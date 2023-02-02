Даниэль Грассль вернулся в Москву для продолжения тренировок у Тутберидзе («Р-Спорт»)

Теги сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Р-Спорт Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль вернулся в Москву для продолжения тренировок под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Грассль, занявший 6-е место на чемпионате Европы в Эспоо, тренируется у Тутберидзе с начала января.

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11 комментариев

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LoRa
Хочется пожелать Даниэлю успехов!! Это его выбор! Смелый итальянец!)) 😊
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Alexey Belskiy
11 марта будет концерт в Москве так что он успеет
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Brokkoli
Кто же там его приворожил…
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Ортодокс7
Настолько отчаялся парень, что не потрудился собрать дополнительные сведения о методах "тренировок" в месте своей дислокации
+4
-4
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Саша Кутузова
Посланник мира Даниэль Грассль.)
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Iuasamotu
Молодец Даня, целеустремлённый спортсмен, после успешного выступления на ЧЕ, теперь стремится войти в двадцатку лучших на ЧМ.
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Alexey Belskiy
Пускай он выучит русский язык.Кстати новый альбом Каспийского груза просто великолепен.
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Oleandra
Смелый парень)
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Ирина С
Даниэлю сил, удачи и успешной работы.
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-1
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nadenki
Эх,Даник,не садись на пенёк,не ешь пирожок))))))
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nadenki
Молодцы!!!Продолжайте наблюдение;-)))))
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