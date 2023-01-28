Сальников о словах Баха про допуск россиян: «С одной стороны, это говорит о здравом смысле, а с другой – мы не понимаем, какие будут условия в дальнейшем»

Глава Всероссийской федерации плавания ( ) прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Мы ожидали подобного выступления. Это логично следовало из предыдущих заявлений, что нечто подобное будет высказано.

Конечно, это требует анализа, потому что рекомендации, как правило, сопровождаются четкими формулировками, которых не было. С одной стороны, это говорит о каком-то здравом смысле, а с другой стороны мы не понимаем, какие будут условия в дальнейшем.

Все, что осталось недосказанным, рождает различные фантазии. Нужно дождаться разъяснений, а потом делать выводы.

Верю, что Россия сможет принять участие в Олимпиаде-2024? Верю в хорошее, но нужно готовиться к любым вариантам», – сказал Сальников.

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