Трусова о тренерской карьере: «Рассматриваю разные варианты. Очень люблю тренировать»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова ТАСС Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова рассказала, как прошел ее мастер-класс в Красноярске, и ответила на вопрос, рассматривает ли возможность стать тренером. 

«На мастер-классе не было программы, все импровизация. Перед первым мастер-классом в Рязани я думала, какие задания, что там стоит сделать, но там были мои первые тренеры, и я начала стесняться.

Здесь я была готова и уже знала, что буду исходить из того, как готовы спортсмены, я была приятно удивлена – девочка Ярослава прыгает хорошо каскад «три-три», делает кантилеверы.

Конечно, я рассматриваю разные варианты (после завершения карьеры), в том числе тренерскую карьеру, очень люблю тренировать, я тренировалась и с любителями, и с теми, кто хочет чего-то достичь, приятно, когда подсказки помогают.

Нормальная тренировка спортсмена длится от часа до полутора, поэтому есть еще задания, мастер-класс был рассчитан на полчаса, но я его задержала, мне сказали, что так можно – дети хотели освоить кантилевер, мы сняли несколько видео.

Со здоровьем нормально, после снятия с чемпионата России я уже выступала в шоу, восстановилась, тренируюсь, катаюсь. Все травмы периодически беспокоят, но так все нормально. В следующем сезоне посмотрите», – отметила фигуристка, отвечая на вопрос о планах на следующий сезон.

Почему не видели моих прыжков? Мастер-класс не подразумевает мои прыжки, тут я рассказываю и показываю ошибки, вопросы про четверные прыжки ребята не задавали, все нацелены были на то, чтобы получить подсказки», – сказала Трусова. 

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54 комментария

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Александр Шульгин
Ответ Oleandra
Эта писанина явно не Сашино творчество.. то, что первыми после болезни были указаны шоу, где она якобы восстанавливалась, говорит об известной всем личности, которая печатала эти строчки на клаве)
Вы как будто сомневались что она это не сама пишет.
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Джефф Лебовски
Ответ 22somebody22
Если Александра даже разницы не видит между мастер-классами и полноценными тренировками,о какой тренерской деятельности может идти речь?Да и не рано ли её про тренерство то спрашивать?На 1-м курсе физкультурного только учится. 18-летняя Трусова-тренер,у Тарасовой на полном серьёзе спрашивают про тренерские перспективы 16-летней Валиевой...Лишь только Жене Медведевой как всегда мозгов хватило и в свои 23,уже имея на руках корочку соответствующего универа и всевозможные титулы,скромно сказать,что не планирует пока никого тренировать,только мастер-классы.И Лиза Туктамышева,с её то базой Мишина,никогда не утверждает,что у неё тренировать получится. Как ни завершат карьеру,так сразу все "великими" тренерами и хореографами становятся.
И с нарисованным дипломом
Наш тренер будет, хохоча,
Рулить продажами мерча
Кто купит три - тому автограф
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Жанна Авдеева
Ответ Девушка Безимени
... собак
Собак люблю покупать
Марка- тренировать
+3
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22somebody22
Ответ pele_kan
Иди лучше тренируйся тренировать вон на… на собачках)
На собачках уже неинтересно,на Кондратюке тренируется)))
+6
0
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Девушка Безимени
... собак
+6
0
+6
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ВИван
Очень нравится смотреть, как Саша проводит мастер-классы, как она тепло общается с детьми, уверена, она будет отличным тренером, если захочет. Удачи ей в финале Гран-при!
+6
-8
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alb@tros
Ответ Оскар Муравьев
Скорее всего шура после пролета чемпионата по прыжкам ,Кубка первого и чемпионата России пролетит и мимо финала гран при)
А кто-то в этом сомневается!?
+5
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Natalia Solomakha
Саша и дети - это всегда хорошо, гармония редкая.
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Noname No
Ответ Сергей Южин
Надеюсь, она каждому своему воспитаннику даст по отдельной раздевалке и привьет любовь к мелким собакам.
Спросите у ТШТ почему они дали Саше отдельную раздевалку?
+4
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Noname No
Ответ АннаФ
В следующем сезоне? Получается в финале серии Саши тоже не будет?
В следующем сезоне посмотрите», – отметила фигуристка, отвечая на вопрос о планах на следующий сезон.

Читайте внимательно, люди
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Noname No
Ответ Whiskey cat
Кормление следующим сезоном...
В следующем сезоне посмотрите», – отметила фигуристка, отвечая на вопрос о планах на следующий сезон.

Боже! Вы каким местом читаете текст?!?
+3
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Natalia Solomakha
Ответ vanessa2021
Саша отвечала на вопросы журналистов на катке. Так что это точно «Сашино творчество», вы опять пальцем в небо попали со своими фантазиями)))
Ну, когда спешишь, теряя тапки, волосы назад, дежурно набросить, нет времени проверить инфу, и так сойдёт...
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Noname No
Ответ Ирина Иванова
<Все травмы периодически беспокоят, но так все нормально. В следующем сезоне посмотрите> Как это понимать про следующий сезон? А Финал Гран-при России по фигурному катанию в марте 2023?
Перечитайте этот отрывок, удивитесь предложению дальше
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Noname No
Ответ 22somebody22
Если Александра даже разницы не видит между мастер-классами и полноценными тренировками,о какой тренерской деятельности может идти речь?Да и не рано ли её про тренерство то спрашивать?На 1-м курсе физкультурного только учится. 18-летняя Трусова-тренер,у Тарасовой на полном серьёзе спрашивают про тренерские перспективы 16-летней Валиевой...Лишь только Жене Медведевой как всегда мозгов хватило и в свои 23,уже имея на руках корочку соответствующего универа и всевозможные титулы,скромно сказать,что не планирует пока никого тренировать,только мастер-классы.И Лиза Туктамышева,с её то базой Мишина,никогда не утверждает,что у неё тренировать получится. Как ни завершат карьеру,так сразу все "великими" тренерами и хореографами становятся.
Вы жопой читали текст?
+5
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vanessa2021
Ответ Сергей Южин
Стратегические собаки - это те, которые самостоятельные, а не те, которых нужно носить на руках.
Мы нашу чишку носим на руках или в сумке в общественных местах. Чихуа считаются одними из самых умных собак. Наша вообще русский язык понимает))) наши планы считывает мгновенно.
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Сергей Южин
Ответ vanessa2021
с отдельной раздевалкой Саши - абсолютно правильное решение , особенно в ОИ сезон. Камиле отдельная раздевалка тоже не помешала бы. Любовь к мелким собакам- что вы имеете против собачников? У нас собака- чихуа, умница, очень стратегическая собака. Понимает с полуслова, добрейшая, очень ласковая. .
Стратегические собаки - это те, которые самостоятельные, а не те, которых нужно носить на руках.
+7
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Шубная моль
Ответ 22somebody22
Если Александра даже разницы не видит между мастер-классами и полноценными тренировками,о какой тренерской деятельности может идти речь?Да и не рано ли её про тренерство то спрашивать?На 1-м курсе физкультурного только учится. 18-летняя Трусова-тренер,у Тарасовой на полном серьёзе спрашивают про тренерские перспективы 16-летней Валиевой...Лишь только Жене Медведевой как всегда мозгов хватило и в свои 23,уже имея на руках корочку соответствующего универа и всевозможные титулы,скромно сказать,что не планирует пока никого тренировать,только мастер-классы.И Лиза Туктамышева,с её то базой Мишина,никогда не утверждает,что у неё тренировать получится. Как ни завершат карьеру,так сразу все "великими" тренерами и хореографами становятся.
А сколько лет было самой Тарасовой, когда она стала тренером? Или вон Самодурова или Алешин вполне себе тренируют. К чему эти наезды на Сашу, которая довольно расплывчато говорит о планах на будущее.
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Сергей Южин
Ответ vanessa2021
с отдельной раздевалкой Саши - абсолютно правильное решение , особенно в ОИ сезон. Камиле отдельная раздевалка тоже не помешала бы. Любовь к мелким собакам- что вы имеете против собачников? У нас собака- чихуа, умница, очень стратегическая собака. Понимает с полуслова, добрейшая, очень ласковая. .
Щербаковой тоже не лишним было бы иметь в олимпийском сезоне отдельную раздевалку и отдельную комнату в олимпийской деревне, чтобы никто не смог что-нибудь сделать с коньками.
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As per
Ответ Товарищ Майор.
//очень люблю тренировать// Трусова в слове "истерить" сделала кучу ошибок
И кто-то плюсует твою жалкую попытку в юмор)
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Oleandra
Ответ vanessa2021
Саша отвечала на вопросы журналистов на катке. Так что это точно «Сашино творчество», вы опять пальцем в небо попали со своими фантазиями)))
значит она просто Яниными словами уже говорит..
+5
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vanessa2021
Ответ Oleandra
Эта писанина явно не Сашино творчество.. то, что первыми после болезни были указаны шоу, где она якобы восстанавливалась, говорит об известной всем личности, которая печатала эти строчки на клаве)
Саша отвечала на вопросы журналистов на катке. Так что это точно «Сашино творчество», вы опять пальцем в небо попали со своими фантазиями)))
+4
-4
0
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vanessa2021
Ответ Olga.t
Вот тоже обратила внимание на слова о следующем сезоне. И ни слова о финале Гран-при. Давай Александра, не отлынивай, тебя ждут на финале!
Сашу журналисты спросили про планы на следующий сезон. Она и ответила в духе «увидите». Она всегда так отвечает)))

Про ФГП не спрашивали.
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pele_kan
Иди лучше тренируйся тренировать вон на… на собачках)
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vanessa2021
Ответ Сергей Южин
Надеюсь, она каждому своему воспитаннику даст по отдельной раздевалке и привьет любовь к мелким собакам.
с отдельной раздевалкой Саши - абсолютно правильное решение , особенно в ОИ сезон. Камиле отдельная раздевалка тоже не помешала бы.

Любовь к мелким собакам- что вы имеете против собачников?

У нас собака- чихуа, умница, очень стратегическая собака. Понимает с полуслова, добрейшая, очень ласковая. .
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galik55
Ответ Svetlana Yablonskaya
Она уже очень много времени потеряла, к сожалению :(
Лиза тоже исчезала и надолго.
+3
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