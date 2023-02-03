Дюамель о словах главы НОК Канады про допуск россиян: «Извините, но нет. Конфликт на Украине и допинговая программа идут вразрез с олимпийскими ценностями»
Двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель отреагировала на заявление Олимпийского комитета Канады по поводу возможного допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе.
Глава НОК Канады Дэвид Шумэйкер заявил: «Мы признаем, что решение отстранить спортсменов только из-за их гражданства также противоречит основным принципам олимпийского движения.
Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января 2023 года».
«Извините, но нет. Я думаю, что конфликт на Украине идет вразрез с олимпийскими ценностями. И допинговая программа идет вразрез с олимпийскими ценностями.
Не будем забывать, что ЧИСТЫЕ спортсмены ВСЕ ЕЩЕ ждут свои олимпийские медали Пекина», – написала Дюамель.
Олимпийский комитет Канады: «Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют условиям МОК»
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
оценят и к работе привлекут, может и игры организуют польско-прибалтийские, так сказать для своих и от всех остальных отстанут и от Мок и от остальных федераций.
И до неё ещё не дошёл коммент ТАТ про то,что она уродка?)
Медали достанутся по решению суда - а не по хотелкам.