Винер о словах Баха: «Можно только приветствовать такое высказывание. Но до официального принятия решений еще большая пропасть»

Теги МОК Ирина Винер Томас Бах ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Можно только приветствовать такое высказывание. Но до официального принятия таких решений есть еще большая пропасть. Например, недавно было объявлено, что на Европейские игры-2023 в Польше российские спортсмены не допускаются.

Федерации находятся в подчинении у МОК, значит, должно быть решено, что наши спортсмены должны допускаться до всех соревнований. И это все не должно затягиваться, потому что начинаются отборочные соревнования на чемпионаты мира, а уже там идет отбор на Олимпийские игры.

Все это будет в 2023 году, поэтому когда начнутся отборы, в них должны участвовать Россия и Беларусь.

Но пока все это разговоры, которые не имеют под собой законного основания, это все пожелания. Все это нужно узаконить как можно быстрее.

Думаю, конец февраля – начало марта – крайний срок, когда должны выйти все законные и подзаконные акты, которые дадут возможность России выступать на всех соревнованиях», – сказала Винер.

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