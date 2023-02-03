Дюамель о словах главы НОК Канады про допуск россиян: «Извините, но нет. Конфликт на Украине и допинговая программа идут вразрез с олимпийскими ценностями»

Двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель отреагировала на заявление Олимпийского комитета Канады по поводу возможного допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе.

Глава НОК Канады Дэвид Шумэйкер заявил: «Мы признаем, что решение отстранить спортсменов только из-за их гражданства также противоречит основным принципам олимпийского движения.

Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января 2023 года».

«Извините, но нет. Я думаю, что конфликт на Украине идет вразрез с олимпийскими ценностями. И допинговая программа идет вразрез с олимпийскими ценностями.

Не будем забывать, что ЧИСТЫЕ спортсмены ВСЕ ЕЩЕ ждут свои олимпийские медали Пекина», – написала Дюамель.

Олимпийский комитет Канады: «Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют условиям МОК»

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Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают