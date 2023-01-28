Винер о словах Баха: «Можно только приветствовать такое высказывание. Но до официального принятия решений еще большая пропасть»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Можно только приветствовать такое высказывание. Но до официального принятия таких решений есть еще большая пропасть. Например, недавно было объявлено, что на Европейские игры-2023 в Польше российские спортсмены не допускаются.

Федерации находятся в подчинении у МОК, значит, должно быть решено, что наши спортсмены должны допускаться до всех соревнований. И это все не должно затягиваться, потому что начинаются отборочные соревнования на чемпионаты мира, а уже там идет отбор на Олимпийские игры.

Все это будет в 2023 году, поэтому когда начнутся отборы, в них должны участвовать Россия и Беларусь.

Но пока все это разговоры, которые не имеют под собой законного основания, это все пожелания. Все это нужно узаконить как можно быстрее.

Думаю, конец февраля – начало марта – крайний срок, когда должны выйти все законные и подзаконные акты, которые дадут возможность России выступать на всех соревнованиях», – сказала Винер.

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