Марко Фаббри: «Удивлен, что нам удалось справиться с давлением. Но, наверное, мы ждали немного более высоких оценок»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Италии Марко Фаббри Шарлен Гиньяр Фигурное катание

Итальянский фигурист Марко Фаббри, выступающий в дуэте с Шарлен Гиньяр, прокомментировал выступление в ритм-танце на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.

Гиньяр и Фаббри заняли первое место, набрав 85,53 балла.

«Если честно, я удивлен, что нам удалось справиться с давлением. Мы понимали, что едем сюда фаворитами, что мы один из двух дуэтов, претендующих здесь на золото. И в нашей практике на чемпионатах Европы с нами такое впервые, это сложно. Но с первой тренировки здесь все сразу пошло хорошо. Мы довольны своим прокатом – но всегда есть, над чем поработать, конечно.

Наверное, мы ждали немного более высоких оценок. Но мы понимаем, что на каждом турнире оценивают по-разному, и 82 балла на разных турнирах означают разное, иногда это комфортный отрыв, иногда это почти одинаковые баллы с другими парами.

Мы постараемся начать завтра с нуля, запас по баллам совсем небольшой. Завтра будет новый день, новая мотивация, новая задача», – приводит слова Фаббри корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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13 комментариев

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22somebody22
Ответ Dmona1
За золото ЧМ в танцах впряглись бы.
Смысл?Они уже чемпионы мира.Их заклятых соперников Пападакис/Сизерона там всё равно бы не было,а без них им некому ничего больше доказывать.Они бы может и поехали на прошлый ЧМ,сразу после Олимпиады,брать реванш у французов,но не ради нынешнего ещё на сезон оставаться и пахать.
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Dmona1
Ответ 22somebody22
Синицина/Кацалапов выиграли всё,что могли,оставаться ради призрачной перспективы выиграть золото ещё через 4 года,они бы вряд-ли стали,у Никиты ещё и травм полно.Степанову скрючило в этом году,в очередной раз,лечение спины в любом случае,было бы долгим,и форсировать подготовку после тяжёлого олимпийского сезона,она точно не стала бы.Да и не ставили им с Букиным в последние сезоны такие высокие баллы,чтобы итальянцев обходить.
За золото ЧМ в танцах впряглись бы.
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Марина 12
Ответ Екатерина Субботина
На прошлом ЧЕ Степанова с Букиным они итальянцев обошли с преимуществом
Но, к сожалению, проиграли им на Олимпиаде.
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Екатерина Субботина
Ответ 22somebody22
Синицина/Кацалапов выиграли всё,что могли,оставаться ради призрачной перспективы выиграть золото ещё через 4 года,они бы вряд-ли стали,у Никиты ещё и травм полно.Степанову скрючило в этом году,в очередной раз,лечение спины в любом случае,было бы долгим,и форсировать подготовку после тяжёлого олимпийского сезона,она точно не стала бы.Да и не ставили им с Букиным в последние сезоны такие высокие баллы,чтобы итальянцев обходить.
На прошлом ЧЕ Степанова с Букиным они итальянцев обошли с преимуществом
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Pion19
Победы! Над жуткими итальянцами
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22somebody22
Ответ Dmona1
Да кто вам сказал, что наши бы пропустили. Итальянцы уже нюх потеряли . Это ж надо же какая халтура и халява у иностранцев в этом сезоне. Мрак просто...
Синицина/Кацалапов выиграли всё,что могли,оставаться ради призрачной перспективы выиграть золото ещё через 4 года,они бы вряд-ли стали,у Никиты ещё и травм полно.Степанову скрючило в этом году,в очередной раз,лечение спины в любом случае,было бы долгим,и форсировать подготовку после тяжёлого олимпийского сезона,она точно не стала бы.Да и не ставили им с Букиным в последние сезоны такие высокие баллы,чтобы итальянцев обходить.
+2
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+2
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Dmona1
Ответ 22somebody22
Так они в этом сезоне процентов на 90 и без СВО были бы фаворитами ЧЕ. Синицина/Кацалапов в любом случае пропустили бы этот сезон,как и Степанова/Букин.
Да кто вам сказал, что наши бы пропустили. Итальянцы уже нюх потеряли . Это ж надо же какая халтура и халява у иностранцев в этом сезоне. Мрак просто...
+2
-3
-1
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King_bez_ice
На самом деле они сказали, что ждали более высокой оценке за поддержку, а не за прокат
Но у нас умеют сделать так, чтобы выставить спортсменов в негативном ключе
+7
-1
+6
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fklover
Ответ Elenstvo
Они что - хотели мировой и превзойти Пападакисов? Как возросли аппетиты на фоне отсутствия лидеров
Думаю, здесь больше речь про отрыв от второго места. Мне кажется, что разница и правда должна была быть побольше. За счет более высоких оценок первых или более низких вторых - это уже другой вопрос.
+13
-1
+12
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Elenstvo
Ответ Anneta28
Нет, просто они посмотрели Чемпионат России.))
о да))))
+4
-1
+3
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Anneta28
Ответ Elenstvo
Они что - хотели мировой и превзойти Пападакисов? Как возросли аппетиты на фоне отсутствия лидеров
Нет, просто они посмотрели Чемпионат России.))
+39
-4
+35
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22somebody22
Ответ Elenstvo
Они что - хотели мировой и превзойти Пападакисов? Как возросли аппетиты на фоне отсутствия лидеров
Так они в этом сезоне процентов на 90 и без СВО были бы фаворитами ЧЕ.
Синицина/Кацалапов в любом случае пропустили бы этот сезон,как и Степанова/Букин.
+13
-3
+10
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Elenstvo
Они что - хотели мировой и превзойти Пападакисов? Как возросли аппетиты на фоне отсутствия лидеров
+30
-8
+22
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