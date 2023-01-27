Марко Фаббри: «Удивлен, что нам удалось справиться с давлением. Но, наверное, мы ждали немного более высоких оценок»
Итальянский фигурист Марко Фаббри, выступающий в дуэте с Шарлен Гиньяр, прокомментировал выступление в ритм-танце на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.
Гиньяр и Фаббри заняли первое место, набрав 85,53 балла.
«Если честно, я удивлен, что нам удалось справиться с давлением. Мы понимали, что едем сюда фаворитами, что мы один из двух дуэтов, претендующих здесь на золото. И в нашей практике на чемпионатах Европы с нами такое впервые, это сложно. Но с первой тренировки здесь все сразу пошло хорошо. Мы довольны своим прокатом – но всегда есть, над чем поработать, конечно.
Наверное, мы ждали немного более высоких оценок. Но мы понимаем, что на каждом турнире оценивают по-разному, и 82 балла на разных турнирах означают разное, иногда это комфортный отрыв, иногда это почти одинаковые баллы с другими парами.
Мы постараемся начать завтра с нуля, запас по баллам совсем небольшой. Завтра будет новый день, новая мотивация, новая задача», – приводит слова Фаббри корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
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