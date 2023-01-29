Самойлов о 17-м месте на ЧЕ: «Расстроился не из-за проката, а из-за того, что перед выходом на лед заболела спина. Было очень тяжело вкрутить даже элементарные тройные»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание Владимир Самойлов сборная Польши Спорт-Экспресс Фигурное катание

Фигурист Владимир Самойлов, представляющий сборную Польши, оценил свое выступление на чемпионате Европы.

Самойлов занял 17-е место.

«Настроение смешанное, на самом деле. Мне очень многие писали со словами поддержки. Я расстроился даже не из-за проката, а потому что у меня собственно прямо перед выходом на лед заболела снова спина, защемило.

И я вообще не понимал, как мне доезжать программу. Потому что на шестиминутке начал вкручивать даже элементарные тройные прыжки, и мне было очень тяжело вкрутить. На отталкивании схватывало спину, и чем быстрее вращение, тем было сложнее.

То есть на двойном один уровень боли, на тройном еще сильнее , четверной невозможно было вкрутить из-за боли. Я по сути больше переживал из-за спины, хотел показать, что я могу, а в итоге весь прокат боролся с болью и думал, как бы доехать.

Поэтому проехал вообще максимально легкий контент, спина подвела немного. Психология отчасти сказалась. Может, из-за нервов в том числе спина и заболела.

Работаем дальше, как говорится. Теперь буду готовиться к чемпионату мира, как показала Европа и короткая программа, я могу бороться за топ-места. Хотя понятно, что на мире конкуренция выше.

Тренер Ангелина Туренко меня поддержала, польская федерация тоже, в этом смысле все нормально, отношение хорошее, спасибо им за это. Надеюсь, на следующих турнирах не подкачаю», – сказал Самойлов. 

А наши есть? За кого болеть на чемпионате Европы по фигурному катанию

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4 комментария

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lammi
Я смотреть на это не могу, он что решил превратить себя в инвалида? Ради чего? Вове бы подумать о здоровье и о своем будущем.
+2
0
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Спорт_в_массы
зачем работать дальше, если у тебя на двойных спину скручивает на соревнованиях. это же не первый год уже. ради чего тратить время - и своё, и тренеров. мог бы найти себя в чём-то другом, раз здоровье не позволяет.
+3
0
+3
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olvl
Было понятно, что это всё не просто так. Владимиру здоровья.
+2
0
+2
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Charliz
Он там ногу подволакивал в конце..
+4
0
+4
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