Итальянская федерация ледовых видов: «Грассль не извещал нас о намерении тренироваться с Тутберидзе до конца сезона. Но если он сделает это, мы поддержим его»
В Итальянской федерации ледовых видов спорта (FISG) прокомментировали намерение фигуриста Даниэля Грассля продолжить тренировки в Москве у тренера Этери Тутберидзе.
«Даниэль пока не извещал нас о своем намерении тренироваться с Тутберидзе до конца сезона.
Но если он сделает это, то FISG поддержит его, как мы всегда делаем с любым другим фигуристом, который выражает свое желание тренироваться в определенном месте и с определенной командой, чтобы улучшить свой результат», – заявили в организации.
Главный трансфер сезона в фигурке: Грассль к Тутберидзе – ради чего и почему на него все ополчились?
Самая перспективная ученица Тутберидзе получила серьезную травму ноги
Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, получила серьезную травму колена, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Источник отметил, что участие 14-летней спортсменки в первенстве России среди юниоров, которое пройдет в Перми с 14 по 18 февраля, маловероятно.