Софья Муравьева выступит с показательным номером на третьем этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию
Фигуристка Софья Муравьева выступит с показательным номером на третьем этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию, сообщили организаторы турнира.
Третий этап Кубка Московского спорта – командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет – пройдет 28 января на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.
Более 80 фигуристов из 10 школ фигурного катания будут бороться за выход в финал турнира и главный приз – возможность попасть в первую детскую сборную команду Москвы.
«Фигурное катание – такой вид спорта, в котором необходимо быть готовым соревноваться на топ-уровне с самых юных лет. Еще год назад я выступала на юношеском первенстве, а сейчас мне необходимо быть готовой состязаться с лучшими в рамках взрослого чемпионата.
Кубок Московского спорта и подобные соревнования как нельзя лучше подходят для того, чтобы воспитать в молодых спортсменах дух победителя и взрастить спортивные амбиции, обеспечив им плавный переход на следующий этап карьеры», – сказала Муравьева.
«Безусловно, мы ставим перед собой только самые амбициозные задачи и стремимся занимать только самые высокие места. Первый тур показал, что даже в соревнованиях совсем юных спортсменов борьба проходит отнюдь недетская.
Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим подопечным подойти к соревнованиям в наилучшей форме – все они хотят победить, и мы надеемся, что этот Кубок станет отличным фундаментом для их дальнейшей успешной карьеры», – заявил тренер Евгений Плющенко.
А уж про Щербакову вообще лучше не говорите, каждый день с ней вылезают порочащие видео , глаза на лоб лезут от гулянок Анечки.
https://figure-battle.moscow.sport/
Малая арена цска, пишут вход свободный
https://figure-battle.moscow.sport/
Светлана Веретенникова конечно мега одаренная,жаль,что все так сложилось.думаю Лиза была бы давно ОЧ с ней.
вот надо было бы мне растить чемпионов -я бы ее покупал за любые деньги, плюс Железнякова Алексея в хореографы подчеркиваю.не понимаю почему Глейха педалируют,когда у них самородок Железняков.....на виду лежит и сверкает.да он своеобразен по характеру, но мегаталантлив-брать его надо для любого спортсмена-сделает конфетку.
мне
очень интересно складывается картина.
получается задача только -справится с волнением и давящим авторитетом Хрустального и наплевать кто как оценит и катать.и квад как и Лизе доработать.
только бы не пубертат, но даже при ее духе таком заложенном в ней-думаю она и с ним легко не то то справится,а рассправится, не думаю что у нее будут проблемы с этим.