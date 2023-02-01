«Мы не заинтересованы в переходах иностранцев, не связанных с Италией». Федерация ледовых видов спорта Италии опровергла информацию о возможном переходе Майи Хромых
В пресс-службе Федерации ледовых видов спорта Италии опровергли информацию, что российская фигуристка Майя Хромых может перейти в сборную Италии.
Ранее об этом сообщил портал FS Gossips.
«Федерация не осведомлена о переходе, и никто со стороны итальянской федерации никогда не говорил с Майей Хромых или ее представителями.
Федерация ледовых видов спорта Италии совершенно не заинтересована в запросе перехода и освобождения (со стороны других федераций – Sports.ru) иностранных спортсменов, которые никак не связаны с Италией и/или нашей федерацией», – заявил пресс-атташе Давиде Маростика.
16-летняя Хромых тренируется в группе Этери Тутберидзе. В текущем сезоне она не выступала на соревнованиях из-за травмы.
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