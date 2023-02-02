Даниэль Грассль вернулся в Москву для продолжения тренировок у Тутберидзе («Р-Спорт»)
Итальянский фигурист Даниэль Грассль вернулся в Москву для продолжения тренировок под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Грассль, занявший 6-е место на чемпионате Европы в Эспоо, тренируется у Тутберидзе с начала января.
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