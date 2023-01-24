Фигуристка Софья Муравьева выступит с показательным номером на третьем этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию, сообщили организаторы турнира.

Третий этап Кубка Московского спорта – командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет – пройдет 28 января на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.

Более 80 фигуристов из 10 школ фигурного катания будут бороться за выход в финал турнира и главный приз – возможность попасть в первую детскую сборную команду Москвы.

«Фигурное катание – такой вид спорта, в котором необходимо быть готовым соревноваться на топ-уровне с самых юных лет. Еще год назад я выступала на юношеском первенстве, а сейчас мне необходимо быть готовой состязаться с лучшими в рамках взрослого чемпионата.

Кубок Московского спорта и подобные соревнования как нельзя лучше подходят для того, чтобы воспитать в молодых спортсменах дух победителя и взрастить спортивные амбиции, обеспечив им плавный переход на следующий этап карьеры», – сказала Муравьева.

«Безусловно, мы ставим перед собой только самые амбициозные задачи и стремимся занимать только самые высокие места. Первый тур показал, что даже в соревнованиях совсем юных спортсменов борьба проходит отнюдь недетская.

Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим подопечным подойти к соревнованиям в наилучшей форме – все они хотят победить, и мы надеемся, что этот Кубок станет отличным фундаментом для их дальнейшей успешной карьеры», – заявил тренер .