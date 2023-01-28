«Валиева очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана». Гущина о Кубке Первого канала

Российская фигуристка Ксения Гущина оценила роль Камилы Валиевой в качестве капитана на Кубке Первого канала в Москве.

Гущина выступала за команду «Нас не догонят», которую возглавляла Валиева.

– С какими чувствами вы выступали на втором дне Кубка Первого канала?

– Было небольшое волнение, так как надо хорошо откататься, что нельзя подводить команду. Рада, что получилось хорошо выступить.

– Вы были в Москве изначально?

– Я была в Москве в качестве запасной – меня пригласили заранее.

– Как вам Камила Валиева в роли капитана?

– Она очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана.

– А что Камила сказала вам после проката, если не секрет?

– Что я молодец. И не надо расстраиваться.

– Как вам выступать на командном турнире? Фигурное катание все-таки больше индивидуальный вид спорта. Было сложнее?

– Для меня это было впервые, поэтому было сложнее, чем выступать за саму себя. Мне очень понравилось. Хотелось бы еще, – сказала Гущина.

Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок