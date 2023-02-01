Синицина о поездке в Таиланд: «Мы находимся на горе Накакед, которую считают местом силы. Статуя Будды в 45 м действительно поражает»
Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о путешествии в Таиланд.
«Мы находимся на горе Накакед, которую тайцы считают местом силы. Если верить легенде, то именно сюда приходил Будда медитировать и во время молений источал свет.
Легенды всегда звучат так красиво и таинственно! Не знаю насчет особенной энергии, но статуя Будды в 45 метров действительно поражает!
Невозможно представить, какими силами люди такое воздвигают», – написала Синицина в телеграм-канале.
Как и Мальдивы, где смотреть и делать нечего. Bсего лишь пара куч песка в океанe, а раздуто, как будто там рай земной.
Но это же..Синицина и Кац. Что с них взять? Синицина вон прямо говорила, она с трудом книгу до конца дочитать может.