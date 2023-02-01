Синицина о поездке в Таиланд: «Мы находимся на горе Накакед, которую считают местом силы. Статуя Будды в 45 м действительно поражает»

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о путешествии в Таиланд.

«Мы находимся на горе Накакед, которую тайцы считают местом силы. Если верить легенде, то именно сюда приходил Будда медитировать и во время молений источал свет.

Легенды всегда звучат так красиво и таинственно! Не знаю насчет особенной энергии, но статуя Будды в 45 метров действительно поражает!

Невозможно представить, какими силами люди такое воздвигают», – написала Синицина в телеграм-канале.