Чемпионат Европы-2023. Фир и Гибсон, Гиньяр и Фабри, Казакова и Ревия, Демужо и Ле Мерсье, Лопарева и Бриссо выступят с ритм-танцем
27 января на чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Вторая разминка
6. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
7. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
Третья разминка
9. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
11. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
12. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
13. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
Четвертая разминка
14. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
15. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)
16. Луасиа Демужо – Тео ле Мерсье (Франция)
17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
18. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
Пятая разминка
19. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
20. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
21. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
22. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
23. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо
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