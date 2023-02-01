Синицина о поездке в Таиланд: «Мы находимся на горе Накакед, которую считают местом силы. Статуя Будды в 45 м действительно поражает»

Теги сборная России танцы на льду фото Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о путешествии в Таиланд.

«Мы находимся на горе Накакед, которую тайцы считают местом силы. Если верить легенде, то именно сюда приходил Будда медитировать и во время молений источал свет.

Легенды всегда звучат так красиво и таинственно! Не знаю насчет особенной энергии, но статуя Будды в 45 метров действительно поражает!

Невозможно представить, какими силами люди такое воздвигают», – написала Синицина в телеграм-канале.

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24 комментария

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floret
Сейчас лучше такое не постить.
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Vasily Ivanov
Ответ Валерий Петров
А они таки поклонялись? И кстати, может они вообще атеисты
Крестики у них идут как ожерелья?
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pele_kan
хорошее название - Накакед)
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Juliana11
Ответ Lennuci
Откуда инфа?
ИЗ НОВОСТЕЙ
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Juliana11
Ответ Галина Александрова
Кто вас уполномочил это здесь озвучивать?
ВАС ЗАБЫЛА СПРОСИТЬ!!!!!!!!!!!
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Алеся Ткаченко
Ответ Anna Morgan
знаете за что девисов клеймят? за то, что откровенным блатом затащили на ои. Не лезли бы они в сборную России, сейчас бы никого не интересовало, куда они свои задницы хотят пристроить
Тем более Кацалаповы просто поехали на отдых.За Тайланд они выступать не собираются
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Галина Александрова
Ответ Juliana11
КОНЕЧНО ПОСТ НЕ О НЕМ,НО РЕБЯТ((( "Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий"
Кто вас уполномочил это здесь озвучивать?
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Валерий Петров
Ответ Vasily Ivanov
Крестики то не забыли снять ,прежде чем поклоняться другой религии?
А они таки поклонялись? И кстати, может они вообще атеисты
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Галина Александрова
А мы, Виктория, находимся на Мамаевом Кургане в Волгограде накануне 80и-летия Победы Сталинградской битвы, вот где место силы!!! Почему бы не посетить священное место Мать-Родину, вот уж действительно, то место, которое вас поразит! Общая высота памятника — 87 метров, так для справки.
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+9
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frog19
Ничего нового, очередные патриотики улетели чилить в тёплые края, пока Вася из глубинки расхлёбывает то что они поддерживают, отсиживаясь в тепле.
+5
-2
+3
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Lennuci
Ответ Juliana11
КОНЕЧНО ПОСТ НЕ О НЕМ,НО РЕБЯТ((( "Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий"
Откуда инфа?
+1
-1
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Oleandra
Ответ Anna Morgan
знаете за что девисов клеймят? за то, что откровенным блатом затащили на ои. Не лезли бы они в сборную России, сейчас бы никого не интересовало, куда они свои задницы хотят пристроить
а кто достоин был этой сборной больше?
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Juliana11
КОНЕЧНО ПОСТ НЕ О НЕМ,НО РЕБЯТ((( "Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий"
+1
-2
-1
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Биатлонная зима
Новые места
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Lennuci
Ответ Леличек
Нет, чтоб порадоваться за любимых спортсменов, отдыхают люди. Откуда столько зависти и злобы? От невозможности самим поехать в Тайланд отдохнуть? Так Вика с Никитосом в этом не виноваты. А насчет фото на фоне статуи Будды… У нас с мужем тоже есть такая, и никто нам не указывал потом, чтоб мы крестики свои сняли))
Что за вечные упреки здесь другим про якобы зависть? Я бы в Тайланд и даром не поехала, даже если билет в бизнес класс бы был, не интересен.
Как и Мальдивы, где смотреть и делать нечего. Bсего лишь пара куч песка в океанe, а раздуто, как будто там рай земной.
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Brokkoli
Невозможно представить какими силами Вика складывает слова в предложения, ограничится бы ей фотками
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-3
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Леличек
Нет, чтоб порадоваться за любимых спортсменов, отдыхают люди. Откуда столько зависти и злобы? От невозможности самим поехать в Тайланд отдохнуть? Так Вика с Никитосом в этом не виноваты. А насчет фото на фоне статуи Будды… У нас с мужем тоже есть такая, и никто нам не указывал потом, чтоб мы крестики свои сняли))
+6
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Ostinato
Мне казалось, что нельзя фотографироваться задом к Будде
Конечно, нельзя. Это как в мечети сфотографироваться с бутылкой алкоголя в руках или в православной церкви в коротеньких шортах и без косынки.
Но это же..Синицина и Кац. Что с них взять? Синицина вон прямо говорила, она с трудом книгу до конца дочитать может.
+16
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Vasily Ivanov
Крестики то не забыли снять ,прежде чем поклоняться другой религии?
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Глокая Куздра
Ответ Lennuci
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Anna Morgan
Ответ Oleandra
Это они на деньги от сборной разъезжают? а клеймить мы будем только Дэвисов..
знаете за что девисов клеймят? за то, что откровенным блатом затащили на ои. Не лезли бы они в сборную России, сейчас бы никого не интересовало, куда они свои задницы хотят пристроить
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Oleandra
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Gemma157
Пост Бойкова-стайл..
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Ostinato
Мне казалось, что нельзя фотографироваться задом к Будде
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Lennuci
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