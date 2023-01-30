Анастасия Губанова: «На чемпионате Европы были нереальные эмоции! Не сразу поняла, что победила, но была счастлива прежде всего победе над собой»
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась впечатленями от победы на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.
«На чемпионате Европы были нереальные эмоции! Я не сразу поняла, что победила, но была счастлива прежде всего победе над собой.
Успех мы отметили банкетом», – сказала Губанова.
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