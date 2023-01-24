Софья Муравьева выступит с показательным номером на третьем этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Муравьева Кубок московского спорта Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева выступит с показательным номером на третьем этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию, сообщили организаторы турнира.

Третий этап Кубка Московского спорта – командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет – пройдет 28 января на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.

Более 80 фигуристов из 10 школ фигурного катания будут бороться за выход в финал турнира и главный приз – возможность попасть в первую детскую сборную команду Москвы.

«Фигурное катание – такой вид спорта, в котором необходимо быть готовым соревноваться на топ-уровне с самых юных лет. Еще год назад я выступала на юношеском первенстве, а сейчас мне необходимо быть готовой состязаться с лучшими в рамках взрослого чемпионата.

Кубок Московского спорта и подобные соревнования как нельзя лучше подходят для того, чтобы воспитать в молодых спортсменах дух победителя и взрастить спортивные амбиции, обеспечив им плавный переход на следующий этап карьеры», – сказала Муравьева.

«Безусловно, мы ставим перед собой только самые амбициозные задачи и стремимся занимать только самые высокие места. Первый тур показал, что даже в соревнованиях совсем юных спортсменов борьба проходит отнюдь недетская.

Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим подопечным подойти к соревнованиям в наилучшей форме – все они хотят победить, и мы надеемся, что этот Кубок станет отличным фундаментом для их дальнейшей успешной карьеры», – заявил тренер Евгений Плющенко.

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29 комментариев

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Jessi
Ответ ретроградный меркурий
Пафос и самодовольство Плющенко - это реально заразный вирус, который передаётся его спортсменам. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова просто пожелала удачи будущим чемпионам. Не выигравшая вообще ничего Софья Муравьева сделала акцент про свой топ-уровень, на котором соревнуется. Похоже, их там Яна перед каждым выходом к микрофону муштрует.
А что она неправа ? Соревнуется на топ-уровне , или вы Акатьеву с Валиевой не считаете фигуристками высокого класса ?
А уж про Щербакову вообще лучше не говорите, каждый день с ней вылезают порочащие видео , глаза на лоб лезут от гулянок Анечки.
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Алё? Алёна
"Кубок организован Департаментом спорта города Москвы. В Кубке Московского спорта примут участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников лучших спортивных учреждений России: «Хрустальный» Этери Тутберидзе, спортивной школы «Янтарь», академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и школы ЦСКА. Помимо этого, состязаться за звание лучшей молодой команды будут представители 80 коммерческих организаций, занимающихся развитием фигурного катания в нашей стране. Соревнования пройдут среди команд I и II юношеского разряда, а также I и II спортивного разряда в мужском и женском одиночном катании по произвольной программе..."
https://figure-battle.moscow.sport/
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Алё? Алёна
Ответ Леди Брэкнелл
Где все-таки будет проходить? Место поменяли же.
Сегодня видела афишы на улице.
Малая арена цска, пишут вход свободный
https://figure-battle.moscow.sport/
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ретроградный меркурий
Пафос и самодовольство Плющенко - это реально заразный вирус, который передаётся его спортсменам. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова просто пожелала удачи будущим чемпионам. Не выигравшая вообще ничего Софья Муравьева сделала акцент про свой топ-уровень, на котором соревнуется. Похоже, их там Яна перед каждым выходом к микрофону муштрует.
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Биатлонная зима
Софья молодец справляется с программой
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Cler
Ответ Kareglazaya
Интересно, его сын будет участвовать? А то мама уже чуть ли ни в олимпийские чемпионы пацана записала, а он кроме как на мероприятиях Академии нигде и не участвует. Ну или не побеждает, а потому это не афишируется.
Так это не сын- это «пиар проект»…и ведет себя соответственно…
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Loliloo
Сонечка - пример для юных спортсменов, ее прыжки и скольжение как по учебнику!
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Дружба11
Ответ Anatiana
Никогда Лиза не была особо гибкой. Про травмы спины не помню. Она пропускала сезон с переломом ноги.
была гибкой еще какой с тренером первым своим когда катала еще и Мишиным.
Светлана Веретенникова конечно мега одаренная,жаль,что все так сложилось.думаю Лиза была бы давно ОЧ с ней.
вот надо было бы мне растить чемпионов -я бы ее покупал за любые деньги, плюс Железнякова Алексея в хореографы подчеркиваю.не понимаю почему Глейха педалируют,когда у них самородок Железняков.....на виду лежит и сверкает.да он своеобразен по характеру, но мегаталантлив-брать его надо для любого спортсмена-сделает конфетку.
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Леди Брэкнелл
Ответ Адриана
В прошлом году он соревновался, соревнования я не нашла, чтобы посмотреть, но фотографии были, где он с медалью.
Так сейчас другой год )) Они рассказывали, что у Саши проблемы с коленями были летом. Есть или нет сейчас не знаю, но он не соревнуется. Он и так слабенький, а тут ещё колени, перерыв в тренировках. Так что ждите ещё.
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Anatiana
Ответ Дружба11
ну тут Вы лучше можете знать, насколько я понял у Лизы была травма спины.может найдут золотую середину и для Муры и уж знатно себя проявила девочка. мне
Никогда Лиза не была особо гибкой. Про травмы спины не помню. Она пропускала сезон с переломом ноги.
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Дружба11
Ответ Anatiana
Не только пубертат её может накрыть. Очень активно работает корпусом - большая нагрузка на позвоночник. Тутберидзевские тоже работают корпусом, но те, уже понятно, что вырабатывают ресурс до взросления. Лизавета, вон, долго в обойме, потому что на спину нагрузка не запредельная. Особо не гнётся, нашла свой стиль и без этого. Дорабатывает изящными движениями рук, выбирает удачно маскирующие этот пробел программы.
ну тут Вы лучше можете знать, насколько я понял у Лизы была травма спины.может найдут золотую середину и для Муры и уж знатно себя проявила девочка.
мне
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Anatiana
Ответ Дружба11
Хочу повторить,на Соню смотрю теперь другими глазами, уважаю когда девочка проявила такой командный дух и боролась.Интересно,что Соня выдает на гора именно на командных соревах-это говорит о ней как о мега ответственном человеке.как бы это сказать-когда выходит одна-захлестывает волнение, но какой там дух заложен,когда выходит за команду и такое выдает. очень интересно складывается картина. получается задача только -справится с волнением и давящим авторитетом Хрустального и наплевать кто как оценит и катать.и квад как и Лизе доработать. только бы не пубертат, но даже при ее духе таком заложенном в ней-думаю она и с ним легко не то то справится,а рассправится, не думаю что у нее будут проблемы с этим.
Не только пубертат её может накрыть. Очень активно работает корпусом - большая нагрузка на позвоночник. Тутберидзевские тоже работают корпусом, но те, уже понятно, что вырабатывают ресурс до взросления. Лизавета, вон, долго в обойме, потому что на спину нагрузка не запредельная. Особо не гнётся, нашла свой стиль и без этого. Дорабатывает изящными движениями рук, выбирает удачно маскирующие этот пробел программы.
+6
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Адриана
Ответ Леди Брэкнелл
Он не соревнуется.
В прошлом году он соревновался, соревнования я не нашла, чтобы посмотреть, но фотографии были, где он с медалью.
0
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Дружба11
Хочу повторить,на Соню смотрю теперь другими глазами, уважаю когда девочка проявила такой командный дух и боролась.Интересно,что Соня выдает на гора именно на командных соревах-это говорит о ней как о мега ответственном человеке.как бы это сказать-когда выходит одна-захлестывает волнение, но какой там дух заложен,когда выходит за команду и такое выдает.
очень интересно складывается картина.
получается задача только -справится с волнением и давящим авторитетом Хрустального и наплевать кто как оценит и катать.и квад как и Лизе доработать.
только бы не пубертат, но даже при ее духе таком заложенном в ней-думаю она и с ним легко не то то справится,а рассправится, не думаю что у нее будут проблемы с этим.
+17
-3
+14
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Jessi
Ответ nina1212
Может Софье поставят уже показательный номер. У великого тренера никак не доходят руки до своей единственной фигуристки
Может перестанете писать гадости все время? Не хочется в теме Софьи разводить дебаты, но у вашей тренерши тоже единственная фигуристка по взрослым
+13
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k4rmazin2007
Ответ nina1212
Может Софье поставят уже показательный номер. У великого тренера никак не доходят руки до своей единственной фигуристки
А что же великий Глейх не поставил показательные номера Петросян и Акатьевой к ЧР?
+19
-7
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Jessi
Отличная новость , хочется полюбоваться Сонечкой !
+15
-3
+12
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Ольга Богданова
Отличный опыт для Сони и радость для маленьких фигуристов!
+16
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Леди Брэкнелл
Где все-таки будет проходить? Место поменяли же.
+2
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Леди Брэкнелл
Ответ nina1212
Может Софье поставят уже показательный номер. У великого тренера никак не доходят руки до своей единственной фигуристки
Партию Белого лебедя ей поставили. Показательный тоже будет.
+17
-1
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Леди Брэкнелл
Ответ Адриана
Если с 6-12 лет, то наверное увидим Александра Плющенко. Никогда не видела его в соревнованиях, будет интересно посмотреть.
Он не соревнуется.
+1
-1
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Kareglazaya
Интересно, его сын будет участвовать? А то мама уже чуть ли ни в олимпийские чемпионы пацана записала, а он кроме как на мероприятиях Академии нигде и не участвует. Ну или не побеждает, а потому это не афишируется.
+7
-9
-2
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flyhigh
Ответ Адриана
Если с 6-12 лет, то наверное увидим Александра Плющенко. Никогда не видела его в соревнованиях, будет интересно посмотреть.
Вот это Вы размечтались🤣🤣🤣 ГГ сразу на Олимпиаду отобран, зачем ему местечковые соревнования
+9
-6
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Lala M
Ответ Алё? Алёна
И Надю Пескову)))
Надя Пскова выступает в Подмосковье, и активно учавствует в соревнованиях.
+3
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Адриана
Ответ Алё? Алёна
И Надю Пескову)))
Точно
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