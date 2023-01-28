«Валиева очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана». Гущина о Кубке Первого канала

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Ксения Гущина Фигурное катание

Российская фигуристка Ксения Гущина оценила роль Камилы Валиевой в качестве капитана на Кубке Первого канала в Москве.

Гущина выступала за команду «Нас не догонят», которую возглавляла Валиева. 

– С какими чувствами вы выступали на втором дне Кубка Первого канала?

– Было небольшое волнение, так как надо хорошо откататься, что нельзя подводить команду. Рада, что получилось хорошо выступить.

– Вы были в Москве изначально?

– Я была в Москве в качестве запасной – меня пригласили заранее.

– Как вам Камила Валиева в роли капитана?

– Она очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана.

– А что Камила сказала вам после проката, если не секрет?

– Что я молодец. И не надо расстраиваться.

– Как вам выступать на командном турнире? Фигурное катание все-таки больше индивидуальный вид спорта. Было сложнее?

– Для меня это было впервые, поэтому было сложнее, чем выступать за саму себя. Мне очень понравилось. Хотелось бы еще, – сказала Гущина.

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5 комментариев

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Дружба11
Да, капитан Ками у команды синих был отличный, впрочем как и вся команда-все классные ребята.
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Tanzoli*
Ответ Katt Lady
Попробовала бы она сказать что-то другое. А так да, симпатичное шоу получилось.
А она что-то очень неестественное сказала? И что надо было сказать другое, и что бы тогда было?
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Wiley Fox
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Katt Lady
Попробовала бы она сказать что-то другое. А так да, симпатичное шоу получилось.
+2
-10
-8
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oldparakhod
Наверное всем бы хотелось. Призовые то норм были.)
+7
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