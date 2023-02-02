Гущина о любимой программе: «Мне очень понравилась олимпийская произвольная Жени Медведевой «Анна Каренина»

Российская фигуристка Ксения Гущина назвала глобальную цель в спорте и рассказала о любимых программах.

– Какие у вас цели в фигурном катании? Вы уже говорили, что хотели бы когда-нибудь съездить на чемпионат Европы.

– Глобальная цель – это, конечно, Олимпиада. А так – тоже очень хотелось бы съездить и на чемпионаты мира, и Европы.

– У вас есть какая-нибудь программа, ваша или чья-то еще, которая очень нравится?

– Мне очень понравилась олимпийская произвольная программа Жени Медведевой «Анна Каренина». Все в целом – как это смотрелось на льду. Из моих – мне очень нравится моя произвольная в текущем сезоне.

– А когда вы смотрите чью-то программу, на что обращаете внимание?

– Я стараюсь смотреть на все: и на техническую составляющую, и на саму программу. И что можно было улучшить у себя, – сказала Гущина.