Анастасия Губанова: «На чемпионате Европы были нереальные эмоции! Не сразу поняла, что победила, но была счастлива прежде всего победе над собой»

Грузинская фигуристка поделилась впечатленями от победы на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.

«На чемпионате Европы были нереальные эмоции! Я не сразу поняла, что победила, но была счастлива прежде всего победе над собой.

Успех мы отметили банкетом», – сказала Губанова.

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