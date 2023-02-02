Итальянская федерация ледовых видов: «Грассль не извещал нас о намерении тренироваться с Тутберидзе до конца сезона. Но если он сделает это, мы поддержим его»

Теги сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе ТАСС Даниэль Грассль Фигурное катание

В Итальянской федерации ледовых видов спорта (FISG) прокомментировали намерение фигуриста Даниэля Грассля продолжить тренировки в Москве у тренера Этери Тутберидзе

«Даниэль пока не извещал нас о своем намерении тренироваться с Тутберидзе до конца сезона.

Но если он сделает это, то FISG поддержит его, как мы всегда делаем с любым другим фигуристом, который выражает свое желание тренироваться в определенном месте и с определенной командой, чтобы улучшить свой результат», – заявили в организации. 

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12 комментариев

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Syndycate
Ответ Товарищ Майор.
Ждём Даника в весеннем туре шоу Тутберидзе) совместный номер, с Аней например)
Думаешь споют дуэтом?)
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Спорт_в_массы
они наших журналистов скоро в спам-фильтр добавят)
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+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina Kistler
Ответ Анна Беляева
Товарищ не валдеет итальянским, а, возможно, и английским, в той мере, чтобы оформить подобное письмо подобающим образом. Это ж не комментарии на спортсе.
google поможет или те, кто с ним согласны могут подсобить, а вам по- русски можете Fellina помочь, она любит работу над ошибками за других делать
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Дирижёр Иван
Ответ Iuasamotu
Кто-нибудь скажите Итальянской федерации ледовых видов спорта, что ТШТ не имеет позитивных результатов в подготовке успешных мужчин фигуристов. Это обычный развод на деньги и бесплатные путешествия в Финляндию на ЧЕ и особенно в Японию на ЧМ
ТШТ бедную Алису Двоеглазову уже второй раз за сезон ломает. Вчерашняя информация о трамвае подтвердились.

Самая перспективная ученица Тутберидзе получила серьезную травму ноги

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Источник отметил, что участие 14-летней спортсменки в первенстве России среди юниоров, которое пройдет в Перми с 14 по 18 февраля, маловероятно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
Ждём Даника в весеннем туре шоу Тутберидзе) совместный номер, с Аней например)
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+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ Irina Kistler
Вы сами можете написать : адрес, телефон, контакты- все в открытом доступе. Предполагаю о её успехах они не хуже вас осведомлены.
Товарищ не валдеет итальянским, а, возможно, и английским, в той мере, чтобы оформить подобное письмо подобающим образом. Это ж не комментарии на спортсе.
+3
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Ответ SofiaSkating
На редкость адекватная федерация.
Согласна с Вами. Хотела написать тоже самое))
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0
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SofiaSkating
На редкость адекватная федерация.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina Kistler
Ответ Iuasamotu
Кто-нибудь скажите Итальянской федерации ледовых видов спорта, что ТШТ не имеет позитивных результатов в подготовке успешных мужчин фигуристов. Это обычный развод на деньги и бесплатные путешествия в Финляндию на ЧЕ и особенно в Японию на ЧМ
Вы сами можете написать : адрес, телефон, контакты- все в открытом доступе. Предполагаю о её успехах они не хуже вас осведомлены.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фадейка
Неожиданно, конечно
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Е...С
Делаем вывод, что все оплачивает ФФКР.
+4
-10
-6
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Iuasamotu
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-21
-15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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