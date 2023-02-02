Итальянская федерация ледовых видов: «Грассль не извещал нас о намерении тренироваться с Тутберидзе до конца сезона. Но если он сделает это, мы поддержим его»

В Итальянской федерации ледовых видов спорта (FISG) прокомментировали намерение фигуриста продолжить тренировки в Москве у тренера .

«Даниэль пока не извещал нас о своем намерении тренироваться с Тутберидзе до конца сезона.

Но если он сделает это, то FISG поддержит его, как мы всегда делаем с любым другим фигуристом, который выражает свое желание тренироваться в определенном месте и с определенной командой, чтобы улучшить свой результат», – заявили в организации.

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