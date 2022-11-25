Елизавета Лабутина: «Мне нравится Трусова – на таком важном старте, как Олимпиада, она смогла сделать пять четверных. Конечно, я тоже хотела бы поехать на Игры»

Фигуристка Елизавета Лабутина прокомментировала свою победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Перми.

«Это моя самая большая победа за всю карьеру, не рассчитывала на такое. Было неожиданно, да, сегодня самый счастливый день в моей жизни.

В Екатеринбурге, где я тренируюсь, мало льда, надо платить деньги за дополнительные тренировки. Пока у меня нет возможности переехать в большой город.

Сейчас я каталась, чтобы показать более чистый прокат, на тренировках я катаю программы с тройным акселем, но он пока не такой хороший – тренер говорит, что недостаточно вытягиваюсь наверх», – сказала Лабутина.

«Мне нравится Саша Трусова, она даже на таком важном старте, как Олимпийские игры, смогла собраться и сделать пять четверных прыжков. Конечно, я тоже хотела бы поехать на Олимпиаду», – добавила фигуристка.