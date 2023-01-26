Чемпионат Европы-2023. Фир и Гибсон, Гиньяр и Фабри, Казакова и Ревия, Демужо и Ле Мерсье, Лопарева и Бриссо выступят с ритм-танцем

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27 января на чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Вторая разминка

6. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

7. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

Третья разминка

9. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

11. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

12. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

13. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

Четвертая разминка

14. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

15. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)

16. Луасиа Демужо – Тео ле Мерсье (Франция)

17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

18. Мария КазаковаГеоргий Ревия (Грузия)

Пятая разминка

19. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

20. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

21. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

22. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

23. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

2 комментария

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Katerina Sunny
Маше и Георгию чисто откатать РТ и попасть в последнюю разминку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роза Чернова
Хочется пожелать Шарлен и Марко победы!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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