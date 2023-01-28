«Валиева очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана». Гущина о Кубке Первого канала
Российская фигуристка Ксения Гущина оценила роль Камилы Валиевой в качестве капитана на Кубке Первого канала в Москве.
Гущина выступала за команду «Нас не догонят», которую возглавляла Валиева.
– С какими чувствами вы выступали на втором дне Кубка Первого канала?
– Было небольшое волнение, так как надо хорошо откататься, что нельзя подводить команду. Рада, что получилось хорошо выступить.
– Вы были в Москве изначально?
– Я была в Москве в качестве запасной – меня пригласили заранее.
– Как вам Камила Валиева в роли капитана?
– Она очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана.
– А что Камила сказала вам после проката, если не секрет?
– Что я молодец. И не надо расстраиваться.
– Как вам выступать на командном турнире? Фигурное катание все-таки больше индивидуальный вид спорта. Было сложнее?
– Для меня это было впервые, поэтому было сложнее, чем выступать за саму себя. Мне очень понравилось. Хотелось бы еще, – сказала Гущина.
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