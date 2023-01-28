Кагановская о ритм-танце на чемпионате Санкт-Петербурга: «Баллами довольны, прокатом – не очень»

и прокомментировали выступление в ритм-танце на чемпионате Санкт-Петербурга.

Дуэт выступал вне конкурса и получил за прокат 80,19 балла.

Ангелопол: Впечатления от проката? Рабочий.

Кагановская: Баллами довольны, прокатом – не очень. Всегда есть, куда улучшаться.

Из-за пропущенного чемпионата России у нас был немного сбит соревновательный план, чтобы оставаться в форме к главному старту – финалу Гран-при, чтобы быть готовыми к нему, иначе будет очень большой перерыв между стартами.

Очень понравилась поддержка трибун. То, что осталось так много зрителей – очень приятно. Это очень помогает.

Что бросили болельщики на лед? Ну как болельщики, это мой брат. Он с этой подушкой ходил-ходил, не мог отдать, я решила, что лучше на лед пусть кидает, мне ее некуда деть. Подушка с персонажем из аниме, которое я люблю и он любит. С намеком, что выспаться? Наверное, ха-ха.

Чемпионат Европы? Целиком лично я не смотрела, только топ танцевальных пар – чтобы что-то для себя взять, посмотреть, как катаются взрослые мастера своего дела. Из танцевальных пар первая тройка очень нравится.

Ангелопол: Уступает ли литовская пара финнам? Будет правильнее, если это решат судьи.