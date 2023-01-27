Фигуристка Александра Трусова рассказала, как прошел ее мастер-класс в Красноярске, и ответила на вопрос, рассматривает ли возможность стать тренером.

«На мастер-классе не было программы, все импровизация. Перед первым мастер-классом в Рязани я думала, какие задания, что там стоит сделать, но там были мои первые тренеры, и я начала стесняться.

Здесь я была готова и уже знала, что буду исходить из того, как готовы спортсмены, я была приятно удивлена – девочка Ярослава прыгает хорошо каскад «три-три», делает кантилеверы.

Конечно, я рассматриваю разные варианты (после завершения карьеры), в том числе тренерскую карьеру, очень люблю тренировать, я тренировалась и с любителями, и с теми, кто хочет чего-то достичь, приятно, когда подсказки помогают.

Нормальная тренировка спортсмена длится от часа до полутора, поэтому есть еще задания, мастер-класс был рассчитан на полчаса, но я его задержала, мне сказали, что так можно – дети хотели освоить кантилевер, мы сняли несколько видео.

Со здоровьем нормально, после снятия с чемпионата России я уже выступала в шоу, восстановилась, тренируюсь, катаюсь. Все травмы периодически беспокоят, но так все нормально. В следующем сезоне посмотрите», – отметила фигуристка, отвечая на вопрос о планах на следующий сезон.

Почему не видели моих прыжков? Мастер-класс не подразумевает мои прыжки, тут я рассказываю и показываю ошибки, вопросы про четверные прыжки ребята не задавали, все нацелены были на то, чтобы получить подсказки», – сказала Трусова.