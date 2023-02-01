«Мы не заинтересованы в переходах иностранцев, не связанных с Италией». Федерация ледовых видов спорта Италии опровергла информацию о возможном переходе Майи Хромых

Теги сборная России сборная Италии женское катание Майя Хромых Фигурное катание

В пресс-службе Федерации ледовых видов спорта Италии опровергли информацию, что российская фигуристка Майя Хромых может перейти в сборную Италии. 

Ранее об этом сообщил портал FS Gossips. 

«Федерация не осведомлена о переходе, и никто со стороны итальянской федерации никогда не говорил с Майей Хромых или ее представителями.

Федерация ледовых видов спорта Италии совершенно не заинтересована в запросе перехода и освобождения (со стороны других федераций – Sports.ru) иностранных спортсменов, которые никак не связаны с Италией и/или нашей федерацией», – заявил пресс-атташе Давиде Маростика. 

16-летняя Хромых тренируется в группе Этери Тутберидзе. В текущем сезоне она не выступала на соревнованиях из-за травмы.

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4 комментария

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АннаФ
Что ж, думаю история Насти Губановой очень ярко может повлиять на решение о переходе в другие страны второго эшелона нашей сборной. Не думаю, что стоит осуждать этих спортсменов, в конце концов тысячи детей занимаются спортом с раннего детства, но мировыми звездами становятся единицы, особенно если мы говорим о нашей женской одиночке.
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+2
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Viktoria dek
Какому умному человеку это приснилось, что эту новость разнесли по всем телеграм чатам и не только, что даже Дэйв Лис у себя об этом написал...))) 😂🤦‍♀️
+8
0
+8
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Ярик01
Ответ Ольга Ив
Кто же всем этим Федерациям задаёт вопросы о переходах наших спортсменов? Зачем лезут раньше времени, никто, ничего не обьявлял, нет мы лезем с вопросами, зачем??
"в ответ на запрос «СЭ»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ив
Кто же всем этим Федерациям задаёт вопросы о переходах наших спортсменов? Зачем лезут раньше времени, никто, ничего не обьявлял, нет мы лезем с вопросами, зачем??
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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