Даниэль Грассль вернулся в Москву для продолжения тренировок у Тутберидзе («Р-Спорт»)

Итальянский фигурист вернулся в Москву для продолжения тренировок под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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Грассль, занявший 6-е место на чемпионате Европы в Эспоо, тренируется у Тутберидзе с начала января.

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