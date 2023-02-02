Гущина о любимой программе: «Мне очень понравилась олимпийская произвольная Жени Медведевой «Анна Каренина»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Ксения Гущина Фигурное катание

Российская фигуристка Ксения Гущина назвала глобальную цель в спорте и рассказала о любимых программах.

– Какие у вас цели в фигурном катании? Вы уже говорили, что хотели бы когда-нибудь съездить на чемпионат Европы.

– Глобальная цель – это, конечно, Олимпиада. А так – тоже очень хотелось бы съездить и на чемпионаты мира, и Европы.

– У вас есть какая-нибудь программа, ваша или чья-то еще, которая очень нравится?

– Мне очень понравилась олимпийская произвольная программа Жени Медведевой «Анна Каренина». Все в целом – как это смотрелось на льду. Из моих – мне очень нравится моя произвольная в текущем сезоне.

– А когда вы смотрите чью-то программу, на что обращаете внимание?

– Я стараюсь смотреть на все: и на техническую составляющую, и на саму программу. И что можно было улучшить у себя, – сказала Гущина.

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5 комментариев

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Пользователь Гугла
Проигрышная программа для ои и посыл такой неоднозначный, вообще кто брал эту музыку из карениной, все проигрывали самые важные стврты
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Katt Lady
У Жени Медведевой были программы лучше Карениной, но это на мой вкус
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Gemma157
Анна Каренина в золотом фонде мирового ФК и одна из самых любимых программ у очень многих фигуристок ☝
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Mary Kent
Да, программа была гениальная.
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Спорт_в_массы
я видела "Каренину" в живую на шоу Тутберидзе в Мегаспорте.
действительно, прям картинка, а не программа. оч ювелирно всё.
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