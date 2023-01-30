Анастасия Губанова: «На чемпионате Европы были нереальные эмоции! Не сразу поняла, что победила, но была счастлива прежде всего победе над собой»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась впечатленями от победы на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.

«На чемпионате Европы были нереальные эмоции! Я не сразу поняла, что победила, но была счастлива прежде всего победе над собой.

Успех мы отметили банкетом», – сказала Губанова. 

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9 комментариев

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unknownman
"Я не сразу поняла, что победила" - ну зачем же лукавить? Там достаточно было просто не упасть.
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I. Bryzgalov
Молодец!
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Ирина С
Ответ Фадейка
Та ну вас, не занудничайте и не повторяйтесь уже
Да это не я занудничаю, это уже жизнь показала: какими бы талантливыми квадистками не были девочки, в девушках прыгать они перестают и сходят с дистанции. Да, у Насти нет четверных, нет 3А, но в 20 она выступает, и неплохо выступает. И вообще, здесь её праздник, а не Адели.
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Фадейка
Ответ Ирина С
Вот именно - малышка. Если сиганёт в двадцать Настиных лет, будет круто.
Та ну вас, не занудничайте и не повторяйтесь уже
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Ирина С
Ответ Фадейка
А Петросян 4F сегодня сиганула) Малышка
Вот именно - малышка. Если сиганёт в двадцать Настиных лет, будет круто.
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missis-Zima
Ответ Фадейка
А Петросян 4F сегодня сиганула) Малышка
Круто и прикольно.Но мне намного интереснее смотреть на красивую Настю.
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Pennywise
Ответ Фадейка
А Петросян 4F сегодня сиганула) Малышка
Она его еще год назад прыгала.
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Lennuci
Грустно, что победа над собой заключалась в "лишь бы не упасть". Я так и сказала, когда Настя поехала ПП, только не упади. Но, честно скажу, болела скорее против Луны после ее словесного п.носа, чем за Настю.
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Фадейка
А Петросян 4F сегодня сиганула) Малышка
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