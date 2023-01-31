Дмитрий Алиев: «В начале осени прыгал четверной лутц и неудачно поставил ногу в момент отталкивания. С тех пор стопа беспокоит»

Чемпион Европы по фигурному катанию рассказал о проблемах со стопой, которые испытывает в этом сезоне.

– Перед вашим первым этапом Гран-при России в Казани вы рассказывали, что из-за травмы ноги до последнего не были уверены, что выйдете на лед. Сейчас проблема снята?

– Хорошо помню тот этап. До начала произвольной программы оставалось минут пять, а я все еще не мог принять никакого решения. Тренер мне тогда сказал: если выходим, то уже боремся до конца. В общем, я решил выйти – и будь что будет. Внезапно получился лучший прокат в сезоне.

– А с ногой-то что произошло?

– В самом начале осени, еще до контрольных прокатов, я тренировался на этой самой арене в Академии фигурного катания. Прыгал четверной лутц и неудачно поставил ногу в момент отталкивания. С тех пор стопа и беспокоит. Точно такая же травма произошла у меня в 2018-м – и тоже на лутце. То есть это уже хронический случай.

Но должен сказать, что сейчас у нас в этом плане все под контролем. Сразу после чемпионата Санкт-Петербурга врачи, которые мной занимаются, пригласили прийти, так сказать, на техническое обслуживание и залатать раны.

– Почему было не заняться лечением раньше? Могли ведь, наверное, и пропустить первые старты.

– Если бы проблема с ногой возникла у меня в предыдущем сезоне, я, возможно, так бы и поступил, хотя бы для того, чтобы лучше подойти к главному старту. В этом году чемпионат России, безусловно, тоже очень важен, но на нем не было той сверхзадачи, которая стояла год назад. А именно – отобраться на Олимпийские игры. Поэтому я и принял решение не пропускать турниры. Сейчас у меня хватает мотивации и сил преодолевать физический дискомфорт, – сказал Алиев.