персона",но для Меган этических норм не существует, права Тарасова.
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Ирина С
Дюамель впрыснула очередную порцию яда: ваше мнение очень ценно для ВАС!
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Lennuci
Ответ Zbra
Ну, в своем Твиттере она может писать все что угодно, как и мы с вами тут.
Если б только в своем, это она настрочила в твиттере Канадского НОК.
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SofiaSkating
И, теперь еще мерзкие намеки в адрес наших фигуристов пошли, в отношении Камилы нет официального решения, Русада Камилу оправдало.Все остальные спортсмены находятся вне подозрений и честно в спортивной борьье завоевали свои медали.Ну и очевидно, кому были выгодны манипуляции со временем вскрытия пробы.При любой фигуристке из нашей сборной наша команда завоевала бы золото и все об этом знали и конкурентов за первое место у нашей команды не было.
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22somebody22
Такое впечатление,что в Пекине она сама выступала)))Канадская команда на каком месте оказалась?4-м?
И до неё ещё не дошёл коммент ТАТ про то,что она уродка?)
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Alex1104
Можно подумать, кто-то ждал другого от Дюамель
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expertmer2020
Меган - это Вероника на коньках.
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expertmer2020
Меган - мега востребована.
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Vedved
Ответ Gau
Меган- умница и абсолютно права. А здесь начинается конкурс "напишугадостьпроДюамель".
Ну, Дюамель уже давно участвует в конкурсе - напиши гадость про РФ спортсменов, а чем комментаторы спортса хуже?😅
+5
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SofiaSkating
Ни дня без Меган)), вот как-то все лучше и лучше начинаешь понимать и Рэдфорда и Транькова.
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Алиса80
А кто это?
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expertmer2020
Все спортсмены ждут вердикта КАС - и это нормальная процедура в спорте.

Медали достанутся по решению суда - а не по хотелкам.
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Спорт_в_массы
у каждой страны должен быть свой Лайшев)
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N-fox
"Мы признаем, что решение отстранить спортсменов только из-за их гражданства также противоречит основным принципам олимпийского движения" - а что ж только сейчас начали признавать? Раньше просто руки не доходили?
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expertmer2020
Сразу понятно, что Меган не читала ВАК - но выглядеть глупой не стесняется.
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Zbra
Ответ Tzaichiha
А ее кто спрашивал и в каком качестве?
Ну, в своем Твиттере она может писать все что угодно, как и мы с вами тут.
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